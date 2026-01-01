क्या आप एक नए उद्यमी हैं जो व्यवसाय शुरू करने या नया उत्पाद लॉन्च करने की सोच रहे हैं? क्या आपने लीन स्टार्टअप दृष्टिकोण के बारे में सुना है, लेकिन इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते?

एक नया व्यवसाय शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। चाहे वह किसी पर लॉन्च करने की कोशिश हो सीमित बजट या आप वर्तमान में जो नौकरी सुरक्षा है, उससे दूर हटना। लेकिन दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनियाँ आज जहाँ हैं, वहाँ नहीं होतीं अगर किसी ने वह जोखिम न उठाया होता। बस अमेज़न को ही देखिए – एक उद्यम जिसे जेफ बेज़ोस ने अपने गैराज में शुरू किया था। अब यह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है।

आज हम आपको लीन स्टार्टअप पद्धति से परिचित कराएंगे और दिखाएंगे कि यह आपके उद्यमी सफर में आपको सफल होने में कैसे मदद कर सकती है। चलिए शुरू करते हैं।

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लीन स्टार्टअप क्या है?

द लीन स्टार्टअप यह एक व्यावसायिक पद्धति है जो तीव्र पुनरावृत्ति, ग्राहक प्रतिक्रिया और सत्यापन पर जोर देती है। इसे पहली बार उद्यमी और लेखक एरिक रीज़ ने विकसित किया था, जो व्यवसाय शुरू करने और बढ़ाने का एक अधिक कुशल और प्रभावी तरीका बनाना चाहते थे।

लीन स्टार्टअप कई सिद्धांतों पर आधारित है। इनमें न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद (MVP) से शुरुआत करना, प्रयोगों के माध्यम से धारणाओं का परीक्षण करना और नई अंतर्दृष्टियों के आधार पर आवश्यकता पड़ने पर अपनी रणनीति में बदलाव करना शामिल है।

लीन स्टार्टअप कैसे काम करता है?

यह प्रक्रिया काफी सरल है और इसमें कई चरण शामिल हैं।

किसी उत्पाद या सेवा के बारे में एक परिकल्पना विकसित करने से शुरुआत करें। फिर इसे संभावित ग्राहकों के साथ प्रयोगों के माध्यम से परखा जाता है, जो आपके प्रस्ताव और इसकी विशेषताओं पर प्रतिक्रिया देते हैं।

यह बाज़ार अनुसंधान इसका मतलब है कि स्टार्टअप जल्दी से पुनरावृत्ति कर सकता है और उत्पाद या सेवा में बदलाव कर सकता है, और इसे तब तक परिष्कृत कर सकता है जब तक कि यह ग्राहक की जरूरतों को पूरा न कर दे।

त्वरित पुनरावृत्ति और ग्राहक प्रतिक्रिया की यह प्रक्रिया लीन स्टार्टअप दृष्टिकोण की कुंजी है, क्योंकि यह स्टार्टअप्स को ऐसा उत्पाद बनाने की अनुमति देती है जिसे ग्राहक वास्तव में चाहते हैं।

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प्रमाणीकरण और पिवोटिंग की क्या भूमिका है?

ये लीन स्टार्टअप दृष्टिकोण के दो प्रमुख घटक हैं।

प्रमाणीकरण में प्रयोगों और डेटा विश्लेषण के माध्यम से धारणाओं और परिकल्पनाओं का परीक्षण करना शामिल है, जबकि पिवटिंग में नई अंतर्दृष्टि या प्रतिक्रिया के आधार पर दिशा बदलना शामिल है।

उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपके पास एक नए मोबाइल ऐप का विचार है, जिसके बारे में आपको विश्वास है कि यह उपयोगकर्ताओं के बीच लोकप्रिय होगा। इस विचार को सत्यापित करने के लिए, आप ऐप और इसकी विशेषताओं का वर्णन करने वाला एक लैंडिंग पेज बना सकते हैं और फिर उस पेज पर ट्रैफ़िक लाने के लिए कुछ विज्ञापन चला सकते हैं।

आपको प्राप्त डेटा और प्रतिक्रिया के आधार पर, आपको पता चल सकता है कि उपयोगकर्ता ऐप में उतनी रुचि नहीं रखते जितनी आपने सोची थी। इस स्थिति में, आप रणनीति बदलते हैं और ऐप की दिशा बदलते हैं, शायद नई सुविधाएँ जोड़कर या किसी अलग बाज़ार वर्ग को लक्षित करके।

लीन स्टार्टअप की सफलता के कुछ उदाहरण क्या हैं?

कई सफल स्टार्टअप्स के उदाहरण हैं जिन्होंने विकास और समृद्धि के लिए लीन स्टार्टअप दृष्टिकोण का उपयोग किया है।

ड्रॉपबॉक्स एक क्लाउड स्टोरेज सेवा है जो एक सरल एमवीपी के साथ शुरू हुई और उपयोगकर्ता की प्रतिक्रिया के आधार पर तेजी से विकसित हुई।

एक और उदाहरण है Airbnb, एक लोकप्रिय यात्रा वेबसाइट जो अतिथियों को अतिरिक्त कमरे या अपार्टमेंट वाले मेज़बानों से जोड़ती है। Airbnb ने एक सरल एमवीपी के साथ शुरुआत की, जो उपयोगकर्ताओं को अपने घरों में एयर मैट्रेस किराए पर लेने की सुविधा देता था, और फिर सुधार करते हुए आज हम जो देखते हैं वह बनाया।