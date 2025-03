Fate clic su "La mia pagina di prenotazione " dalla dashboard per iniziare. Collegate il vostro calendario (se non l'avete ancora fatto) per iniziare a configurare la vostra pagina di prenotazione. Sarà possibile visualizzare contemporaneamente gli appuntamenti del calendario e le opzioni di sondaggio di Doodle e, una volta prenotata la riunione, questa verrà sincronizzata automaticamente con il calendario.