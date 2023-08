L'arte della delega di successo

La delega è probabilmente una delle abilità più importanti da apprendere per qualsiasi leader aziendale.

Se lo fate bene, aumenterete la produttività, il morale e avrete buone possibilità di raggiungere i vostri obiettivi. Se lo fate male o non lo fate affatto, ne risentirete sia voi che il vostro team.

Vediamo come è possibile apportare grandi miglioramenti al vostro team attraverso una delega di successo.

Cos'è la delega

La delega è definita come l'assegnazione di un particolare lavoro o responsabilità ed è parte integrante di una leadership efficace. Grazie ad essa, i leader e i loro team possono trarre diversi vantaggi.

L'assegnazione di compiti può aiutare a gestire il proprio tempo in modo più efficiente, consentendo di concentrarsi su compiti di livello superiore che richiedono la vostra competenza. Questo, a sua volta, può migliorare le prestazioni e il morale del team, che si sente autorizzato ad assumersi maggiori responsabilità e a contribuire al successo dell'azienda.

Questo potrebbe sembrare facile, ma alcuni leader hanno difficoltà a delegare. Questo non solo può avere un impatto negativo sul team, ma aumenta il rischio di burnout.

Uno dei motivi è la mancanza di fiducia nelle capacità del team. Questo deficit di fiducia viene percepito da chi sta sotto di voi. Senza responsabilizzazione e responsabilità, il vostro team sarà rapidamente demotivato e forse cercherà opportunità altrove.

La comunicazione e il processo decisionale sono altri problemi comuni di delega. Come leader, dovete essere chiari sulle vostre aspettative, fissare obiettivi raggiungibili e assicurarvi che il vostro team abbia le risorse necessarie per portare a termine ciò che chiedete. Assicuratevi di controllare regolarmente con loro e di fornire il supporto necessario, senza assumere voi stessi il compito.

Come delegare con successo

Esiste una serie di "buone pratiche" che possono aiutarvi a mantenere il controllo e la coerenza delle vostre deleghe.

Primo. Identificate il compito che potete delegare. Create un elenco di priorità e decidete chi, all'interno del vostro team, ha le competenze necessarie per portare a termine i compiti che non dovete svolgere in prima persona.

Secondo. Siate chiari nel comunicare. Definite il compito che volete portare a termine, le vostre aspettative, gli obiettivi e le scadenze. Un sistema di ticketing che tenga traccia dei progressi è un ottimo strumento per aiutarvi a raggiungere questo obiettivo.

Terzo. Fornite feedback. Non si tratta solo di far conoscere al vostro team le aree da migliorare, ma di sostenerlo mentre porta a termine i compiti assegnati, offrendo consigli e riconoscendo quando le cose vengono fatte bene.

Quarto. Rivedere e costruire. Riunitevi con il vostro team dopo che ha portato a termine il suo compito, discutete i punti di forza e di debolezza e valutate come potete aiutarli a crescere nel loro ruolo.

Esempio: Come Bezos ha delegato in Amazon

L'ex amministratore delegato di Amazon Jeff Bezos è un ottimo esempio reale di delega efficace.

Bezos puntava molto sulla sperimentazione e questo includeva anche il modo in cui delegava il personale. Testava se le persone del suo team erano in grado di svolgere determinati compiti, rivedeva le loro prestazioni e le adattava se necessario.

In qualità di CEO, credeva molto nella possibilità per i suoi team di assumere la responsabilità dei progetti e delle decisioni. Ha detto notoriamente che il fallimento fa parte della crescita, quindi ha accettato che a volte le cose non funzionino come ci si aspetta. Tuttavia, in qualità di manager, è in grado di raccogliere, rivedere e aiutare il suo team ad andare avanti.