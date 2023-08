Qu'est-ce qu'un comité de gouvernance ?

Un comité de gouvernance est un groupe de membres du conseil d'administration ou d'autres cadres supérieurs chargés de superviser la structure d'une organisation. Il a généralement les responsabilités suivantes

Superviser la structure de gouvernance de l'organisation : Il s'agit notamment de s'assurer qu'un cadre clair et efficace a été mis en place.

Conseiller le conseil d'administration sur les questions de gouvernance : Fournir des conseils sur diverses questions administratives telles que la gestion des risques, la planification des successions et l'éthique.

Contrôler la conformité de l'organisation avec les lois et réglementations en vigueur : Le comité doit s'assurer que l'organisation respecte toutes les lois et réglementations en vigueur.

Le programme de gestion des risques de l'organisation : Il s'agit de s'assurer que l'organisation dispose d'un programme solide permettant d'identifier et d'atténuer les éléments susceptibles de nuire à l'activité de l'entreprise.

Superviser le programme d'éthique de l'organisation : Les entreprises ne peuvent pas faire n'importe quoi. Le comité veillera à ce qu'elles disposent d'un programme d'éthique solide afin de promouvoir les bons comportements dans tout ce qu'elles font - des employés aux pratiques commerciales.

Importance des réunions du comité de gouvernance

Les réunions du comité de gouvernance sont importantes car elles permettent au comité de discuter et de prendre des décisions sur diverses questions administratives. Cela permet de s'assurer que l'organisation est bien gouvernée et qu'elle respecte toutes les lois et réglementations en vigueur.

Le comité étant probablement composé de cadres de niveau C ou de cadres supérieurs, il peut être difficile de trouver un moment pour les réunir. Lorsque vous y parvenez, vous devez veiller à ce que la réunion soit productive. Voici quelques conseils pour planifier efficacement une réunion du comité de gouvernance :

Établissez un ordre du jour clair. Celui-ci doit comprendre tous les sujets qui doivent être abordés lors de la réunion et classés par ordre de priorité.

Distribuez l'ordre du jour à l'avance. Les membres du comité auront ainsi le temps de se préparer à la réunion et de formuler des questions ou des commentaires.

Commencez et terminez la réunion à l'heure. Cela montre que l'on respecte le temps des membres du comité.

Encouragez la participation de tous les membres du comité. Chacun doit avoir la possibilité de contribuer à la discussion. Ne laissez pas une personne dominer la conversation.

Prenez des notes. Cela permettra de s'assurer que les décisions prises lors de la réunion sont documentées et suivies d'effet.

Assurez le suivi des mesures à prendre. Après la réunion, assurez-vous que toutes les actions assignées ont été menées à bien. Un email de suivi est un bon moyen de s'assurer que tout le monde sait qui fait quoi.

