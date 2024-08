Como delegar a programação de forma eficaz

É um dilema que vem afetando as empresas há séculos. Você quer criar seu negócio e conquistar novos clientes, mas há apenas tantas horas em um dia. Como você pode expandir se você mal consegue manter sua cabeça acima da água com tudo o que tem que fazer atualmente?

Há uma resposta - delegação. Para alguns líderes e empresários, pode ser difícil dar tarefas aos funcionários quando você cresceu o negócio ou fez uma tarefa específica sua. Entretanto, aproveitar o poder de seus funcionários pode liberar sua agenda, permitir que você se concentre em coisas importantes, como a tomada de decisões, e atingir seu objetivo final de sucesso empresarial.

Identificar o que pode ser delegado

Quando se trata de tarefas deslegadas, é importante considerar cuidadosamente quais delas você pode realmente passar para outra pessoa. Isto envolve dar uma olhada na importância e complexidade de cada tarefa em seu prato. Algumas coisas são cruciais demais para seu negócio e não podem ser delegadas, mas outras podem ser demoradas e não necessariamente cruciais para seu papel de líder ou empresário.

Uma boa dica para começar getting organizado é fazer uma lista de todas as suas responsabilidades atuais e categorizá-las como altas, médias ou baixas. Isto o ajudará a descobrir quais tarefas você pode delegar. Você também deve pensar sobre as habilidades e habilidades de sua equipe ao decidir o que delegar. Se alguém de sua equipe é especialmente bom em alguma coisa, pode fazer sentido dar a ele uma tarefa nessa área.

É importante lembrar que a delegação não se trata apenas de se livrar de tarefas das quais você não gosta. Trata-se de encontrar o equilíbrio certo de responsabilidades e empoder sua equipe para assumir novos desafios. Quando você delega tarefas que se adaptam bem às habilidades e habilidades de sua equipe, isso pode levar a um senso de propriedade, maior satisfação no trabalho e melhores resultados.

Escolhendo a pessoa certa

Encontrar a pessoa certa para a tarefa vai ser crucial para o sucesso de sua empresa. Afinal de contas, se você delegar uma tarefa a alguém que não esteja equipado para lidar com ela, você ficará frustrado, provavelmente obterá maus resultados e possivelmente adicionará estresse desnecessário a seu funcionário. Então, como você determina quem é o mais adequado para uma tarefa delegada?

Uma melhor prática é considerar as habilidades e habilidades dos membros de sua equipe. Você tem alguém que é particularmente organizado e orientado aos detalhes? Eles podem ser uma boa opção para uma tarefa de agendamento. Você tem alguém que seja um comunicador forte e capaz de lidar com várias tarefas ao mesmo tempo? Eles podem ser um grande apto para uma tarefa que requer frequentemente conversar com os clientes e fazer malabarismos com as contas. Converse com sua equipe um-para-um e descubra onde estão seus pontos fortes.

Também é importante considerar a capacidade dos membros de sua equipe. Se alguém já está sobrecarregado com suas responsabilidades atuais, talvez não seja o melhor momento para delegar uma nova tarefa a eles. É importante encontrar um equilíbrio e assegurar que sua equipe tenha largura de banda para assumir tarefas adicionais. Auditar o que eles fazem antes de atribuir novas tarefas e evitar sobrecarga de funcionários.

Quando se trata de delegação, é importante ser claro e franco sobre suas expectativas. Não deixe de estabelecer metas e prazos claros para a tarefa e fornecer os recursos e o apoio necessários para garantir o sucesso. E não tenha medo de se apresentar regularmente e oferecer feedback para ajudar os membros de sua equipe a ter sucesso em suas novas responsabilidades.

Comunique suas expectativas

Então, como você diz a seus funcionários quais são suas expectativas? Sem uma comunicação adequada, pode ser difícil para os membros de sua equipe saber exatamente o que se espera deles e como completar com eficácia a tarefa delegada.

É melhor começar de forma simples e estabelecer metas e prazos claros para o que você quer que eles alcancem. Isto ajudará a garantir que seu membro da equipe saiba exatamente o que precisa ser alcançado e até quando. Também é importante que você lhes dê tudo o que precisam para serem bem-sucedidos. Isto pode incluir coisas como acesso a certas ferramentas ou treinamento em novos softwares. Se eles não tiverem as ferramentas de que precisam, você não pode esperar que eles entreguem o que você quer.

Além de estabelecer expectativas claras, é importante estar disponível para responder a perguntas e oferecer apoio. Não deixe os membros de sua equipe no escuro - certifique-se de que eles saibam que podem vir até você com quaisquer perguntas ou preocupações que possam ter.

A delegação eficaz tem tudo a ver com confiança e capacitação de sua equipe para enfrentar novos desafios. Ao comunicar claramente as expectativas e fornecer recursos necessários e suporte, você pode preparar sua equipe para o sucesso.

Se há uma coisa a se tirar disto, é confiar em seus funcionários. Você os contratou porque viu potencial e delegar tarefas que combinem com seus pontos fortes ajudará a empresa, assim como o ajudará organizar sua agenda. Você terá mais tempo para se concentrar em tarefas importantes, enquanto eles se sentirão capacitados levando a uma maior satisfação no trabalho.

