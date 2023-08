Che cos'è un Comitato di governance?

Un comitato di governance è un gruppo di membri del consiglio di amministrazione o di altri dirigenti che hanno il compito di supervisionare la struttura di un'organizzazione. In genere ha le seguenti responsabilità:

Supervisionare la struttura di governance dell'organizzazione: Ciò significa garantire che l'organizzazione disponga di un quadro di riferimento chiaro ed efficace.

fornire consulenza al consiglio di amministrazione su questioni di governance Fornendo consulenza su una serie di questioni amministrative come la gestione del rischio, la pianificazione delle successioni e l'etica.

Monitorare la conformità dell'organizzazione alle leggi e ai regolamenti vigenti: Il comitato deve garantire che l'organizzazione si attenga a tutte le leggi e i regolamenti applicabili.

Il programma di gestione del rischio dell'organizzazione: Questo include la garanzia di avere un solido programma in atto per identificare e mitigare gli eventi che potrebbero causare danni all'azienda.

Supervisione del programma etico dell'organizzazione: Le aziende non possono fare tutto quello che vogliono. Il comitato si assicurerà che l'azienda disponga di un solido programma etico per promuovere un comportamento corretto in tutto ciò che fa, dai dipendenti alle pratiche commerciali.

Importanza delle riunioni del comitato di governance

Sono importanti perché offrono al comitato l'opportunità di discutere e prendere decisioni su una serie di questioni amministrative. Questo può aiutare a garantire che l'organizzazione sia ben governata e che sia conforme a tutte le leggi e i regolamenti applicabili.

Poiché è probabile che il comitato sia composto da dirigenti di livello C o senior, può essere difficile trovare un momento per riunirli. Quando lo si fa, è necessario assicurarsi che la riunione sia produttiva. Ecco alcuni suggerimenti per pianificare efficacemente una riunione del comitato di governance:

Stabilire un ordine del giorno chiaro. Questo dovrebbe includere tutti gli argomenti che devono essere discussi durante la riunione e ordinati per priorità.

Distribuire l'ordine del giorno in anticipo. In questo modo i membri della commissione avranno il tempo di prepararsi alla riunione e di formulare domande o commenti.

Iniziate e concludete la riunione in orario. Questo dimostra il rispetto per il tempo dei membri della commissione.

Incoraggiate la partecipazione di tutti i membri della commissione. Tutti devono avere la possibilità di contribuire alla discussione. Non lasciate che una persona domini la conversazione.

Prendete appunti. Questo aiuterà a garantire che le decisioni prese durante la riunione siano documentate e attuate.

Seguire i punti d'azione. Dopo la riunione, assicuratevi che tutti i punti d'azione assegnati siano stati completati. Una email di follow-up è un buon modo per assicurarsi che tutti sappiano chi sta facendo cosa.

Programmare le riunioni del comitato di governance con Doodle

Doodle è uno degli strumenti di pianificazione preferiti al mondo, che riunisce milioni di persone ogni anno.

Vi permette di creare un sondaggio che chiede ai membri del comitato di indicare la loro disponibilità per una riunione. Una volta creato, è possibile inviarlo ai membri del comitato tramite e-mail o un link.

I membri del comitato possono quindi votare le ore in cui sono disponibili. In pochi minuti avrete un orario per la riunione che va bene per tutti.

Doodle può anche inviare promemoria, permettere di fissare scadenze e ospitare riunioni virtualmente, nel caso in cui non sia possibile incontrarsi di persona. Perché non creare oggi stesso il vostro account Doodle gratuito?