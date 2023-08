Abrir uma empresa é o sonho de muitas pessoas, mas a ideia de abrir uma empresa com um orçamento apertado pode ser assustadora.

No entanto, a ideia de começar com recursos mínimos ou um orçamento apertado não precisa ser desanimadora. Em vez disso, veja isso como uma oportunidade de ser criativo, manter-se humilde e corajoso e responsabilizar-se pelo seu crescimento. Uma lean start-up tem algumas grandes vantagens.

Pense nas palavras do empresário americano Jim Rohn: "Não deixe que seu aprendizado leve ao conhecimento, deixe que seu aprendizado leve à ação".

Noções básicas de bootstrapping

O termo bootstrapping refere-se ao início e ao crescimento de um negócio com pouco ou nenhum financiamento externo.

Os benefícios do bootstrapping incluem propriedade total, maior controle e uma melhor compreensão do seu negócio. Atualmente, muitas empresas bem-sucedidas, como MailChimp, Atlassian e GitHub, começaram com um financiamento mínimo.

Iniciar um negócio com um orçamento apertado requer tempo e paciência. Em última análise, é um investimento em si mesmo e o bootstrapping permite uma compreensão mais profunda de sua empresa e de seus valores fundamentais.

Marketing econômico

O marketing é uma parte essencial do crescimento de qualquer empresa, mas também pode ser caro.

Com um orçamento apertado, sua abordagem de marketing deve ser eficiente e econômica. A utilização de plataformas de mídia social, como Facebook, Twitter e Instagram, para criar um público personalizado, e o marketing por e-mail podem aumentar significativamente o seu alcance sem gastar muito.

Colabore com outras empresas, crie um programa de indicação de clientes e aproveite o poder do boca a boca para ganhar impulso.

Gerenciamento eficiente de recursos

O gerenciamento de recursos é vital para as empresas que trabalham com um orçamento apertado. Cada decisão comercial deve ser tomada deliberadamente e todas as despesas devem ser revisadas para minimizar o desperdício.

Comece criando um orçamento, priorizando as despesas e usando soluções tecnológicas acessíveis para gerenciar tarefas de rotina - como automatizar sua programação com o Doodle.

Terceirize e delegue de forma eficaz, quando necessário, para alocar mais tempo para as operações essenciais do negócio. Pense cuidadosamente se você precisa fazer coisas como contabilidade, criação de conteúdo e marketing digital por conta própria ou pedir a alguém que o faça.

Aproveitamento das habilidades e dos ativos existentes

Iniciar um negócio com um orçamento apertado significa aproveitar ao máximo suas habilidades e sua rede de contatos existentes.

Seja criativo com os ativos existentes, como o espaço de trabalho ou até mesmo as habilidades dos funcionários, para criar valor. O ditado "Não é o que você sabe, é quem você conhece" é verdadeiro, portanto, esteja aberto a colaborações e busque o apoio de sua rede.

Considerações finais

Começar um negócio com um orçamento apertado é um desafio, mas pode ser feito com a atitude e a abordagem corretas.

O segredo é manter o foco em suas metas, assumir riscos calculados e manter-se fundamentado nos valores essenciais de sua empresa.

Lembre-se de que o bootstrapping hoje pode levar a melhores práticas comerciais e ao sucesso em longo prazo. Como Guy Kawasaki disse certa vez: "As ideias são fáceis, a implementação é difícil".

É hora de agir e fazer acontecer!