Vad är en styrningskommitté?

En styrningskommitté är en grupp bestående av styrelseledamöter eller andra ledande befattningshavare som har till uppgift att övervaka organisationens struktur. Kommittén har vanligtvis följande ansvarsområden:

Att övervaka organisationens styrningsstruktur: Detta innebär bland annat att se till att det finns ett tydligt och effektivt ramverk på plats.

Rådgivning till styrelsen i styrningsfrågor: Att ge styrelsen råd i olika administrativa frågor, såsom riskhantering, successionsplanering och etik.

Övervakning av organisationens efterlevnad av gällande lagar och föreskrifter: Kommittén ska säkerställa att organisationen följer alla gällande lagar och föreskrifter.

Organisationens riskhanteringsprogram: Detta innebär att man säkerställer att man har ett gediget program på plats för att identifiera och begränsa faktorer som kan skada verksamheten.

Övervakning av organisationens etikprogram: Företag kan inte bara göra precis vad de vill. Kommittén kommer att se till att de har ett gediget etikprogram på plats för att främja korrekt uppförande i allt de gör – från medarbetarna till affärsmetoderna.

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Betydelsen av styrelsemöten

Dessa är viktiga eftersom de ger utskottet möjlighet att diskutera och fatta beslut i en rad administrativa frågor. Detta kan bidra till att säkerställa att organisationen styrs på ett bra sätt och att den följer alla tillämpliga lagar och förordningar.

Eftersom kommittén sannolikt kommer att bestå av personer på C-nivå eller högre chefer kan det vara svårt att hitta ett tillfälle då alla kan samlas. När ni väl lyckas med det måste ni se till att mötet blir produktivt. Här följer några tips för att effektivt planera ett möte i styrkommittén:

Fastställ en tydlig dagordning. Den bör innehålla alla ämnen som behöver diskuteras under mötet och vara ordnade efter prioritet.

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Dela ut dagordningen i förväg. På så sätt får utskottsledamöterna tid att förbereda sig inför mötet och fundera ut frågor eller synpunkter.

Börja och avsluta mötet i tid. Det visar respekt för kommittémedlemmarnas tid.

Uppmuntra alla utskottsmedlemmar att delta. Alla ska ha möjlighet att bidra till diskussionen. Låt inte en enda person dominera samtalet.

Gör anteckningar. Detta bidrar till att säkerställa att de beslut som fattas under mötet dokumenteras och att åtgärder vidtas utifrån dem.

Följ upp åtgärdspunkterna. Se till att alla åtgärdspunkter som tilldelats efter mötet genomförs. A uppföljningsmejl är ett bra sätt att se till att alla vet vem som gör vad.

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Boka in möten för din styrningskommitté med Doodle

Doodle är ett av världens mest populära verktyg för schemaläggning och förenar miljontals människor varje år.

Med den kan du skapa en omröstning där utskottsledamöterna ombeds att ange sina tillgänglighet för ett möte. När du har skapat den skickar du den till utskottets ledamöter via e-post eller via en länk.

Kommittémedlemmarna kan sedan rösta på de tider då de är tillgängliga. Inom några minuter har ni hittat en tid för mötet som passar alla.

Med Doodle kan du också skicka påminnelser, ställa in tidsfrister och anordna virtuella möten – om ni inte kan träffas på plats. Så varför inte skapa ett eget gratis Doodle-konto redan idag?