Não sei se você já ouviu falar, mas a automação é meio que uma grande coisa. Tipo, o maior negócio possível. Agora que aceitamos que a IA e a aprendizagem de máquinas não significam que os robôs estão vindo para tomar conta do mundo, ou mesmo de nosso modo de vida, podemos nos apoiar em soluções automatizadas que tornam o trabalho mais gratificante, graças a eles pegarem aquelas tarefas monótonas e repetitivas que tornam nossa vida profissional muito menos divertida. O mais importante é que eles também realizam essas tarefas muito mais rapidamente e com menos erros do que nós, humanos chatos, jamais conseguimos.

Não admira então que os mundos de MarTech, CommsTech e SalesTech estejam transbordando com milhares de ferramentas que têm no coração o aprendizado de máquinas e prometem entregar melhores processos e resultados comerciais.

Com tantas ferramentas em oferta, muitas delas explicitamente focadas no domínio B2B, as empresas são frequentemente paralisadas por escolha. No entanto, a adesão a algumas perguntas simples pode ajudar organizações de todos os tamanhos a decidir se, o que e como automatizar:

Que porcentagem de nossa força de trabalho se beneficiaria com esta solução? Faria uma diferença/melhoria tangível em seu trabalho diário? É fácil de integrar e implantar? Tem um ROI claro?

Se você mesmo fizer essas perguntas, temos certeza de que as ferramentas de agendamento são um ponto fraco para quase todas as empresas. Por exemplo, a Doodle é simples de implantar em sua organização e ajuda todos os funcionários, especialmente os funcionários que geram receitas essenciais para os clientes e clientes, a serem mais produtivos e, em última instância, a realizarem mais negócios. Vamos mergulhar no como.

1. O tempo de resposta é crítico, mas...

Desde que o estudo de uma hora (https://hbr.org/2011/03/the-short-life-of-online-sales-leads) foi publicado na Harvard Business Review em 2011, as equipes de vendas mais eficazes e eficientes tornaram-se obcecadas com os tempos de resposta. Ao ponto de a regra de uma hora ter se tornado a regra dos cinco minutos. As equipes de vendas têm 100 vezes mais probabilidade de alcançar e 21 vezes mais probabilidade de qualificar com sucesso uma nova liderança de entrada dentro dos primeiros cinco minutos da chegada ao destino do que se eles atrasassem apenas meia hora. O motivo dessa pressa em entrar em contato? Bem, quase 80% dos contatos acabarão comprando da empresa que respondeu primeiro ao seu interesse.

No entanto, um tempo de resposta rápido como um raio não é suficiente para assegurar o negócio. É preciso uma média de oito toques para transformar os contatos em clientes, portanto, é necessário agendar reuniões de acompanhamento, o que significa que todo o ciclo de vendas precisa ser concluído de forma rápida e eficiente. O uso de uma ferramenta de agendamento on-line garante que é rápido e fácil encontrar horários convenientes para todos os interessados e tomadores de decisão para acompanhamento, demonstrações, cotações e treinamento. Sem jogos intermináveis de tênis por e-mail - enviando disponibilidade para frente e para trás ao longo de dias e dias de e-mails. A redução do ciclo de vendas permite que a equipe de vendas gere leads adicionais enquanto aumenta a participação no mercado e faz crescer o negócio.

2. As não-comparências e as reservas duplas têm um custo

Os líderes que não comparecem às reuniões ou cancelam à última hora devido a uma dupla reserva são desoladores para as equipes de vendas. Não apenas representam uma oportunidade perdida ou gravemente atrasada, mas também significam que todo o tempo e trabalho que foi para encontrar um dia, hora e local conveniente para a reunião ou não é nada ou tem que ser repetido. Tragam os robôs!

Ferramentas automatizadas de agendamento ajudam a evitar no-shows e double-booking porque:

Usando características como Página de Reserva , os leads podem escolher o momento mais conveniente para eles. Isto não só significa que eles têm menos probabilidade de selecionar um horário incontrolável, mas, ao dar-lhes agência no processo, eles também estão mais comprometidos com a reunião.

As mesmas características tornam mais provável encontrar um horário conveniente, mas imediato, assegurando que o interesse do líder em seu produto ou serviço permaneça elevado.

Às vezes, a não comparência e a dupla marcação são apenas episódios de esquecimento pouco oportunos. Muitas ferramentas de agendamento podem enviar lembretes automáticos, garantindo que você nunca mais se fantasie.

3. Adiamentos escapam pelas rachaduras

As pessoas estão ocupadas. Ocupadas demais para o próprio bem delas. Há treinos matinais a serem feitos. Alimentar as crianças, vesti-las e entrar na escola e, às vezes, fazer muito o mesmo para os outros importantes também. Há listas de compras, tarefas domésticas, refeições para preparar e depois espera-se que tenhamos uma vida social e que sejamos um bom amigo que nos apóie. Temos negócios para crescer, KPIs para atingir, prazos, habilidades para aprender e funcionários para orientar. Há centenas de e-mails por dia, dezenas de reuniões por semana. Ah, e não se esqueça de reservar um tempo para si mesmo!

Não é de admirar que às vezes nos comprometamos demais e tenhamos que sair de um ou dois compromissos. Infelizmente, as reuniões que são adiadas muitas vezes tendem a cair nas fendas, já que todo o e-mail de volta e o calendário Tetris tem que começar novamente. Após alguns adiamentos legítimos em nome da liderança, pode ser fácil para as equipes de vendas se afastarem e concentrarem sua atenção em outro lugar.

Soluções automatizadas de agendamento eliminam a fuga de chumbo quase completamente, pois ferramentas como a Doodle têm links de agendamento ali mesmo no convite da reunião. Caso um líder não consiga marcar sua consulta, é tão fácil para ele remarcar a reunião e escolher um horário conveniente quanto enviar-lhe um e-mail.

4. Mais e melhores reuniões

Agendar reuniões com uma ferramenta de agendamento on-line é como usar um rifle guiado a laser em comparação com a abordagem "atirar um punhado de pedras" da habitual bagunça de e-mails. Por isso, leva muito menos tempo para que as reuniões com contatos entrem nos livros, deixando mais tempo para trabalhar em outros novos contatos e perspectivas.

Algumas ferramentas de agendamento têm características que permitem ao organizador da reunião fazer perguntas aos participantes antes de escolher um horário ou aceitar um convite. Usando estes recursos, as equipes de vendas poderiam descobrir um pouco mais de informação sobre os desafios enfrentados por suas lideranças; ou poderiam simplesmente certificar-se de que todos os participantes tiveram tempo para rever a agenda e quaisquer pré-listas para maximizar o tempo da reunião.

5. Ter todos os tomadores de decisão presentes

Quem cunhou a frase "como pastorear gatos" teve claramente alguma experiência ao tentar marcar uma reunião com vários executivos seniores em uma empresa externa. Encontrar um tempo disponível para uma reunião com várias pessoas é sempre um desafio; quanto mais altos forem os executivos, mais difícil será a fronteira com o impossível. Entretanto, suponha que você vá em frente com a reunião com um par de participantes ausentes. Você pode apostar seu último dólar em como será necessária uma reunião de acompanhamento com aqueles que não estão presentes antes que uma decisão possa ser tomada.

Uma ferramenta de agendamento com funcionalidade de sondagem contorna esse problema. Fornece uma gama de possibilidades de data e hora e permite aos participantes escolher as opções mais convenientes para eles. Conforme os participantes respondem, outros participantes também podem ver quais opções são mais populares e mudar os compromissos existentes com menor prioridade de acordo. Finalmente, o organizador da reunião tem um instantâneo dos horários que funcionam melhor e pode enviar o convite para lá e depois. Com todos os tomadores de decisão na sala ou na chamada, o ciclo de vendas se torna muito mais curto.

6. Os líderes podem encontrar você

Qual é o cenário dos sonhos das equipes de vendas B2B em todos os lugares? É isso mesmo - um funil de vendas que se enche a si mesmo. A utilização de uma ferramenta de agendamento on-line aproxima um ou dois passos para tornar esse sonho uma realidade. Como discutimos anteriormente, quanto mais cedo o contato é feito e uma reunião é agendada, mais você aumenta drasticamente a chance de que um potencial cliente se volte para sua empresa para a solução que ele precisa. Então, por que não remover o intermediário e marcar reuniões enquanto o interesse deles estiver quente?

Com o software de agendamento, os calendários de sua equipe de vendas, ou links para esses calendários, podem ser incorporados em todos os diferentes tipos de mídia e plataformas que seus potenciais clientes provavelmente tropeçarão enquanto conduzem pesquisas independentes.

Páginas de aterrissagem que são impulsionadas por seus anúncios de busca no Google.

Campanhas por e-mail

Publicações e anúncios nas mídias sociais

Chatbots em seu website ou canais sociais

Páginas web padrão

Dia ou noite, onde quer que estejam no mundo, os prospectos podem conferir sua oferta e marcar uma reunião na hora mais conveniente tanto para você quanto para eles. Agora, a sua equipe de vendas B2B está encarregada de qualificá-los e fechá-los.

7. Grande experiência do cliente iguala a imbatível palavra de boca

Quando se trata de obter novas pistas para seus negócios B2B, as táticas tradicionais de marketing, de conferências e eventos a e-mails, sociais e webinars, são imperativas. No entanto, não deixe de lado o poder do bom e antiquado boca-a-boca. As pessoas confiam em outras pessoas, e é por isso que plataformas como Capterra, GetApp, G2 Crowd e Gartner Peer também existem.

Usando uma ferramenta de agendamento on-line para organizar reuniões de forma rápida e fácil, com convites que incluem detalhes automáticos de reuniões Zoom e links para remarcar convenientemente, seguidos de lembretes sobre a hora, localização e quaisquer pré-listas associadas, tudo isso se soma para criar uma experiência de cliente vencedora que facilita a vida de seus clientes.

Entregue essa experiência de forma consistente, e você pode ter certeza de que seus clientes estarão cantando elogios de sua empresa para suas redes em pouco tempo, o que, por sua vez, se tornará novas pistas. Naturalmente, as equipes de vendas também podem ser mais pró-ativas e pedir aos clientes satisfeitos apresentações a outras empresas que possam achar sua solução útil. Se a experiência de seu cliente for pontual, eles não terão problemas em fornecer referências.

Decidir quais ferramentas são transformacionais

Mais uma vez, quando se trata de decidir onde e como introduzir automação dentro de sua pilha de vendas e marketing, a escolha não precisa agora ser tão esmagadora. Uma ferramenta de programação torna o horário de trabalho de todos os seus funcionários de vendas e marketing mais agradável, produtivo e eficiente. As ferramentas de agendamento são fáceis de introduzir na organização, quase sem a necessidade de nenhum conhecimento técnico ou treinamento. E quanto ao ROI? Bem, agora você sabe que uma ferramenta de agendamento vale seu peso em leads.

Não há aparições e reservas duplas algo que está lhe causando problemas? Nós temos algumas dicas* para ajudá-los a fazer deles uma coisa do passado*