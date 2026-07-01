Är du en nybliven entreprenör som vill starta ett företag eller lansera en ny produkt? Har du hört talas om Lean Startup-metoden men vet inte så mycket om den?

Att starta ett nytt företag kan kännas överväldigande. Oavsett om det handlar om att försöka komma igång på en mycket liten budget eller att ge upp den anställningstrygghet du har idag. Men några av världens största företag skulle inte vara där de är idag om inte någon hade tagit den risken. Ta bara Amazon som exempel – ett företag som Jeff Bezos startade i sitt garage. Nu är det ett av världens största företag.

Idag ska vi presentera metoden ”Lean Startup” för dig och visa hur den kan hjälpa dig att lyckas på din resa som entreprenör. Då kör vi.

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Vad är en ”lean startup”?

Den Lean Startup är en affärsmetodik som lägger tonvikten på snabba iterationer, kundfeedback och validering. Den utvecklades ursprungligen av entreprenören och författaren Eric Ries, som ville skapa ett mer effektivt och verkningsfullt sätt att starta och utveckla ett företag.

Lean Startup bygger på flera principer. Dessa innefattar att börja med en minimalt fungerande produkt (MVP), testa antaganden genom experiment och, vid behov, anpassa sin strategi utifrån nya insikter.

Hur fungerar en ”lean startup”?

Processen är ganska enkel och består av flera steg.

Börja med att ta fram en hypotes om en produkt eller tjänst. Denna testas sedan genom experiment med potentiella kunder, som ger feedback på vad du erbjuder och dess egenskaper.

Detta marknadsundersökning innebär att startupen kan iterera snabbt och göra ändringar i produkten eller tjänsten, och finjustera den tills den uppfyller kundens behov.

Denna process med snabba iterationer och feedback från kunderna är avgörande för ”lean startup”-metoden, eftersom den gör det möjligt för nystartade företag att ta fram en produkt som kunderna faktiskt vill ha.

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Vilken roll spelar validering och omställning?

Detta är två centrala delar i Lean Startup-metoden.

Validering innebär att man prövar antaganden och hypoteser genom experiment och dataanalys, medan en kursändring innebär att man ändrar inriktning utifrån nya insikter eller återkoppling.

Låt oss till exempel säga att du har en idé till en ny mobilapp som du tror kommer att bli populär bland användarna. För att testa om idén håller kan du skapa en landningssida som beskriver appen och dess funktioner och sedan köra några annonser för att locka besökare till sidan.

Utifrån de data och den feedback du får kan det hända att du upptäcker att användarna inte är så intresserade av appen som du trodde. I så fall ändrar du inriktning och anpassar appen, kanske genom att lägga till nya funktioner eller rikta in dig på en annan målgrupp.

Vilka är några exempel på framgångsrika lean startup-företag?

Det finns många exempel på framgångsrika nystartade företag som har använt sig av ”Lean Startup”-metoden för att växa och blomstra.

Dropbox är en molnlagringstjänst som startade med en enkel MVP och snabbt utvecklades utifrån användarnas synpunkter.

Ett annat exempel är Airbnb, den populära resesajten som förmedlar kontakt mellan gäster och värdar som har lediga rum eller lägenheter. Airbnb började med en enkel MVP som gjorde det möjligt för användare att hyra luftmadrasser i sina hem och utvecklades sedan steg för steg till det vi ser idag.