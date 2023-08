Êtes-vous un nouvel entrepreneur qui cherche à créer une entreprise ou à lancer un nouveau produit ? Vous avez entendu parler de l'approche Lean Startup mais vous n'en savez pas grand-chose ?

Démarrer une nouvelle entreprise peut être décourageant. Qu'il s'agisse d'essayer de se lancer avec un budget limité ou de renoncer à la sécurité de l'emploi que vous avez actuellement. Mais certaines des plus grandes entreprises du monde ne seraient pas là où elles sont aujourd'hui si personne n'avait pris ce risque. Il suffit de regarder Amazon - une entreprise que Jeff Bezos a lancée dans son garage. Aujourd'hui, c'est l'une des plus grandes entreprises du monde.

Aujourd'hui, nous allons vous présenter la méthodologie lean startup et vous montrer comment elle peut vous aider à réussir votre parcours entrepreneurial. C'est parti.

Qu'est-ce qu'une "lean startup" ?

Le lean startup est une méthodologie commerciale qui met l'accent sur l'itération rapide, le retour d'information des clients et la validation. Elle a été développée pour la première fois par l'entrepreneur et auteur Eric Ries, qui souhaitait créer un moyen plus efficace de démarrer et de développer une entreprise.

Le lean startup repose sur plusieurs principes. Il s'agit notamment de commencer par un produit minimum viable (MVP), de tester les hypothèses par des expériences et de faire pivoter l'approche, si nécessaire, sur la base de nouvelles connaissances.

Comment fonctionne une startup allégée ?

Le processus est relativement simple et comporte plusieurs étapes.

Commencez par élaborer une hypothèse sur un produit ou un service. Celle-ci est ensuite testée par des expériences avec des clients potentiels, qui donnent leur avis sur ce que vous proposez et sur ses caractéristiques.

Cette étude de marché permet à la startup d'itérer rapidement et d'apporter des modifications au produit ou au service, en l'affinant jusqu'à ce qu'il réponde aux besoins du client.

Ce processus d'itération rapide et de retour d'information de la part des clients est la clé de l'approche lean startup, car il permet aux startups de créer un produit que les clients veulent réellement.

Quel est le rôle de la validation et du pivotement ?

Il s'agit de deux éléments clés de l'approche lean startup.

La validation consiste à tester les hypothèses et les postulats par le biais d'expériences et d'analyses de données, tandis que le pivotement consiste à changer d'orientation en fonction de nouvelles connaissances ou d'un retour d'information.

Par exemple, imaginons que vous ayez l'idée d'une nouvelle application mobile dont vous pensez qu'elle sera populaire auprès des utilisateurs. Pour valider cette idée, vous pourriez créer une page d'atterrissage décrivant l'application et ses caractéristiques, puis diffuser des publicités pour attirer le trafic vers cette page.

Sur la base des données et des commentaires que vous recevez, vous pouvez constater que les utilisateurs ne sont pas aussi intéressés par l'application que vous le pensiez. Dans ce cas, vous pivotez et modifiez l'orientation de l'application, peut-être en ajoutant de nouvelles fonctionnalités ou en ciblant un autre type de clientèle.

Quels sont les exemples de réussite d'une startup allégée ?

Il existe de nombreux exemples de startups réussies qui ont utilisé l'approche lean startup pour se développer et prospérer.

Dropbox est un service de stockage en nuage qui a démarré avec un simple MVP et qui a rapidement évolué en fonction des commentaires des utilisateurs.

Un autre exemple est celui d'Airbnb, le populaire site web de voyage qui met en relation des clients avec des hôtes disposant de chambres ou d'appartements libres. Airbnb a commencé par un simple MVP qui permettait aux utilisateurs de louer des matelas pneumatiques chez eux, puis a itéré pour créer ce que nous voyons aujourd'hui.