Die Kunst des erfolgreichen Delegierens

Die Delegation von Aufgaben ist wahrscheinlich eine der wichtigsten Fähigkeiten, die ein Unternehmensleiter erlernen muss.

Wenn Sie es gut machen, erhöhen Sie die Produktivität, steigern die Arbeitsmoral und haben eine gute Chance, Ihre Ziele zu erreichen. Wenn Sie es schlecht oder gar nicht machen, werden sowohl Sie als auch Ihr Team darunter leiden.

Sehen wir uns an, wie Sie durch erfolgreiche Delegation große Verbesserungen für Ihr Team erreichen können.

Was ist Delegation?

Delegation ist definiert als Zuweisung einer bestimmten Aufgabe oder Verantwortung und ist ein wesentlicher Bestandteil effektiver Führung. Für die Führungskräfte und ihre Teams ergeben sich daraus mehrere Vorteile.

Die Zuweisung von Aufgaben kann Ihnen helfen, Ihre Zeit effizienter zu verwalten, so dass Sie sich auf übergeordnete Aufgaben konzentrieren können, die Ihr Fachwissen erfordern. Dies wiederum kann die Teamleistung und -moral verbessern, da Ihr Team sich befähigt fühlt, mehr Verantwortung zu übernehmen und zum Erfolg Ihres Unternehmens beizutragen.

Das hört sich vielleicht einfach an, aber manche Führungskräfte tun sich schwer mit der Delegation. Dies kann sich nicht nur negativ auf Ihr Team auswirken, sondern auch das Risiko eines Burnout.

Ein Grund dafür ist mangelndes Vertrauen in die Fähigkeiten des Teams. Dieses fehlende Vertrauen bekommen die Mitarbeiter unter Ihnen zu spüren. Ohne Eigenverantwortung und Verantwortlichkeit wird Ihr Team schnell demotiviert sein und sich möglicherweise nach anderen Möglichkeiten umsehen.

Kommunikation und Entscheidungsfindung sind weitere häufige Delegationsprobleme. Als Führungskraft müssen Sie Ihre Erwartungen klar formulieren, erreichbare Ziele setzen und dafür sorgen, dass Ihr Team über die notwendigen Ressourcen verfügt, um die von Ihnen gestellten Anforderungen zu erfüllen. Achten Sie darauf, sich regelmäßig zu melden und unterstützen Sie das Team bei Bedarf - ohne selbst die Aufgabe zu übernehmen.

Wie man erfolgreich delegiert

Es gibt eine Reihe von "Best Practices", die dazu beitragen können, dass Sie beim Delegieren den Überblick behalten und konsequent vorgehen.

Erstens. Identifizieren Sie die Aufgabe, die Sie delegieren können. Erstellen Sie eine Prioritätenliste und entscheiden Sie, wer in Ihrem Team die Fähigkeiten hat, Aufgaben zu erledigen, die Sie nicht selbst erledigen müssen.

Zweitens. Kommunizieren Sie klar und deutlich. Legen Sie die Aufgabe, die Sie erledigt haben wollen, Ihre Erwartungen, Ziele und Fristen fest. Ein Ticketingsystem, mit dem Sie den Fortschritt verfolgen können, ist ein hervorragendes Hilfsmittel, um dies zu erreichen.

Drittens. Geben Sie Feedback. Das bedeutet nicht nur, dass Sie Ihr Team auf verbesserungswürdige Bereiche hinweisen, sondern auch, dass Sie es bei der Erledigung der ihm zugewiesenen Aufgaben unterstützen, ihm Ratschläge geben und anerkennen, wenn es etwas gut gemacht hat.

Viertens. Überprüfen und verbessern Sie. Treffen Sie sich unbedingt mit Ihrem Team, nachdem es seine Aufgabe erfüllt hat, besprechen Sie Stärken und Schwächen und überlegen Sie, wie Sie ihm helfen können, sich in seiner Rolle weiterzuentwickeln.

Beispiel: Wie Bezos bei Amazon delegiert

Der ehemalige CEO von Amazon Jeff Bezos ist ein großartiges Beispiel für effektives Delegieren in der Praxis.

Bezos legte großen Wert auf das Testen, und das schloss auch die Art und Weise ein, wie er an Mitarbeiter delegierte. Er testete, ob die Leute in seinem Team bestimmte Aufgaben erledigen konnten, überprüfte ihre Leistung und passte sie bei Bedarf an.

Als CEO glaubte er fest daran, dass seine Teams die Verantwortung für Projekte und Entscheidungen übernehmen sollten. Er sagte, dass Scheitern zum Wachstum gehöre, und akzeptierte, dass die Dinge manchmal nicht so laufen, wie man es erwartet. Als Führungskraft wissen Sie jedoch, wie Sie das aufgreifen, überprüfen und Ihrem Team helfen können, weiterzumachen.