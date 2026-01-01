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Doodle Booking Page

Czas czytania: 5 minut
Doodle Content Team
Doodle Content Team

Zaktualizowano: 1 lip 2026

Booking Page

Skonfiguruj własne parametry czasowe i umożliw klientom rezerwowanie spotkań z Tobą

Booking Page to Twoja spersonalizowana strona kalendarza, która zapewnia Ci pełną kontrolę nad rezerwacjami terminów. Ty ustalasz zasady, a Twoi klienci lub goście mogą wybrać dogodny dla siebie termin. Koniec z niekończącą się wymianą e-maili i krępującymi sytuacjami związanymi z podwójnymi rezerwacjami.

Oto jak to działa

  • Utwórz link do spotkania

  • Ustal zasady dotyczące spotkań (np. żadne spotkania poza godzinami pracy)

  • Udostępnij swój link i umożliw gościom rezerwację terminów

„Pod pewnymi względami wydaje się to zaskakująco proste, ale w rzeczywistości jest to narzędzie, które ma ogromne znaczenie. Pozwala zaoszczędzić czas i wysiłek.” - Katrina Enros, Science Gallery

Zacznij korzystać z Booking Page

  • Aby rozpocząć, kliknij opcję „Moja Booking Page” na pulpicie nawigacyjnym. Połącz swój kalendarz (jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś), aby rozpocząć konfigurację Booking Page. Będziesz mógł jednocześnie przeglądać terminy w kalendarzu oraz opcje ankiety Doodle, a po zarezerwowaniu spotkania zostanie ono automatycznie zsynchronizowane z Twoim kalendarzem.

  • Domyślne ustawienia Booking Page obejmują typowe godziny pracy: od 9:00 do 12:00 oraz od 13:00 do 17:00. Możesz je dostosować według własnego uznania. Masz również pełną kontrolę nad czasem trwania spotkań, o które mogą prosić Twoi goście.

  • Osobom odwiedzającym adres URL Twojej zupełnie nowej Booking Page Doodle wyświetli tylko te opcje czasowe, w których jesteś dostępny, zgodne z Twoimi preferencjami czasowymi oraz odpowiadające wybranej przez Ciebie długości trwania.

  • W takim razie możesz wysłać link w dowolny sposób. Twoi goście po prostu wybierają dogodny termin, Ty go potwierdzasz, a spotkanie zostaje zapisane w waszych kalendarzach!

Booking Page jest idealnym rozwiązaniem dla kadry kierowniczej, zespołów rekrutacyjnych, konsultantów i nie tylko. Zacznij już dziś!

Gotowy, żeby zacząć?

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