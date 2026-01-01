मुझे नहीं पता कि आपने सुना है या नहीं, लेकिन ऑटोमेशन वाकई में एक बड़ी बात है। जैसे, संभवतः सबसे बड़ी बात। अब जब हमने यह स्वीकार कर लिया है कि एआई और मशीन लर्निंग का मतलब यह नहीं है कि रोबोट दुनिया पर कब्ज़ा करने या हमारी रोज़ी-रोटी छीनने आ रहे हैं, तो हम उन स्वचालित समाधानों का सहारा ले सकते हैं जो काम को अधिक संतोषजनक बनाते हैं, क्योंकि वे उन एकरस और दोहराव वाले कार्यों को संभाल लेते हैं जो हमारे कामकाजी जीवन को बहुत कम मज़ेदार बना देते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि वे इन कामों को हम जैसे परेशान करने वाले इंसानों की तुलना में कहीं ज़्यादा तेज़ी से और कम गलतियों के साथ करते हैं।

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तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि की दुनियाओं मार्केटिंग टेक्नोलॉजी, संचार प्रौद्योगिकी और सेल्सटेक हजारों ऐसे उपकरणों से लबरेज़ हैं जिनके केंद्र में मशीन लर्निंग है और जो बेहतर व्यावसायिक प्रक्रियाओं और परिणामों का वादा करते हैं।

इतने सारे उपकरण उपलब्ध होने के कारण, जिनमें से कई स्पष्ट रूप से B2B क्षेत्र पर केंद्रित हैं, कंपनियाँ अक्सर विकल्पों के भ्रम में ठहर जाती हैं। हालांकि, कुछ सरल प्रश्नों पर टिके रहने से सभी आकार की संस्थाओं को यह तय करने में मदद मिलती है कि क्या, क्या और कैसे स्वचालित किया जाए:

हमारी कार्यबल का कितना प्रतिशत इस समाधान से लाभान्वित होगा? क्या इससे उनके दैनिक कार्य में कोई ठोस सुधार होगा? क्या इसे एकीकृत और तैनात करना आसान है? क्या इसका स्पष्ट ROI है?

अगर आप खुद से ये सवाल पूछते हैं, तो हमें पूरा यकीन है कि शेड्यूलिंग टूल्स लगभग सभी कंपनियों के लिए एक सहज विकल्प हैं। उदाहरण के लिए, Doodle को आपके संगठन में लागू करना आसान है और यह सभी कर्मचारियों, खासकर उन राजस्व-उत्पादक क्लाइंट- और ग्राहक-सामना करने वाले कर्मचारियों को अधिक उत्पादक बनाने में मदद करता है और अंततः अधिक व्यापार हासिल करने में सहायक होता है। आइए जानते हैं कि यह कैसे होता है।

1. प्रतिक्रिया समय महत्वपूर्ण है लेकिन…

चूंकि अक्सर उद्धृत एक घंटे का अध्ययन 2011 में हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में प्रकाशित होने के बाद से, सबसे प्रभावी और कुशल बिक्री टीमें लीड प्रतिक्रिया समय को लेकर जुनूनी हो गई हैं। इस हद तक कि एक घंटे का नियम अब पांच मिनट का नियम बन गया है। बिक्री टीमें हैं पहुँचने की 100 गुना अधिक संभावना और यदि वे केवल आधा घंटा देरी करते, तो इसकी तुलना में वे इनबाउंड आगमन के पहले पाँच मिनटों के भीतर एक नए इनबाउंड लीड को सफलतापूर्वक क्वालिफाई करने के 21 गुना अधिक संभावना रखते हैं। संपर्क करने की उस जल्दबाजी का कारण? खैर, लगभग 80% लीड्स अंततः वे उस कंपनी से ही खरीदेंगे जिसने सबसे पहले उनकी रुचि का जवाब दिया।

हालाँकि, केवल बिजली-सी तेज़ लीड प्रतिक्रिया समय ही व्यवसाय सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके लिए आठ स्पर्शों का औसत लीड्स को ग्राहकों में बदलने के लिए, फॉलो-अप मीटिंग्स शेड्यूल करने की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है कि पूरे सेल्स साइकिल को जल्दी और कुशलता से पूरा किया जाना चाहिए। एक ऑनलाइन शेड्यूलिंग टूल का उपयोग करना यह सुनिश्चित करता है कि फॉलो-अप्स, डेमो, कोट्स और प्रशिक्षण के लिए सभी हितधारकों और निर्णयकर्ताओं के लिए सुविधाजनक समय खोजना त्वरित और आसान हो। ईमेल के अनगिनत चक्कर नहीं – दिनों-दिनों तक उपलब्धता की जानकारी ईमेल से आगे-पीछे भेजना। बिक्री चक्र को छोटा करने से बिक्री टीम को अतिरिक्त लीड्स उत्पन्न करने का अवसर मिलता है, साथ ही बाजार हिस्सेदारी बढ़ती है और व्यवसाय का विकास होता है।

2. नॉन-शो और डबल-बुकिंग का शुल्क लगता है।

डबल-बुकिंग के कारण मीटिंग में न आने वाले या आखिरी समय में रद्द करने वाले लीड्स सेल्स टीमों के लिए दिल तोड़ने वाले होते हैं। वे न केवल एक खोई हुई या गंभीर रूप से विलंबित अवसर का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि इसका मतलब यह भी है कि बैठक के लिए एक सुविधाजनक दिन, समय और स्थान खोजने में लगा सारा समय और मेहनत या तो व्यर्थ हो जाती है या फिर से करनी पड़ती है। रोबोट लाओ!

स्वचालित शेड्यूलिंग उपकरण नो-शो और डबल-बुकिंग से बचने में मदद करते हैं क्योंकि:

उपयोग करके बुकिंग पेज जैसी सुविधाएँलीड्स अपने लिए सबसे सुविधाजनक समय चुन सकते हैं। इसका मतलब न केवल यह है कि वे असंभव समय स्लॉट चुनने की संभावना कम कर लेते हैं, बल्कि प्रक्रिया में उन्हें स्वायत्तता देकर वे बैठक के प्रति अधिक प्रतिबद्ध हो जाते हैं।

ये ही सुविधाएँ एक सुविधाजनक लेकिन शीघ्र स्लॉट खोजने की संभावना को बढ़ाती हैं, जिससे आपके उत्पाद या सेवाओं में लीड की रुचि बनी रहती है।

कभी-कभी बिना बताए न आने और दोहरी बुकिंग बस समय की गलत जगह पर हुई भूल होती हैं। कई शेड्यूलिंग टूल्स स्वचालित रिमाइंडर भेज सकते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आपको फिर कभी अनदेखा नहीं किया जाएगा।

3. स्थगन अनदेखी हो जाते हैं

लोग हैं व्यस्तबिंदु बहुत व्यस्त उनकी भलाई के लिए। सुबह की कसरत करनी होती है। बच्चों को खाना खिलाना, तैयार करना और स्कूल भेजना, और कभी-कभी उनके जीवनसाथी के लिए भी यही करना पड़ता है। खरीदारी की सूचियाँ होती हैं, घर का काम होता है, खाना बनाना होता है और फिर हमसे यह भी उम्मीद की जाती है कि हमारी एक सामाजिक ज़िंदगी हो और हम एक अच्छे, सहयोगी दोस्त बनें। हमें अपने व्यवसाय को बढ़ाना है, केपीआई पूरे करने हैं, समय-सीमाएँ हैं, कौशल सीखने हैं और कर्मचारियों का मार्गदर्शन करना है। हर दिन सैकड़ों ईमेल आते हैं, हर हफ्ते दर्जनों बैठकें होती हैं। ओह, और अपने लिए कुछ समय निकालना न भूलें!

उफ़, कोई आश्चर्य नहीं कि कभी-कभी हम ज़्यादा प्रतिबद्धताएँ ले लेते हैं और एक-दो अपॉइंटमेंट से हटना पड़ता है। दुर्भाग्यवश, जो बैठकें स्थगित हो जाती हैं, वे अक्सर भूल-बिसरा में चली जाती हैं, क्योंकि पूरे ईमेल आदान-प्रदान और कैलेंडर में समय-समय पर तालमेल फिर से करना पड़ता है। लीड की ओर से दो-तीन वैध स्थगनों के बाद, सेल्स टीमें आसानी से हटकर अपना ध्यान कहीं और केंद्रित कर सकती हैं।

स्वचालित शेड्यूलिंग समाधान लीड-लीक को लगभग पूरी तरह समाप्त कर देते हैं, क्योंकि Doodle जैसे टूल्स में मीटिंग निमंत्रण में ही पुनः शेड्यूलिंग लिंक होते हैं। यदि कोई लीड आपकी अपॉइंटमेंट में शामिल नहीं हो पाता है, तो उसके लिए मीटिंग को पुनः शेड्यूल करके एक सुविधाजनक समय चुनना उतना ही आसान है जितना कि आपको ईमेल भेजना।

4. अधिक और बेहतर बैठकें

ऑनलाइन शेड्यूलिंग टूल से मीटिंग्स शेड्यूल करना, सामान्य ईमेल अव्यवस्था की "एक मुट्ठी पत्थर फेंकने" जैसी पद्धति की तुलना में लेजर-निर्देशित राइफल का उपयोग करने जैसा है। इसलिए लीड्स के साथ मीटिंग्स शेड्यूल करने में बहुत कम समय लगता है, जिससे अन्य नए लीड्स और संभावित ग्राहकों पर काम करने के लिए अधिक समय बचता है।

कुछ शेड्यूलिंग टूल्स में ऐसी सुविधाएँ होती हैं जो मीटिंग आयोजक को समय चुनने या निमंत्रण स्वीकार करने से पहले प्रतिभागियों से प्रश्न पूछने की अनुमति देती हैं। इन सुविधाओं का उपयोग करके, बिक्री टीमें अपने लीड्स के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में थोड़ी अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकती हैं; या वे बस यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि सभी प्रतिभागियों को एजेंडा और किसी भी पूर्व-पठन सामग्री की समीक्षा करने के लिए पर्याप्त समय मिला हो, ताकि मीटिंग का समय अधिकतम रूप से उपयोग हो सके।

5. सभी निर्णय-निर्माताओं का उपस्थित होना

जिसने भी "बिल्लियों को चराने जैसा" कहा, उसने स्पष्ट रूप से किसी बाहरी कंपनी के कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक निर्धारित करने का अनुभव किया होगा। कई लोगों के साथ बैठक के लिए उपलब्ध समय खोजना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है; लोग जितने वरिष्ठ होंगे, यह उतना ही असंभव सा लगता है। हालांकि, मान लीजिए कि आप कुछ प्रतिभागियों के अनुपस्थित होने के बावजूद बैठक आगे बढ़ा देते हैं। आप पक्का मान सकते हैं कि निर्णय लेने से पहले उन अनुपस्थित लोगों के साथ एक फॉलो-अप बैठक आवश्यक होगी।

पोलिंग सुविधा वाला एक शेड्यूलिंग टूल इस समस्या का समाधान करता है। तारीख और समय की विभिन्न संभावनाएं प्रदान करें और प्रतिभागियों को उनके लिए सबसे सुविधाजनक विकल्प चुनने दें। जैसे-जैसे प्रतिभागी जवाब देते हैं, अन्य उपस्थित लोग भी देख सकते हैं कि कौन से विकल्प सबसे लोकप्रिय हैं और उसी के अनुसार अपनी कम प्राथमिकता वाली मौजूदा नियुक्तियों को आगे बढ़ा सकते हैं। अंत में, मीटिंग आयोजक के पास सबसे उपयुक्त समयों का एक संक्षिप्त विवरण होता है और वह तुरंत ही निमंत्रण भेज सकता है। जब सभी निर्णय-निर्माता बैठक में या कॉल पर मौजूद होते हैं, तो बिक्री चक्र बहुत छोटा हो जाता है।

6. लीड्स आपको ढूंढ सकते हैं

दुनिया भर की B2B बिक्री टीमों के लिए आदर्श परिदृश्य क्या है? बिल्कुल सही — एक ऐसा सेल्स फ़नल जो अपने आप भरता जाए। एक ऑनलाइन शेड्यूलिंग टूल का उपयोग आपको उस सपने को हकीकत में बदलने के एक या दो कदम और करीब ले जाता है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, जितनी जल्दी संपर्क किया जाता है और बैठक निर्धारित की जाती है, उतना ही अधिक आप इस संभावना को नाटकीय रूप से बढ़ाते हैं कि कोई संभावित ग्राहक अपनी ज़रूरत के समाधान के लिए आपकी कंपनी की ओर रुख करेगा। तो फिर बिचौलियों को हटाकर, उनकी रुचि चरम पर होने के दौरान ही बैठकें क्यों न बुक कर ली जाएँ?

शेड्यूलिंग सॉफ़्टवेयर के साथ, आपकी सेल्स टीम के बुक करने योग्य कैलेंडर या उन कैलेंडरों के लिंक विभिन्न प्रकार के मीडिया और प्लेटफ़ॉर्म में एम्बेड किए जा सकते हैं, जिन पर आपके संभावित ग्राहक स्वतंत्र शोध करते समय आ सकते हैं।

वे लैंडिंग पेज जिन पर आपके Google सर्च विज्ञापनों के माध्यम से पहुंचा जाता है।

ईमेल अभियान

सोशल मीडिया पोस्ट और विज्ञापन

आपकी वेबसाइट या सोशल चैनलों पर चैटबॉट्स

मानक वेब पृष्ठ

दिन हो या रात, दुनिया में कहीं भी हों, संभावित ग्राहक आपकी पेशकश देख सकते हैं और आपके तथा उनके लिए सबसे सुविधाजनक समय पर बैठक बुक कर सकते हैं। अब यह आपकी B2B बिक्री टीम पर निर्भर है कि वे इन्हें योग्य ग्राहक के रूप में जांचें और सौदा अंतिम रूप दें।

7. बेहतरीन ग्राहक अनुभव का मतलब है अजेय मौखिक प्रचार

जब आपके B2B व्यवसाय के लिए नए लीड्स जुटाने की बात आती है, तो सम्मेलनों और कार्यक्रमों से लेकर ईमेल, सोशल मीडिया और वेबिनार तक पारंपरिक मार्केटिंग रणनीतियाँ अनिवार्य हैं। हालांकि, अच्छी पुरानी मुँहज़ुबानी प्रचार की ताकत को नज़रअंदाज़ न करें। लोग दूसरों पर भरोसा करते हैं, और यही कारण है कि जैसे प्लेटफ़ॉर्म कैप्टेरा, गेटऐप, जी2 क्राउड और गार्टनर पीयर मौजूद भी हैं।

ऑनलाइन शेड्यूलिंग टूल का उपयोग करके बैठकों को जल्दी और आसानी से व्यवस्थित करना, ऐसे निमंत्रणों के साथ जिनमें स्वचालित ज़ूम मीटिंग विवरण और सुविधाजनक रूप से पुनर्निर्धारण के लिंक शामिल होते हैं, और इसके बाद समय, स्थान और किसी भी संबंधित पूर्व-पठन सामग्री की याद दिलाना, यह सब मिलकर एक शानदार क्लाइंट अनुभव बनाता है जो आपके क्लाइंट्स का जीवन आसान बना देता है।

उस अनुभव को लगातार प्रदान करें, और आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आपके ग्राहक बहुत जल्द ही अपने नेटवर्क में आपकी कंपनी की प्रशंसा करेंगे, जो बदले में नए लीड्स में बदल जाएगा। बेशक, बिक्री टीमें भी अधिक सक्रिय हो सकती हैं और संतुष्ट ग्राहकों से अन्य कंपनियों के परिचय के लिए कह सकती हैं जिन्हें आपका समाधान उपयोगी लग सकता है। यदि आपका ग्राहक अनुभव बेहतरीन है, तो उन्हें रेफ़रल देने में कोई समस्या नहीं होगी।

किस उपकरणों को परिवर्तनकारी माना जाए, यह तय करना

एक बार फिर, जब आपके सेल्स और मार्केटिंग स्टैक में ऑटोमेशन कहां और कैसे लागू किया जाए, यह तय करना अब उतना भारी नहीं रहा। एक शेड्यूलिंग टूल आपके सभी बिक्री और मार्केटिंग कर्मचारियों के कार्य समय को अधिक आनंददायक, उत्पादक और कुशल बनाता है। शेड्यूलिंग टूल्स को संगठन में पेश करना बेहद आसान है, जिसके लिए लगभग कोई तकनीकी जानकारी या प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। और ROI की बात करें तो? खैर, अब आप जानते हैं कि एक शेड्यूलिंग टूल लीड्स के मामले में अपने वजन के बराबर मूल्य का होता है।

क्या नो-शोज़ और डबल-बुकिंग्स आपको परेशान कर रहे हैं? हमारे पास कुछ सुझाव उन्हें अतीत की बात बनाने में मदद करने के लिए