Você é um novo empreendedor e está procurando iniciar um negócio ou lançar um novo produto? Você já ouviu falar sobre a abordagem Lean Startup, mas não sabe muito sobre ela?

Começar um novo negócio pode ser assustador. Seja tentando lançá-lo com um orçamento apertado ou se afastando da segurança do emprego que você tem atualmente. Mas algumas das maiores empresas do mundo não estariam onde estão hoje sem que alguém assumisse esse risco. Basta olhar para a Amazon - um empreendimento que Jeff Bezos iniciou em sua garagem. Hoje é uma das maiores empresas do mundo.

Hoje, apresentaremos a metodologia da startup enxuta e mostraremos como ela pode ajudá-lo a ter sucesso em sua jornada empresarial. Vamos lá.

O que é uma startup enxuta?

A lean startup é uma metodologia de negócios que enfatiza a iteração rápida, o feedback do cliente e a validação. Ela foi desenvolvida inicialmente pelo empresário e autor Eric Ries, que queria criar uma maneira mais eficiente e eficaz de iniciar e expandir um negócio.

A startup enxuta se baseia em vários princípios. Esses princípios incluem começar com um produto mínimo viável (MVP), testar suposições por meio de experimentos e mudar sua abordagem, quando necessário, com base em novas percepções.

Como funciona uma startup enxuta?

O processo é bastante simples e envolve várias etapas.

Comece com o desenvolvimento de uma hipótese sobre um produto ou serviço. Em seguida, essa hipótese é testada por meio de experimentos com clientes potenciais, que fornecem feedback sobre o que você está oferecendo e seus recursos.

Essa pesquisa de mercado significa que a startup pode iterar rapidamente e fazer alterações no produto ou serviço, refinando-o até que atenda às necessidades do cliente.

Esse processo de iteração rápida e feedback do cliente é fundamental para a abordagem da startup enxuta, pois permite que as startups criem um produto que os clientes realmente desejam.

Qual é o papel da validação e do pivotamento?

Esses são os dois principais componentes da abordagem da startup enxuta.

A validação envolve o teste de suposições e hipóteses por meio de experimentos e análise de dados, enquanto a dinamização envolve a mudança de direção com base em novas percepções ou feedback.

Por exemplo, digamos que você tenha uma ideia para um novo aplicativo móvel que acredita que será popular entre os usuários. Para validar essa ideia, você pode criar uma página de destino que descreva o aplicativo e seus recursos e, em seguida, veicular alguns anúncios para direcionar o tráfego para a página.

Com base nos dados e no feedback recebidos, você pode descobrir que os usuários não estão tão interessados no aplicativo quanto você pensava. Nesse caso, você pode mudar a direção do aplicativo, talvez adicionando novos recursos ou visando a um público-alvo diferente.

Quais são alguns exemplos de sucesso de uma startup enxuta?

Há muitos exemplos de startups bem-sucedidas que usaram a abordagem de startup enxuta para crescer e prosperar.

O Dropbox é um serviço de armazenamento em nuvem que começou com um MVP simples e foi rapidamente iterado com base no feedback dos usuários.

Outro exemplo é o Airbnb, o popular site de viagens que conecta hóspedes com anfitriões que têm quartos ou apartamentos vagos. O Airbnb começou com um MVP simples que permitia que os usuários alugassem colchões de ar em suas casas e depois iterou para criar o que vemos hoje.