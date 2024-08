Wie man die Terminplanung effektiv delegiert

Es ist ein Dilemma, das Unternehmen seit Jahrhunderten beschäftigt. Sie wollen Ihr Unternehmen ausbauen und neue Kunden gewinnen, aber der Tag hat nur eine begrenzte Anzahl von Stunden. Wie können Sie expandieren, wenn Sie sich mit all dem, was Sie derzeit zu tun haben, kaum über Wasser halten können?

Darauf gibt es eine Antwort: Delegation. Manchen Führungskräften und Unternehmern fällt es schwer, Aufgaben an Mitarbeiter abzugeben, wenn das Unternehmen gewachsen ist oder man sich eine bestimmte Aufgabe zu eigen gemacht hat. Wenn Sie sich jedoch die Fähigkeiten Ihrer Mitarbeiter zunutze machen, können Sie Ihren Zeitplan entlasten, sich auf wichtige Dinge konzentrieren, wie z. B. die Entscheidungsfindung, und Ihr oberstes Ziel, den geschäftlichen Erfolg, erreichen.

Feststellen, was delegiert werden kann

Wenn es darum geht, Aufgaben zu delegieren, ist es wichtig, sorgfältig zu überlegen, welche Aufgaben Sie tatsächlich an jemand anderen abgeben können. Dazu gehört, dass Sie die Wichtigkeit und Komplexität jeder Aufgabe, die Sie zu erledigen haben, prüfen. Einige Aufgaben sind einfach zu wichtig für Ihr Unternehmen und können nicht delegiert werden, andere wiederum sind zeitaufwändig und nicht unbedingt entscheidend für Ihre Rolle als Führungskraft oder Unternehmer.

Ein guter Tipp, um mit der Organisation zu beginnen, besteht darin, eine Liste all Ihrer derzeitigen Aufgaben zu erstellen und sie in die Kategorien hoch, mittel oder niedrig einzustufen. Das wird Ihnen helfen herauszufinden, welche Aufgaben Sie delegieren können. Bei der Entscheidung, welche Aufgaben Sie delegieren können, sollten Sie auch die Fähigkeiten und Fertigkeiten Ihres Teams berücksichtigen. Wenn jemand in Ihrem Team etwas besonders gut kann, ist es vielleicht sinnvoll, ihm eine Aufgabe in diesem Bereich zu übertragen.

Es ist wichtig, daran zu denken, dass es beim Delegieren nicht nur darum geht, Aufgaben loszuwerden, die man nicht mag. Es geht darum, das richtige Gleichgewicht zwischen den Verantwortlichkeiten zu finden und Ihr Team zu befähigen, neue Herausforderungen anzunehmen. Wenn Sie Aufgaben delegieren, die gut zu den Fähigkeiten und Fertigkeiten Ihres Teams passen, kann dies zu einem Gefühl der Eigenverantwortung, höherer Arbeitszufriedenheit und besseren Ergebnissen führen.

Die Auswahl der richtigen Person

Die richtige Person für die Aufgabe zu finden, ist für den Erfolg Ihres Unternehmens von entscheidender Bedeutung. Wenn Sie eine Aufgabe an jemanden delegieren, der dafür nicht geeignet ist, werden Sie frustriert sein, wahrscheinlich schlechte Ergebnisse erzielen und Ihren Mitarbeiter möglicherweise unnötig belasten. Wie stellen Sie also fest, wer für eine delegierte Aufgabe am besten geeignet ist?

Ein bewährtes Verfahren besteht darin, die Fähigkeiten und Fertigkeiten Ihrer Teammitglieder zu berücksichtigen. Haben Sie jemanden, der besonders gut organisiert und detailorientiert ist? Diese Person könnte gut für eine Planungsaufgabe geeignet sein. Haben Sie jemanden, der gut kommunizieren kann und in der Lage ist, mehrere Aufgaben auf einmal zu erledigen? Dann ist er vielleicht der Richtige für eine Aufgabe, die häufige Gespräche mit Kunden und das Jonglieren mit Konten erfordert. Sprechen Sie mit Ihrem Team einzeln und finden Sie heraus, wo ihre Stärken liegen.

Es ist auch wichtig, die Kapazität Ihrer Teammitglieder zu berücksichtigen. Wenn jemand bereits mit seinen aktuellen Aufgaben überfordert ist, ist es vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, ihm eine neue Aufgabe zu übertragen. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zu finden und sicherzustellen, dass Ihr Team über die nötige Bandbreite verfügt, um zusätzliche Aufgaben zu übernehmen. Prüfen Sie, was sie tun, bevor Sie neue Aufgaben zuweisen, und verhindern Sie eine Überlastung der Mitarbeiter.

Wenn es um das Delegieren von Aufgaben geht, ist es wichtig, dass Sie Ihre Erwartungen klar und deutlich formulieren. Stellen Sie sicher, dass Sie klare Ziele und Fristen für die Aufgabe festlegen und die notwendigen Ressourcen und Unterstützung bereitstellen, um den Erfolg zu gewährleisten. Und scheuen Sie sich nicht, regelmäßig nach dem Rechten zu sehen und Ihren Teammitgliedern Feedback zu geben, um sie bei der Erfüllung ihrer neuen Aufgaben zu unterstützen.

Kommunizieren Sie Ihre Erwartungen

Wie teilen Sie Ihren Mitarbeitern mit, was Sie von ihnen erwarten? Ohne eine angemessene Kommunikation kann es für Ihre Teammitglieder schwierig sein, genau zu wissen, was von ihnen erwartet wird und wie sie die übertragene Aufgabe effektiv erledigen können.

Am besten fangen Sie einfach an und setzen Sie klare Ziele und Fristen für das, was sie erreichen sollen. So können Sie sicherstellen, dass Ihr Teammitglied genau weiß, was es bis wann zu tun hat. Es ist auch wichtig, dass Sie ihnen alles geben, was sie für den Erfolg brauchen. Dazu können Dinge gehören wie Zugang zu bestimmten Werkzeugen oder Schulungen zu neuer Software. Wenn die Mitarbeiter nicht über die erforderlichen Hilfsmittel verfügen, können Sie nicht erwarten, dass sie die von Ihnen gewünschten Leistungen erbringen.

Neben Klare Erwartungen setzen ist es wichtig, für Fragen zur Verfügung zu stehen und Unterstützung anzubieten. Lassen Sie Ihre Teammitglieder nicht im Unklaren - stellen Sie sicher, dass sie wissen, dass sie sich mit allen Fragen oder Anliegen an Sie wenden können.

Bei der effektiven Delegation von Aufgaben geht es vor allem um Vertrauen und darum, Ihr Team zu befähigen, neue Herausforderungen anzunehmen. Indem Sie die Erwartungen klar kommunizieren und nötige Ressourcen und Unterstützung bereitstellen, können Sie Ihr Team zum Erfolg führen.

Wenn es etwas gibt, das Sie daraus mitnehmen können, dann ist es, Ihren Mitarbeitern zu vertrauen. Sie haben sie eingestellt, weil Sie ihr Potenzial erkannt haben, und das Delegieren von Aufgaben, die ihren Stärken entsprechen, wird sowohl dem Unternehmen als auch Ihnen helfen, Ihren Zeitplan zu organisieren. Sie werden mehr Zeit haben, sich auf wichtige Aufgaben zu konzentrieren, während Ihre Mitarbeiter sich gestärkt fühlen, was zu einer größeren Arbeitszufriedenheit führt.

