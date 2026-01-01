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Doodle बुकिंग पेज

पढ़ने का समय: 5 मिनट
Doodle Editorial Team
Doodle Editorial Team

अपडेट किया गया: 30 जुल॰ 2026

Booking Page

अनन्य समय मानदंड स्थापित करें और ग्राहकों को आपके साथ अपॉइंटमेंट बुक करने की अनुमति दें।

बुकिंग पेज यह आपका अनूठा कैलेंडर पेज है जो आपको अपनी अपॉइंटमेंट बुकिंग पर पूरा नियंत्रण देता है। आप नियम निर्धारित करते हैं, फिर आपके क्लाइंट या मेहमान अपनी सुविधा के अनुसार समय चुन सकते हैं। अब अनंत ईमेल आदान-प्रदान या शर्मनाक डबल बुकिंग की कोई झंझट नहीं।

यह इस तरह काम करता है

  • मीटिंग लिंक बनाएँ

  • अपनी बैठक के नियम निर्धारित करें (उदाहरण के लिए, कार्य समय के बाहर कुछ भी नहीं)

  • अपना लिंक साझा करें और मेहमानों को अपॉइंटमेंट बुक करने की अनुमति दें।

कुछ मायनों में यह धोखे से सरल लगता है, लेकिन वास्तव में यह एक ऐसा उपकरण है जो बड़ा अंतर लाता है। यह समय और प्रयास बचाता है। - कतरिना एनरोस, साइंस गैलरी

बुकिंग पेज के साथ शुरुआत करें

  • शुरू करने के लिए डैशबोर्ड से 'My Booking Page' पर क्लिक करें। अपना कैलेंडर कनेक्ट करें (यदि आपने पहले से ऐसा नहीं किया है) ताकि आप अपना बुकिंग पेज सेटअप कर सकें। आप एक साथ अपने कैलेंडर की अपॉइंटमेंट्स और Doodle पोल विकल्प देख पाएँगे, और एक बार मीटिंग बुक हो जाने पर यह स्वचालित रूप से आपके कैलेंडर में सिंक हो जाएगी।

  • आपके बुकिंग पेज के डिफ़ॉल्ट पैरामीटर सामान्य कार्यालय समय यानी सुबह 9 से 12 और दोपहर 1 से 5 बजे के हैं। आप इन्हें अपनी पसंद के अनुसार समायोजित कर सकते हैं। आपके मेहमानों द्वारा आपसे अनुरोध की जा सकने वाली अपॉइंटमेंट्स की अवधि पर भी आपका पूरा नियंत्रण है।

  • जो लोग आपके बिल्कुल नए बुकिंग पेज URL पर आते हैं, उन्हें Doodle केवल तब समय विकल्प दिखाएगा जब आप उपलब्ध होंगे, आपकी समय प्राथमिकताओं के अनुसार, और आपके द्वारा चुनी गई अवधि के भीतर समय स्लॉट में।

  • फिर आप अपनी लिंक को अपनी इच्छानुसार भेज सकते हैं। आपके मेहमान बस कोई समय विकल्प चुनते हैं, आप उसे पुष्टि कर देते हैं और बैठक आपके कैलेंडर में बुक हो जाती है!

बुकिंग पेज कार्यकारी टीमों, भर्ती टीमों, सलाहकारों और अन्य के लिए एकदम सही है। आज ही शुरू करें!

क्या आप शुरू करने के लिए तैयार हैं?

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