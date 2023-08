O que é um Comitê de Governança?

Um comitê de governança é um grupo de membros do conselho ou outros executivos seniores responsáveis por supervisionar a estrutura de uma organização. Normalmente, ele terá as seguintes responsabilidades:

Supervisionar a estrutura de governança da organização: Isso inclui garantir que a organização tenha uma estrutura clara e eficaz.

Assessorar a diretoria em questões de governança: Fornecer orientação sobre uma variedade de questões administrativas, como gerenciamento de riscos, planejamento de sucessão e ética.

Monitorar a conformidade da organização com as leis e regulamentos aplicáveis: O comitê deve garantir que a organização esteja seguindo todas as leis e regulamentos aplicáveis.

O programa de gerenciamento de riscos da organização: Isso inclui garantir que a organização tenha um programa robusto para identificar e mitigar coisas que possam causar danos aos negócios.

Supervisionar o programa de ética da organização: As empresas não podem fazer o que bem entendem. O comitê garantirá que elas tenham um programa de ética sólido para promover o comportamento correto em tudo o que fazem, desde os funcionários até as práticas comerciais.

Experimente o Doodle Configure sua conta gratuita - não é necessário cartão de crédito

Importância das reuniões do comitê de governança corporativa

Essas reuniões são importantes porque oferecem uma oportunidade para o comitê discutir e tomar decisões sobre uma variedade de assuntos administrativos. Isso pode ajudar a garantir que a organização seja bem governada e que esteja em conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis.

Como o comitê provavelmente é formado por executivos de nível C ou sênior, pode ser difícil encontrar um momento para reuni-los. Quando isso acontece, é preciso garantir que a reunião seja produtiva. Aqui estão algumas dicas para planejar com eficiência uma reunião do comitê de governança:

Defina uma pauta clara. Ela deve incluir todos os tópicos que precisam ser discutidos na reunião e ordenados por prioridade.

Distribua a pauta com antecedência. Isso dará aos membros do comitê tempo para se preparar para a reunião e fazer perguntas ou comentários.

Comece e termine a reunião no horário previsto. Isso demonstra respeito pelo tempo dos membros do comitê.

Incentive a participação de todos os membros do comitê. Todos devem ter a oportunidade de contribuir para a discussão. Não deixe que uma pessoa domine a conversa.

Faça anotações. Isso ajudará a garantir que as decisões tomadas na reunião sejam documentadas e cumpridas.

Acompanhe os itens de ação. Após a reunião, certifique-se de que todos os itens de ação que foram atribuídos sejam concluídos. Um e-mail de acompanhamento é uma boa maneira de garantir que todos saibam quem está fazendo o quê.

Experimente o Doodle Configure sua conta gratuita - não é necessário cartão de crédito

Agende as reuniões do comitê de governança com o Doodle

O Doodle é uma das ferramentas de agendamento favoritas do mundo, reunindo milhões de pessoas todos os anos.

Ele permite que você crie uma enquete que pede aos membros do comitê que indiquem sua disponibilidade para uma reunião. Depois de criá-la, envie-a aos membros do comitê por e-mail ou por um link.

Os membros do comitê podem então votar nos horários em que estão disponíveis. Em questão de minutos, você terá um horário para a reunião que funcionará para todos.

O Doodle também pode enviar lembretes, permitir que você defina prazos e organizar reuniões virtualmente, caso não possa se reunir pessoalmente. Então, por que não criar sua própria conta gratuita do Doodle hoje mesmo?