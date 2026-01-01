¿Qué es un Comité de Gobernanza?

Un comité de gobernanza es un grupo de miembros del consejo u otros altos ejecutivos responsables de supervisar la estructura de una organización. Normalmente tendrá las siguientes responsabilidades:

Supervisar la estructura de gobierno de la organización: Esto incluye garantizar que dispone de un marco claro y eficaz.

Asesorar al consejo sobre asuntos de gobierno: Proporcionarles asesoramiento sobre una serie de cuestiones administrativas como la gestión de riesgos, la planificación de la sucesión y la ética.

Supervisar el cumplimiento por parte de la organización de las leyes y reglamentos aplicables: El comité tiene que asegurarse de que la organización cumple todas las leyes y reglamentos aplicables.

El programa de gestión de riesgos de la organización: Esto incluye asegurarse de que cuentan con un programa sólido para identificar y mitigar las cosas que podrían causar daños a la empresa.

Supervisar el programa de ética de la organización: Las empresas no pueden hacer lo que les venga en gana. El comité se asegurará de que cuentan con un sólido programa de ética para promover el comportamiento correcto en todo lo que hacen, desde los empleados hasta las prácticas empresariales.

Crear una encuesta de grupo

Importancia de las reuniones del comité de gobernanza

Son importantes porque brindan al comité la oportunidad de debatir y tomar decisiones sobre diversos asuntos administrativos. Esto puede ayudar a garantizar que la organización está bien gobernada y que cumple todas las leyes y reglamentos aplicables.

Dado que es probable que el comité esté formado por ejecutivos de nivel C o superior, puede resultar difícil encontrar un momento para reunirlos. Cuando lo haga, debe asegurarse de que la reunión sea productiva. He aquí algunos consejos para planificar eficazmente una reunión del comité de gobernanza:

Establezca un orden del día claro. En él deben figurar todos los temas que deben tratarse en la reunión, ordenados por prioridad.

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Distribuya el orden del día con antelación. Así los miembros del comité tendrán tiempo de prepararse para la reunión y formular preguntas o comentarios.

Comience y termine la reunión puntualmente. Esto demuestra respeto por el tiempo de los miembros del comité.

Fomente la participación de todos los miembros del comité. Todos deben tener la oportunidad de contribuir al debate. No deje que una persona domine la conversación.

Tome notas. Esto ayudará a garantizar que las decisiones tomadas en la reunión queden documentadas y se actúe en consecuencia.

Haga un seguimiento de las acciones. Después de la reunión, asegúrate de que se han llevado a cabo todas las acciones asignadas. Un correo electrónico de seguimiento es una buena forma de asegurarse de que todo el mundo sabe quién está haciendo qué.

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Programe las reuniones de su comité de gobernanza con Doodle

Doodle es una de las herramientas de programación favoritas del mundo, que reúne a millones de personas cada año.

Te permite crear una encuesta que pide a los miembros del comité que indiquen su disponibilidad para una reunión. Una vez creada, envíala a los miembros del comité por correo electrónico o mediante un enlace.

A continuación, los miembros del comité pueden votar las horas en las que están disponibles. En cuestión de minutos tendrás una hora para la reunión que funcione para todos.

Doodle también puede enviar recordatorios, fijar plazos y organizar reuniones virtuales, en caso de que no puedas reunirte en persona. ¿Por qué no creas hoy mismo tu propia cuenta gratuita de Doodle?