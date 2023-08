L'art de la délégation réussie

La délégation est probablement l'une des compétences les plus importantes à acquérir pour tout chef d'entreprise.

Lorsque vous vous y prenez bien, vous augmentez votre productivité, vous stimulez votre moral et vous avez de bonnes chances d'atteindre vos objectifs. Si vous la déléguez mal ou pas du tout, vous et votre équipe en souffrirez.

Voyons comment vous pouvez apporter de grandes améliorations à votre équipe grâce à une réussie.

Qu'est-ce que la délégation ?

La délégation se définit comme l'attribution d'une tâche ou d'une responsabilité particulière et fait partie intégrante d'un leadership efficace. Elle présente plusieurs avantages pour les dirigeants et leurs équipes.

L'attribution de tâches peut vous aider à gérer votre temps plus efficacement, en vous permettant de vous concentrer sur les tâches de plus haut niveau qui requièrent votre expertise. Cela peut à son tour améliorer les performances et le moral de l'équipe, qui se sent alors capable d'assumer davantage de responsabilités et de contribuer à la réussite de l'entreprise.

Cela peut sembler facile, mais certains dirigeants ont du mal à déléguer. Cela peut non seulement avoir un effet négatif sur votre équipe, mais aussi augmenter votre risque de burnout.

L'une des raisons est le manque de confiance dans les capacités de l'équipe. Ce manque de confiance est ressenti par ceux qui sont en dessous de vous. En l'absence d'autonomisation et de responsabilisation, vous constaterez rapidement que votre équipe est démotivée et cherche éventuellement des opportunités ailleurs.

La communication et la prise de décision sont d'autres problèmes courants en matière de délégation. En tant que dirigeant, vous devez définir clairement vos attentes, fixer des objectifs réalisables et veiller à ce que votre équipe dispose des ressources nécessaires pour accomplir ce que vous lui demandez. Veillez à contrôler régulièrement les membres de votre équipe et à les soutenir si nécessaire, sans pour autant vous charger vous-même de la tâche.

Comment déléguer avec succès

Il existe un certain nombre de "bonnes pratiques" qui peuvent vous aider à rester au top et cohérent dans la manière dont vous déléguez.

Premièrement. Identifiez la tâche que vous pouvez déléguer. Établissez une liste de priorités et déterminez qui, dans votre équipe, possède les compétences nécessaires pour accomplir les tâches que vous n'avez pas besoin de faire vous-même.

Deuxièmement. Communiquez clairement. Définissez la tâche que vous souhaitez accomplir, vos attentes, vos objectifs et vos échéances. Un système de billetterie qui permet de suivre les progrès accomplis est un excellent outil pour vous aider à atteindre cet objectif.

Troisièmement. Fournissez un retour d'information. Il ne s'agit pas seulement d'indiquer à votre équipe les domaines à améliorer, mais aussi de la soutenir dans l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, de lui donner des conseils et de reconnaître ce qui est bien fait.

Quatrièmement. Passez en revue et construisez. Veillez à rencontrer votre équipe une fois qu'elle a terminé sa tâche, discutez de ses forces et de ses faiblesses et voyez comment vous pouvez l'aider à se développer dans son rôle.

Exemple : Comment Bezos a délégué chez Amazon

L'ancien PDG d'Amazon Jeff Bezos est un excellent exemple de délégation efficace.

Bezos était un adepte des tests et cela s'appliquait également à la manière dont il déléguait à son personnel. Il vérifiait si les membres de son équipe étaient capables d'effectuer certaines tâches, examinait leurs performances et procédait aux ajustements nécessaires.

En tant que PDG, il croyait fermement à la nécessité de donner à ses équipes les moyens de s'approprier les projets et de prendre des décisions. Il était célèbre pour avoir dit que l'échec faisait partie de la croissance, et qu'il fallait donc accepter que parfois les choses ne fonctionnent pas comme on l'avait prévu. Cependant, en tant que manager, vous savez comment relever ces échecs, les analyser et aider votre équipe à aller de l'avant.