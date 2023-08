Was ist ein Governance-Ausschuss?

Ein Governance-Ausschuss ist eine Gruppe von Vorstandsmitgliedern oder anderen leitenden Angestellten, die für die Überwachung der Struktur einer Organisation verantwortlich sind. Er hat in der Regel die folgenden Aufgaben:

Beaufsichtigung der Führungsstruktur der Organisation: Dazu gehört die Sicherstellung, dass ein klarer und wirksamer Rahmen vorhanden ist.

Beratung des Vorstands in Fragen der Unternehmensführung: Beratung des Vorstands in einer Reihe von Verwaltungsfragen wie Risikomanagement, Nachfolgeplanung und Ethik.

Überwachung der Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften durch die Organisation: Der Ausschuss muss sicherstellen, dass die Organisation alle geltenden Gesetze und Vorschriften einhält.

Das Risikomanagementprogramm der Organisation: Dazu gehört, dass die Organisation über ein solides Programm zur Ermittlung und Eindämmung von Risiken verfügt, die dem Unternehmen schaden könnten.

Beaufsichtigung des Ethikprogramms der Organisation: Unternehmen können nicht einfach tun, was sie wollen. Der Ausschuss stellt sicher, dass sie über ein starkes Ethikprogramm verfügen, um in allen Bereichen - von den Mitarbeitern bis zu den Geschäftspraktiken - das richtige Verhalten zu fördern.

Bedeutung der Sitzungen des Governance-Ausschusses

Sie sind wichtig, weil sie dem Ausschuss die Möglichkeit bieten, über eine Vielzahl von Verwaltungsangelegenheiten zu diskutieren und Entscheidungen zu treffen. So kann sichergestellt werden, dass die Organisation gut geführt wird und alle geltenden Gesetze und Vorschriften eingehalten werden.

Da der Ausschuss in der Regel aus Führungskräften besteht, kann es schwierig sein, einen Zeitpunkt zu finden, an dem sie zusammenkommen. Wenn Sie einen Termin finden, müssen Sie sicherstellen, dass die Sitzung produktiv ist. Im Folgenden finden Sie einige Tipps für die effektive Planung einer Sitzung des Governance-Ausschusses:

Stellen Sie eine klare Tagesordnung auf. Diese sollte alle Themen enthalten, die in der Sitzung besprochen werden müssen, und nach Priorität geordnet sein.

Verteilen Sie die Tagesordnung im Voraus. So haben die Ausschussmitglieder Zeit, sich auf die Sitzung vorzubereiten und Fragen oder Anmerkungen einzubringen.

Beginnen und beenden Sie die Sitzung pünktlich. Dies zeugt von Respekt für die Zeit der Ausschussmitglieder.

Ermutigen Sie alle Ausschussmitglieder zur Teilnahme. Jeder sollte die Möglichkeit haben, sich an der Diskussion zu beteiligen. Lassen Sie nicht zu, dass eine Person das Gespräch dominiert.

Machen Sie sich Notizen. So können Sie sicherstellen, dass die in der Sitzung getroffenen Entscheidungen dokumentiert und umgesetzt werden.

Verfolgen Sie die Aktionspunkte. Vergewissern Sie sich nach der Besprechung, dass alle zugewiesenen Aufgaben erledigt wurden. Eine Follow-up-E-Mail ist eine gute Möglichkeit, um sicherzustellen, dass jeder weiß, wer was tut.

