¿Eres un nuevo emprendedor que quiere poner en marcha un negocio o lanzar un nuevo producto? ¿Has oído hablar del enfoque Lean Startup pero no sabes mucho sobre él?

Empezar un nuevo negocio puede ser desalentador. Tanto si se trata de lanzarla con un presupuesto ajustado como de abandonar la seguridad laboral que tienes actualmente. Pero algunas de las mayores empresas del mundo no estarían donde están sin alguien que asumiera ese riesgo. No hay más que ver Amazon, una empresa que Jeff Bezos puso en marcha en el garaje de su casa. Ahora es una de las mayores empresas del mundo.

Hoy te presentaremos la metodología lean startup y te mostraremos cómo puede ayudarte a tener éxito en tu viaje emprendedor. Vamos allá.

¿Qué es una lean startup?

El lean startup es una metodología empresarial que hace hincapié en la iteración rápida, la retroalimentación del cliente y la validación. Fue desarrollado por primera vez por el empresario y autor Eric Ries, que quería crear una forma más eficiente y eficaz de iniciar y hacer crecer un negocio.

El lean startup se basa en varios principios. Entre ellos, empezar con un producto mínimo viable (PMV), poner a prueba las suposiciones mediante experimentos y cambiar de enfoque, cuando sea necesario, basándose en nuevos conocimientos.

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¿Cómo funciona una "lean startup"?

El proceso es bastante sencillo y consta de varios pasos.

Comienza con el desarrollo de una hipótesis sobre un producto o servicio. A continuación, se pone a prueba mediante experimentos con clientes potenciales, que aportan su opinión sobre lo que ofreces y sus características.

Esta investigación de mercado significa que la startup puede iterar rápidamente y hacer cambios en el producto o servicio, perfeccionándolo hasta que satisfaga las necesidades del cliente.

Este proceso de iteración rápida y retroalimentación del cliente es clave para el enfoque lean startup, ya que permite a las startups crear un producto que los clientes realmente quieren.

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¿Cuál es el papel de la validación y el pivotaje?

Son dos componentes clave del enfoque lean startup.

La validación implica poner a prueba supuestos e hipótesis a través de experimentos y análisis de datos, mientras que el pivotaje implica cambiar de dirección basándose en nuevas percepciones o comentarios.

Por ejemplo, supongamos que tienes una idea para una nueva aplicación móvil que crees que será popular entre los usuarios. Para validar esta idea, puede crear una página de destino que describa la aplicación y sus características y, a continuación, publicar algunos anuncios para dirigir el tráfico a la página.

A partir de los datos y los comentarios que reciba, es posible que descubra que los usuarios no están tan interesados en la aplicación como pensaba. En este caso, hay que dar un giro y cambiar la dirección de la aplicación, quizá añadiendo nuevas funciones o dirigiéndose a un segmento de mercado diferente.

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¿Cuáles son algunos ejemplos de éxito de una "lean startup"?

Hay muchos ejemplos de startups de éxito que han utilizado el enfoque lean startup para crecer y prosperar.

Dropbox es un servicio de almacenamiento en la nube que empezó con un sencillo MVP y evolucionó rápidamente a partir de las opiniones de los usuarios.

Otro ejemplo es Airbnb, el popular sitio web de viajes que pone en contacto a huéspedes con anfitriones que disponen de habitaciones o apartamentos libres. Airbnb empezó con un sencillo MVP que permitía a los usuarios alquilar colchones de aire en sus casas y luego fue iterando hasta crear lo que vemos hoy.