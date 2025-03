Jeg ved ikke, om du har hørt det, men automatisering er noget af en stor sag. Den største mulige aftale. Nu hvor vi har accepteret, at AI og maskinlæring ikke betyder, at robotterne kommer til at overtage verden eller endda vores levebrød, kan vi læne os op ad automatiserede løsninger, der gør arbejdet mere tilfredsstillende, fordi de kan tage sig af de monotone og gentagne opgaver, der gør vores arbejdsliv meget mindre sjovt. Det smarte er, at de også udfører disse opgaver meget hurtigere og med færre fejl, end vi irriterende mennesker nogensinde har kunnet gøre.

Det er derfor ikke så mærkeligt, at verdenerne MarTech, CommsTech og SalesTech flyder over med tusindvis af værktøjer, der har maskinlæring i centrum og lover at levere bedre forretningsprocesser og resultater.

Med så mange værktøjer på tilbud, hvoraf mange er eksplicit fokuseret på B2B-området, er virksomhederne ofte lammet af valgmuligheder. Men hvis man holder sig til nogle få enkle spørgsmål, kan det hjælpe organisationer af alle størrelser med at beslutte, om, hvad og hvordan de skal automatisere:

Hvilken procentdel af vores arbejdsstyrke ville have gavn af denne løsning? Ville det gøre en mærkbar forskel/forbedring i deres daglige arbejde? Er den nem at integrere og implementere? Har det en klar ROI?

Hvis du stiller dig selv disse spørgsmål, er vi ret sikre på, at planlægningsværktøjer er en no-brainer for næsten alle virksomheder. Doodle er f.eks. ukompliceret at udrulle i din organisation og hjælper alle medarbejdere, især de vigtige indtægtsskabende medarbejdere med kunde- og kundekontakt, til at være mere produktive og i sidste ende levere mere forretning. Lad os dykke ned i hvordan.

1. Svartid er afgørende, men...

Siden den ofte citerede one-hour study blev offentliggjort i Harvard Business Review i 2011, er de mest effektive og effektive salgsteams blevet besat af svartider på leads. I en sådan grad, at entimesreglen er blevet til femminuttersreglen. Salgsteams har 100 gange større sandsynlighed for at nå og 21 gange større sandsynlighed for at kvalificere et nyt indgående lead inden for de første fem minutter efter ankomsten af det indgående lead, end hvis de blot ventede en halv time. Årsagen til denne hastværk med at kontakte? Jo, næsten 80 % af leads ender med at købe fra den virksomhed, der reagerede på deres interesse først.

En lynhurtig responstid på leads er dog ikke nok til at sikre sig forretningen. Det tager i gennemsnit otte kontakter at gøre leads til kunder, så der skal planlægges opfølgningsmøder, hvilket betyder, at hele salgscyklussen skal gennemføres hurtigt og effektivt. Ved at bruge et online planlægningsværktøj sikrer du, at det er hurtigt og nemt at finde passende tidspunkter for alle interessenter og beslutningstagere til opfølgningsmøder, demoer, tilbud og uddannelse. Ingen endeløse spil med e-mailtennis - at sende tilgængelighed frem og tilbage over dage og dage med e-mails. Ved at forkorte salgscyklussen kan salgsteamet generere flere leads, samtidig med at markedsandelen øges og forretningen vokser.

2. No-shows og dobbeltbookinger har en omkostning

Leads, der ikke møder op til møder eller aflyser i sidste øjeblik på grund af dobbeltbooking, er hjerteskærende for salgsteams. Ikke alene repræsenterer de en tabt eller alvorligt forsinket mulighed, men de betyder også, at al den tid og det arbejde, der er lagt i at finde en passende dag, tid og sted for mødet, enten er værdiløs eller skal gentages. Ind med robotterne!

Automatiserede planlægningsværktøjer hjælper med at undgå udeblivelser og dobbeltbooking, fordi:

Ved hjælp af funktioner som Booking Page kan kundeemnerne vælge det tidspunkt, der passer dem bedst. Det betyder ikke kun, at de er mindre tilbøjelige til at vælge et uoverskueligt tidsrum, men ved at give dem indflydelse på processen er de også mere engagerede i mødet.

De samme funktioner gør det mere sandsynligt at finde et praktisk, men hurtigt tidsrum, hvilket sikrer, at leadpersonernes interesse for dit produkt eller dine tjenester forbliver høj.

Nogle gange er udeblivelser og dobbeltbookinger bare dårligt timede anfald af glemsomhed. Mange planlægningsværktøjer kan sende automatiske påmindelser, så du garanterer, at du aldrig bliver spøgelsesvisiteret igen.

3. Udsættelser glider igennem mellem to stumper

Folk har travlt. For travlt til deres eget bedste. Der er morgentræning, der skal laves. Børnene skal have mad, tøj på og komme i skole, og nogle gange skal de også gøre det samme for deres partnere. Der er indkøbslister, huslige pligter, måltider, der skal tilberedes, og så forventes det, at vi har et socialt liv og er gode, støttende venner. Vi har virksomheder, der skal vokse, KPI'er, der skal nås, tidsfrister, færdigheder, der skal læres, og medarbejdere, der skal være mentorer. Der er hundredvis af e-mails om dagen og snesevis af møder om ugen. Og glem ikke at tage tid til dig selv!

Phew, det er ikke så underligt, at vi nogle gange overforpligter os og er nødt til at trække os fra en aftale eller to. Desværre har de møder, der bliver udsat, ofte en tendens til at blive glemt, fordi hele e-mailspillet frem og tilbage og kalender-tetriset skal begynde forfra. Efter et par legitime udsættelser på vegne af leadpersonen kan det være let for salgsteamet at gå væk og fokusere sin opmærksomhed andre steder.

Automatiserede planlægningsløsninger eliminerer næsten fuldstændigt lead-leak, da værktøjer som Doodle har links til omlægning af tidsplanlægning lige i mødeinvitationen. Hvis en lead ikke kan møde op til en aftale, er det lige så nemt for vedkommende at ændre mødetidspunktet og vælge et andet tidspunkt, som det er at sende dig en e-mail.

4. Flere og bedre møder

At planlægge møder med et online planlægningsværktøj er som at bruge en laserstyret riffel sammenlignet med den "kaste en håndfuld sten"-tilgang, der er den sædvanlige e-mail-skamphugger. Derfor tager det meget mindre tid at få møder med leads i bøgerne, hvilket giver mere tid til at arbejde på andre nye leads og potentielle kunder.

Nogle planlægningsværktøjer har funktioner, der gør det muligt for mødearrangøren at stille spørgsmål til deltagerne, før han/hun vælger et tidspunkt eller accepterer en invitation. Ved hjælp af disse funktioner kan salgsteams finde frem til lidt ekstra oplysninger om de udfordringer, som deres leads står over for, eller de kan blot sikre sig, at alle deltagere har haft tid til at gennemgå dagsordenen og eventuelle forudlæsninger for at maksimere mødetiden.

5. At alle beslutningstagere er til stede

Den, der opfandt udtrykket "som at drive katteflokke", havde tydeligvis erfaring med at planlægge et møde med flere ledende medarbejdere i en ekstern virksomhed. Det er altid en udfordring at finde en ledig tid til et møde med flere personer; jo flere højtstående personer der er tale om, desto mere grænser det til det umulige. Men lad os antage, at du gennemfører mødet med et par manglende deltagere. Du kan vædde på, at det vil være nødvendigt at holde et opfølgningsmøde med de ikke tilstedeværende, før der kan træffes en beslutning.

Et planlægningsværktøj med afstemningsfunktionalitet løser dette problem. Giv en række dato- og klokkeslætmuligheder, og lad deltagerne vælge de muligheder, der passer dem bedst. Efterhånden som deltagerne svarer, kan de andre deltagere også se, hvilke muligheder der er mest populære, og flytte eksisterende aftaler med lavere prioritet i overensstemmelse hermed. Endelig har mødearrangøren et øjebliksbillede af de tidspunkter, der fungerer bedst, og kan sende invitationen ud der og der. Med alle beslutningstagere i lokalet eller på opkaldet bliver salgscyklussen meget kortere.

6. Leads kan finde dig

Hvad er drømmescenariet for B2B-salgsteams overalt? Det er rigtigt - en salgstragt, der fylder sig selv. Ved at bruge et online planlægningsværktøj kommer du et skridt eller to tættere på at gøre den drøm til virkelighed. Som vi diskuterede tidligere, jo hurtigere der tages kontakt og planlægges et møde, jo mere dramatisk øger du chancen for, at en potentiel kunde henvender sig til din virksomhed for at få den løsning, de har brug for. Så hvorfor ikke fjerne mellemmanden og få booket møder, mens deres interesse er rødglødende?

Med planlægningssoftware kan dit salgsteams bookbare kalendere eller links til disse kalendere indlejres i alle forskellige typer medier og platforme, som dine potentielle kunder sandsynligvis vil falde over, mens de foretager selvstændig research.

Landingssider, som dine Google-søgningsannoncer fører til.

E-mail-kampagner

Indlæg og annoncer på sociale medier

Chatbots på dit websted eller sociale kanaler

Standardwebsider

Dag eller nat, uanset hvor i verden de befinder sig, kan potentielle kunder tjekke dit tilbud og bestille et møde på det tidspunkt, der passer både dig og dem bedst. Nu er det overladt til dit B2B-salgsteam at kvalificere og lukke dem.

7. En god kundeoplevelse er lig med uovertruffen mund-til-mund-ord

Når det drejer sig om at skaffe nye kundeemner til din B2B-virksomhed, er traditionelle markedsføringstaktikker, fra konferencer og arrangementer til e-mails, sociale medier og webinarer, uundværlige. Men du må ikke overse kraften i god, gammeldags mund-til-mund-politik. Folk stoler på andre mennesker, og det er derfor, at platforme som Capterra, GetApp, G2 Crowd og Gartner Peer også findes.

Ved at bruge et online planlægningsværktøj til hurtigt og nemt at organisere møder, med invitationer, der indeholder automatiserede Zoom-mødedetaljer og links til at ændre tidsplanen på en bekvem måde, efterfulgt af påmindelser om tid, sted og eventuelle tilknyttede forudlæsninger, er alt dette sammen med til at skabe en vindende kundeoplevelse, der gør dine kunders liv lettere.

Hvis du leverer den oplevelse konsekvent, kan du være sikker på, at dine kunder i løbet af kort tid vil synge din virksomheds rosende ord til deres netværk, som så igen vil blive til nye kundeemner. Salgsteams kan naturligvis også være mere proaktive og bede tilfredse kunder om introduktioner til andre virksomheder, som måske kunne finde din løsning nyttig. Hvis din kundeoplevelse er helt perfekt, vil de ikke have noget problem med at give henvisninger.

Beslutte, hvilke værktøjer der er transformerende

Endnu en gang, når det drejer sig om at beslutte, hvor og hvordan du skal indføre automatisering i din salgs- og marketingstakke, behøver valget nu ikke længere at være helt så overvældende. Et planlægningsværktøj gør alle dine salgs- og marketingmedarbejderes arbejdstid sjovere, mere produktiv og effektiv. Planlægningsværktøjer er nemme at indføre i organisationen, og der kræves næsten ingen teknisk knowhow eller uddannelse. Og hvad angår ROI? Du ved nu, at et planlægningsværktøj er sin vægt værd i leads.

Er udeblivelser og dobbeltbookinger noget, der volder dig problemer? Vi har ](https://doodle.com/en/resources/blog/how-to-avoid-no-shows-and-double-bookings-when-dealing-with-clients/) til at hjælpe dig med at gøre dem til en ting fra fortiden