Comment déléguer efficacement la gestion des horaires

C'est un dilemme qui touche les entreprises depuis des siècles. Vous voulez développer votre entreprise et accepter de nouveaux clients, mais il n'y a que peu d'heures dans une journée. Comment pouvez-vous vous développer si vous parvenez à peine à garder la tête hors de l'eau avec tout ce que vous avez à faire actuellement ?

Il existe une réponse : la délégation. Pour certains dirigeants et entrepreneurs, il peut être difficile de confier des tâches à des employés lorsque l'entreprise s'est développée ou que l'on s'est approprié une tâche particulière. Cependant, en exploitant le pouvoir de vos employés, vous pouvez libérer votre emploi du temps, vous permettre de vous concentrer sur les choses importantes, comme la prise de décision, et atteindre votre objectif ultime de réussite commerciale.

Identifier ce qui peut être délégué

Lorsqu'il s'agit de déléguer des tâches, il est important d'examiner attentivement celles que vous pouvez réellement confier à quelqu'un d'autre. Pour cela, il faut examiner l'importance et la complexité de chaque tâche que vous avez à accomplir. Certaines sont tout simplement trop cruciales pour votre entreprise et ne peuvent pas être déléguées, mais d'autres peuvent prendre beaucoup de temps et ne sont pas nécessairement cruciales pour votre rôle de leader ou d'entrepreneur.

Un bon conseil pour commencer à s'organiser est de dresser une liste de toutes vos responsabilités actuelles et de les classer en trois catégories : élevées, moyennes ou faibles. Cela vous aidera à déterminer quelles tâches vous pouvez déléguer. Vous devez également tenir compte des compétences et des capacités de votre équipe lorsque vous décidez des tâches à déléguer. Si un membre de votre équipe est particulièrement doué dans un domaine, il peut être judicieux de lui confier une tâche dans ce domaine.

Il est important de se rappeler que la délégation ne consiste pas seulement à se débarrasser des tâches que vous n'aimez pas. Il s'agit de trouver le bon équilibre entre les responsabilités et de donner à votre équipe le pouvoir de relever de nouveaux défis. Lorsque vous déléguez des tâches qui correspondent bien aux compétences et aux capacités de votre équipe, cela peut conduire à un sentiment d'appropriation, à une plus grande satisfaction au travail et à de meilleurs résultats.

Choisir la bonne personne

Trouver la bonne personne pour cette tâche sera crucial pour le succès de votre entreprise. Après tout, si vous déléguez une tâche à quelqu'un qui n'est pas équipé pour la gérer, vous vous sentirez frustré, obtiendrez probablement de mauvais résultats et ajouterez peut-être un stress inutile à votre employé. Alors comment déterminer qui est le mieux placé pour une tâche déléguée ?

Une bonne pratique consiste à prendre en compte les compétences et les capacités des membres de votre équipe. Avez-vous quelqu'un qui est particulièrement organisé et soucieux des détails ? Elle pourrait convenir à une tâche de planification. Vous avez quelqu'un qui est un bon communicateur et capable de gérer plusieurs tâches à la fois ? Elle pourrait convenir parfaitement à une tâche qui nécessite de parler fréquemment aux clients et de jongler avec les comptes. Discutez avec votre équipe en tête-à-tête et découvrez quels sont ses points forts.

Il est également important de tenir compte de la capacité des membres de votre équipe. Si une personne est déjà surchargée par ses responsabilités actuelles, ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour lui déléguer une nouvelle tâche. Il est important de trouver un équilibre et de s'assurer que votre équipe dispose de la marge de manœuvre nécessaire pour assumer des tâches supplémentaires. Vérifiez ce qu'ils font avant de leur confier de nouvelles tâches et évitez la surcharge des employés.

Lorsqu'il s'agit de déléguer, il est important d'être clair et franc quant à vos attentes. Assurez-vous de fixer des objectifs et des délais clairs pour la tâche et fournissez les ressources et le soutien nécessaires pour assurer le succès. Et n'ayez pas peur de vérifier régulièrement et d'offrir du feedback pour aider les membres de votre équipe à réussir dans leurs nouvelles responsabilités.

Communiquez vos attentes

Alors comment faire pour dire à vos employés quelles sont vos attentes ? Sans une bonne communication, il peut être difficile pour les membres de votre équipe de savoir exactement ce que l'on attend d'eux et comment réaliser efficacement la tâche déléguée.

Il est préférable de commencer simplement et de fixer des objectifs et des délais clairs pour ce que vous voulez qu'ils réalisent. Cela permettra de s'assurer que votre membre de l'équipe sait exactement ce qui doit être accompli et dans quel délai. Il est également important que vous leur donniez tout ce dont ils ont besoin pour réussir. Cela peut inclure des choses comme l'accès à certains outils ou une formation sur un nouveau logiciel. S'ils ne disposent pas des outils dont ils ont besoin, vous ne pouvez pas attendre d'eux qu'ils fournissent ce que vous voulez.

En plus de définir des attentes claires, il est important d'être disponible pour répondre aux questions et offrir du soutien. Ne laissez pas les membres de votre équipe dans l'ignorance - assurez-vous qu'ils savent qu'ils peuvent s'adresser à vous pour toute question ou préoccupation qu'ils pourraient avoir.

Une délégation efficace est une question de confiance et d'habilitation de votre équipe à relever de nouveaux défis. En communiquant clairement les attentes et en fournissant les ressources et le soutien nécessaires, vous pouvez mettre votre équipe sur la voie du succès.

S'il y a une chose à retenir de tout cela, c'est de faire confiance à vos employés. Vous les avez engagés parce que vous y avez vu du potentiel et déléguer des tâches qui correspondent à leurs forces aidera l'entreprise ainsi que vous organiser votre emploi du temps. Vous aurez plus de temps pour vous concentrer sur les tâches importantes, tandis qu'ils se sentiront responsabilisés, ce qui entraînera une plus grande satisfaction au travail.

