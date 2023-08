Siete un nuovo imprenditore che vuole avviare un'attività o lanciare un nuovo prodotto? Avete sentito parlare dell'approccio Lean Startup ma non ne sapete molto?

Avviare una nuova attività può essere scoraggiante. Che si tratti di tentare di lanciarla con un budget ridotto o di abbandonare la sicurezza del lavoro attuale. Ma alcune delle più grandi aziende del mondo non sarebbero dove sono oggi senza che qualcuno si assumesse questo rischio. Basti pensare ad Amazon, un'impresa che Jeff Bezos ha avviato nel suo garage. Ora è una delle più grandi aziende del mondo.

Oggi vi presenteremo la metodologia Lean Startup e vi mostreremo come può aiutarvi ad avere successo nel vostro percorso imprenditoriale. Andiamo.

Creare una riunione Unitevi in pochi minuti con il vostro account Doodle gratuito

Cos'è una lean startup?

La lean startup è una metodologia aziendale che enfatizza la rapida iterazione, il feedback dei clienti e la validazione. È stata sviluppata per la prima volta dall'imprenditore e autore Eric Ries, che voleva creare un modo più efficiente ed efficace di avviare e far crescere un'azienda.

La lean startup si basa su diversi principi. Tra questi, l'inizio con un prodotto minimo realizzabile (MVP), la verifica delle ipotesi attraverso esperimenti e la modifica dell'approccio, quando necessario, sulla base di nuove intuizioni.

Come funziona una lean startup?

Il processo è piuttosto semplice e prevede diverse fasi.

Si inizia con lo sviluppo di un'ipotesi su un prodotto o un servizio. Questa viene poi testata attraverso esperimenti con potenziali clienti, che forniscono un feedback sull'offerta e sulle sue caratteristiche.

Questa ricerca di mercato significa che la startup può iterare rapidamente e apportare modifiche al prodotto o al servizio, perfezionandolo finché non soddisfa le esigenze del cliente.

Questo processo di iterazione rapida e di feedback dei clienti è la chiave dell'approccio lean startup, in quanto consente alle startup di creare un prodotto che i clienti desiderano effettivamente.

Prova gratuitamente Non serve la carta di credito

Qual è il ruolo della validazione e del pivoting?

Sono due componenti chiave dell'approccio lean startup.

La validazione comporta la verifica di ipotesi e presupposti attraverso esperimenti e analisi dei dati, mentre il pivoting consiste nel cambiare direzione in base a nuove intuizioni o feedback.

Per esempio, supponiamo che abbiate un'idea per una nuova applicazione mobile che ritenete possa essere apprezzata dagli utenti. Per convalidare l'idea, potreste creare una pagina di destinazione che descriva l'applicazione e le sue caratteristiche e poi lanciare alcuni annunci pubblicitari per indirizzare il traffico verso la pagina.

In base ai dati e ai feedback ricevuti, potreste scoprire che gli utenti non sono interessati all'app come pensavate. In questo caso, si cambia la direzione dell'app, magari aggiungendo nuove funzionalità o rivolgendosi a un mercato diverso.

Quali sono gli esempi di successo di una lean startup?

Esistono molti esempi di startup di successo che hanno utilizzato l'approccio lean startup per crescere e prosperare.

Dropbox è un servizio di cloud storage che ha iniziato con un semplice MVP e ha iterato rapidamente in base al feedback degli utenti.

Un altro esempio è Airbnb, il popolare sito web di viaggi che mette in contatto gli ospiti con gli host che hanno stanze o appartamenti liberi. Airbnb ha iniziato con un semplice MVP che consentiva agli utenti di affittare materassi ad aria nelle loro case e poi ha iterato per creare quello che vediamo oggi.