Configurar parâmetros de tempo únicos e permitir que os clientes marquem compromissos com você

Booking Page é sua única página de calendário que o deixa em pleno controle de suas marcações. Você define as regras, então seus clientes ou convidados podem escolher um horário que funcione para eles. Acabaram-se as intermináveis mensagens de e-mail para frente e para trás ou as embaraçosas reservas duplas.

Aqui está como funciona

Criar um link para a reunião

Defina as regras de sua reunião (por exemplo, nada fora do horário de trabalho)

Compartilhe seu link e permita que os convidados marquem compromissos

Começar com Página de Reservas

Clique em 'Minha página de reserva' no painel de controle para começar. Conecte seu calendário (se você ainda não o fez) para começar a configurar sua Página de Reserva. Você poderá ver simultaneamente suas agendas e suas opções de votação Doodle e uma vez que a reunião esteja marcada, ela será sincronizada automaticamente com sua agenda.

Os parâmetros padrão para sua página de reservas são os horários típicos de 9-12 e de 1-5. Você pode ajustá-los de acordo com seu gosto. Você também tem controle total sobre a duração dos compromissos que seus convidados podem solicitar com você.

Para aqueles que visitarem sua nova URL de Página de Reserva, Doodle mostrará opções de horário somente quando você estiver disponível, dentro de suas preferências de horário, e faixas de horário na duração que você escolher.

Então, você está livre para enviar seu link como quiser. Seus convidados simplesmente escolhem uma opção de horário, você a confirma e a reunião é reservada em seus calendários!

A página de reservas é perfeita para equipes executivas, equipes de recrutamento, consultores e muito mais. Comece hoje mesmo!