Att starta ett företag är en dröm för många, men tanken på att sätta igång med en mycket begränsad budget kan kännas överväldigande.

Tanken på att börja med minimala resurser eller en snäv budget behöver dock inte vara nedslående. Se det istället som en möjlighet att vara kreativ, förbli ödmjuk och påhittig samt ta ansvar för din egen utveckling. A Lean Start-up har en del stora fördelar.

Tänk på den amerikanske entreprenören Jim Rohns ord: ”Låt inte ditt lärande leda till kunskap, låt det istället leda till handling.”

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Grunderna i bootstrapping

Begreppet ”bootstrapping” avser att starta och bygga upp ett företag med liten eller ingen extern finansiering.

Fördelarna med att starta ett företag på egen hand är bland annat fullt ägande, ökad kontroll och en bättre förståelse för din verksamhet. Många framgångsrika företag idag, däribland MailChimp, Atlassian och GitHub, startade med minimala startmedel.

Att starta ett företag med en mycket begränsad budget kräver tid och tålamod. I slutändan är det en investering i dig själv, och att starta företaget på egen hand ger dig en djupare förståelse för din verksamhet och dess kärnvärden.

Kostnadseffektiv marknadsföring

Marknadsföring är en viktig del av varje företags tillväxt, men det kan också vara kostsamt.

Med en mycket begränsad budget måste din marknadsföringsstrategi vara både effektiv och kostnadseffektiv. Genom att använda sociala medier som Facebook, Twitter och Instagram för att bygga upp en personlig målgrupp samt e-postmarknadsföring kan du avsevärt öka din räckvidd utan att det kostar skjortan.

Samarbeta med andra företag, skapa ett program för kundrekommendationer och utnyttja kraften i mun-till-mun-metoden för att få fart på verksamheten.

Effektiv resurshantering

Resurshantering är avgörande för företag som arbetar med en stram budget. Varje affärsbeslut bör fattas med eftertanke och alla utgifter bör granskas för att minimera slöseri.

Börja med att upprätta en budget, prioritera utgifterna och använda prisvärda tekniska lösningar för att hantera rutinuppgifter – till exempel genom att automatisera din schemaläggning med Doodle .

Lägg ut på entreprenad och delegera på ett effektivt sätt , där det behövs, för att avsätta mer tid åt kärnverksamheten. Fundera noga på om du behöver sköta saker som bokföring, innehållsskapande och digital marknadsföring själv eller om du ska låta någon annan ta hand om det.

Att dra nytta av befintlig kompetens och befintliga tillgångar

Att starta ett företag med en begränsad budget innebär att man måste utnyttja sina befintliga kunskaper och sitt nätverk på bästa sätt.

Var kreativ med befintliga resurser, till exempel arbetsmiljön eller till och med medarbetarnas kompetens, för att skapa värde. Det ligger en sanning i uttrycket ”Det handlar inte om vad du vet, utan om vem du känner”, så var öppen för samarbeten och sök stöd från ditt nätverk.

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Avslutande tankar

Att starta ett företag med en mycket begränsad budget är en utmaning, men det går att klara med rätt inställning och tillvägagångssätt.

Det viktigaste är att hålla fokus på dina mål, ta väl övervägda risker och hålla fast vid företagets kärnvärden.

Kom ihåg att att starta upp på egen hand idag kan leda till bättre affärsmetoder och långsiktig framgång. Som Guy Kawasaki en gång sa: ”Idéer är lätta, genomförandet är svårt.”

Det är dags att agera och få det att hända!