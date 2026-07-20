Bokningssida är din unika kalendersida som ger dig full kontroll över dina tidsbokningar. Du bestämmer reglerna, och sedan kan dina kunder eller gäster välja en tid som passar dem. Inget mer ändlöst mejlande fram och tillbaka eller pinsamma dubbelbokningar.

"Det verkar på vissa sätt förvånansvärt enkelt, men det är faktiskt ett verktyg som gör stor skillnad. Det sparar både tid och arbete." - Katrina Enros, Science Gallery

Klicka på ”Min bokningssida” på instrumentpanelen för att komma igång. Koppla in din kalender (om du inte redan har gjort det) för att börja ställa in din bokningssida. Du kommer att kunna se både dina kalenderbokningar och alternativen i din Doodle-omröstning samtidigt, och när mötet är bokat synkroniseras det automatiskt med din kalender.

Standardinställningarna för din bokningssida är vanliga kontorstider mellan kl. 9–12 och kl. 1–5. Du kan anpassa dem efter dina önskemål. Du har också full kontroll över hur långa tidsbokningar dina gäster kan boka hos dig.

För de som besöker din helt nya bokningssida kommer Doodle endast att visa tidsalternativ när du är tillgänglig, inom de tidsintervall du har angett och med den varaktighet du har valt.