Jag vet inte om du har hört det, men automatisering är faktiskt en ganska stor grej. Ja, den allra största grejen, kan man säga. Nu när vi har accepterat att AI och maskininlärning inte innebär att robotarna är på väg att ta över världen – eller ens våra försörjningsmöjligheter – kan vi satsa på automatiserade lösningar som faktiskt gör arbetet mer meningsfullt, tack vare att de tar över de monotona och repetitiva uppgifterna som gör vårt arbetsliv mycket mindre roligt. Det bästa av allt är att de dessutom utför dessa uppgifter mycket snabbare och med färre fel än vad vi besvärliga människor någonsin har lyckats med.

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Det är därför inte så konstigt att världarna i MarTech, CommsTech och SalesTech är fyllda till bristningsgränsen med tusentals verktyg som bygger på maskininlärning och lovar att ge bättre affärsprocesser och resultat.

Med ett så stort utbud av verktyg, varav många är uttryckligen inriktade på B2B-området, blir företagen ofta överväldigade av valmöjligheterna. Genom att hålla sig till några enkla frågor kan dock organisationer av alla storlekar lättare avgöra om, vad och hur de ska automatisera:

Hur stor andel av vår personal skulle ha nytta av denna lösning? Skulle det innebära en märkbar skillnad eller förbättring i deras dagliga arbete? Är det enkelt att integrera och driftsätta? Ger det en tydlig avkastning på investeringen?

Om du ställer dig dessa frågor är vi ganska säkra på att schemaläggningsverktyg är ett självklart val för nästan alla företag. Doodle är till exempel enkelt att införa i din organisation och hjälper alla medarbetare – särskilt de som är avgörande för intäktsgenereringen och som har direktkontakt med kunder – att bli mer produktiva och, i slutändan, skapa fler affärer. Låt oss titta närmare på hur det går till.

1. Svarstiden är avgörande, men…

Eftersom den ofta citerade en timmes studier publicerades i Harvard Business Review 2011 har de mest effektiva och produktiva säljteamen blivit helt besatta av svarstiderna på leads. Det har gått så långt att ”en-timmarsregeln” har ersatts av ”fem-minutersregeln”. Säljteamen är 100 gånger större sannolikhet att nå och 21 gånger större sannolikhet att framgångsrikt kvalificera en ny inkommande lead inom de första fem minuterna efter att den kommit in än om de väntade bara en halvtimme. Anledningen till att man skyndar sig att ta kontakt? Jo, nästan 80 % av de potentiella kunderna kommer i slutändan att köpa från det företag som var först med att svara på deras förfrågan.

Men en blixtsnabb svarstid på förfrågningar räcker inte i sig för att säkra affären. Det krävs i genomsnitt åtta beröringar För att omvandla leads till kunder måste uppföljningsmöten bokas in, vilket innebär att hela försäljningscykeln måste genomföras snabbt och effektivt. Genom att använda ett onlinebaserat bokningsverktyg blir det snabbt och enkelt att hitta tidpunkter som passar alla berörda parter och beslutsfattare för uppföljningar, demonstrationer, offerter och utbildning. Inga ändlösa e-postväxlingar – där tillgänglighet skickas fram och tillbaka i e-postmeddelanden dag efter dag. Genom att förkorta försäljningscykeln kan säljteamet generera ytterligare leads samtidigt som man ökar marknadsandelen och får verksamheten att växa.

2. Uteblivna besök och dubbelbokningar medför kostnader

Potentiella kunder som inte dyker upp till möten eller avbokar i sista minuten på grund av en dubbelbokning är en stor besvikelse för säljteam. Det innebär inte bara en förlorad eller kraftigt försenad affärsmöjlighet, utan också att all tid och allt arbete som lagts ner på att hitta en lämplig dag, tid och plats för mötet antingen går till spillo eller måste göras om. Dags att sätta in robotarna!

Verktyg för automatiserad schemaläggning hjälper till att undvika uteblivna besök och dubbelbokningar eftersom:

Användning av funktioner som bokningssidan, kan deltagarna välja den tidpunkt som passar dem bäst. Detta innebär inte bara att det är mindre troligt att de väljer en tidpunkt som är svår att passa in, utan genom att ge dem inflytande över processen blir de också mer engagerade i mötet.

Dessa funktioner ökar sannolikheten för att man hittar en lämplig och snabb tid, vilket säkerställer att den potentiella kundens intresse för dina produkter eller tjänster förblir stort.

Ibland handlar uteblivna besök och dubbelbokningar bara om glömska som inträffar vid fel tillfälle. Många schemaläggningsverktyg kan skicka ut automatiska påminnelser, vilket garanterar att du aldrig blir ignorerad igen.

3. Uppskjutningar faller mellan stolarna

Människor är upptagen. För upptagen för deras eget bästa. Det finns morgonträning att ta hand om. Att se till att barnen får mat, klär på sig och kommer iväg till skolan – och ibland göra ungefär samma sak för sina partners också. Det finns inköpslistor, hushållssysslor, måltider att laga, och dessutom förväntas vi ha ett socialt liv och vara en bra, stödjande vän. Vi har företag att utveckla, nyckeltal att uppnå, deadlines, färdigheter att lära oss och medarbetare att handleda. Det är hundratals e-postmeddelanden per dag, dussintals möten per vecka. Åh, och glöm inte att ta lite tid för dig själv!

Puh, det är inte konstigt att vi ibland tar på oss för mycket och tvingas ställa in ett möte eller två. Tyvärr tenderar möten som skjuts upp ofta att hamna mellan stolarna, eftersom hela mejlväxlingen och kalender-Tetris måste börja om från början. Efter ett par berättigade uppskjutningar från den ansvariges sida kan det vara lätt för säljteamen att lägga det åt sidan och rikta sin uppmärksamhet åt ett annat håll.

Automatiserade schemaläggningslösningar eliminerar förlorade leads nästan helt, eftersom verktyg som Doodle har länkar för ombokning direkt i mötesinbjudan. Om en potentiell kund inte kan komma till det avtalade mötet är det lika enkelt för hen att boka om mötet och välja en tid som passar som att skicka ett e-postmeddelande till dig.

4. Fler och bättre möten

Att boka möten med ett onlineverktyg för schemaläggning är som att använda ett laserstyrt gevär jämfört med den vanliga kaotiska e-postmetoden, där man ”kastar en handfull stenar”. Därför tar det betydligt mindre tid att boka in möten med potentiella kunder, vilket ger mer tid att arbeta med andra nya leads och prospekt.

Vissa schemaläggningsverktyg har funktioner som gör det möjligt för mötesarrangören att ställa frågor till deltagarna innan de väljer en tidpunkt eller accepterar en inbjudan. Med hjälp av dessa funktioner kan säljteam få lite extra information om de utmaningar som deras potentiella kunder står inför, eller så kan de helt enkelt se till att alla deltagare har haft tid att ta del av dagordningen och eventuellt förberedande material för att utnyttja mötet på bästa sätt.

5. Att alla beslutsfattare är närvarande

Den som myntade uttrycket ”som att valla katter” hade uppenbarligen viss erfarenhet av att försöka boka ett möte med flera högt uppsatta chefer på ett externt företag. Att hitta en tid som passar alla när flera personer ska delta i ett möte är alltid en utmaning; ju högre befattning personerna har, desto mer gränsar det till det omöjliga. Men anta att du ändå genomför mötet trots att ett par deltagare saknas. Du kan vara helt säker på att ett uppföljningsmöte med de som inte var närvarande kommer att krävas innan ett beslut kan fattas.

Ett schemaläggningsverktyg med omröstningsfunktion löser det problemet. Erbjud ett urval av möjliga datum och tider och låt deltagarna välja de alternativ som passar dem bäst. Allteftersom deltagarna svarar kan övriga deltagare också se vilka alternativ som är mest populära och flytta befintliga möten med lägre prioritet i enlighet med detta. Slutligen får mötesarrangören en översikt över de tider som passar bäst och kan skicka ut inbjudan direkt. När alla beslutsfattare är på plats eller deltar i samtalet blir säljcykeln betydligt kortare.

6. Potentiella kunder kan hitta dig

Vad är drömscenariot för B2B-säljteam överallt? Just det – en säljtratt som fyller sig själv. Genom att använda ett onlineverktyg för tidsbokning kommer du ett eller två steg närmare att förverkliga den drömmen. Som vi nämnde tidigare: ju snabbare du tar kontakt och bokar ett möte, desto större är chansen att en potentiell kund vänder sig till just ditt företag för att få den lösning de behöver. Så varför inte skippa mellanhänderna och boka möten medan intresset fortfarande är på topp?

Med hjälp av schemaläggningsprogram kan ditt säljteams bokningsbara kalendrar – eller länkar till dessa kalendrar – bäddas in i alla typer av medier och plattformar som dina potentiella kunder sannolikt stöter på när de gör egna efterforskningar.

Landningssidor som besökarna kommer till via dina Google-sökannonser.

E-postkampanjer

Inlägg och annonser på sociala medier

Chatbots på din webbplats eller i dina sociala kanaler

Vanliga webbsidor

Oavsett om det är dag eller natt, och var i världen de än befinner sig, kan potentiella kunder ta del av ditt erbjudande och boka ett möte vid den tidpunkt som passar bäst för både dig och dem. Nu är det upp till ditt B2B-säljteam att bedöma om de är lämpliga kunder och avsluta affären.

7. En fantastisk kundupplevelse leder till oslagbar mun-till-mun-reklam

När det gäller att skaffa nya leads till ditt B2B-företag är traditionella marknadsföringsmetoder – allt från konferenser och evenemang till e-post, sociala medier och webbseminarier – helt avgörande. Men glöm inte bort kraften i den gamla hederliga mun-till-mun-metoden. Människor litar på andra människor, och det är därför plattformar som Capterra, GetApp, G2 Crowd och Gartner Peer finns också.

Genom att använda ett schemaläggningsverktyg online kan du snabbt och enkelt organisera möten, med inbjudningar som innehåller automatiskt genererade uppgifter om Zoom-mötet och länkar för att enkelt boka om mötet, följt av påminnelser om tid, plats och eventuellt material som ska läsas igenom i förväg – allt detta bidrar till att skapa en förstklassig kundupplevelse som underlättar för dina kunder.

Om du levererar den upplevelsen på ett konsekvent sätt kan du vara säker på att dina kunder snart kommer att berömma ditt företag i sina nätverk, vilket i sin tur kommer att leda till nya potentiella kunder. Naturligtvis kan säljteam också vara mer proaktiva och be nöjda kunder om att få kontakter till andra företag som kan ha nytta av er lösning. Om er kundupplevelse är perfekt kommer de inte att ha några problem med att ge rekommendationer.

Att avgöra vilka verktyg som är transformativa

Återigen: när det gäller att bestämma var och hur automatisering ska införas i era försäljnings- och marknadsföringssystem behöver valet inte längre kännas så överväldigande. Ett schemaläggningsverktyg gör arbetsdagarna roligare, mer produktiva och effektivare för alla dina sälj- och marknadsföringsmedarbetare. Schemaläggningsverktyg är enkla att införa i organisationen och kräver nästan ingen teknisk kunskap eller utbildning. Och vad gäller avkastningen på investeringen? Tja, nu vet du ju att ett schemaläggningsverktyg är värt sin vikt i leads.

Är uteblivna besök och dubbelbokningar något som orsakar problem för dig? Vi har några tips för att bidra till att de blir ett minne blott