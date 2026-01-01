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Natychmiastowe porównywanie kalendarzy dzięki funkcji „Inteligentne sugestie”

Czas czytania: 1 minut
Doodle Editorial Team
Doodle Editorial Team

Zaktualizowano: 20 lip 2026

Add-time-suggestions

Doodle jest teraz jeszcze bardziej inteligentny niż kiedykolwiek! Wystarczy jedno kliknięcie, a Doodle pomoże Ci znaleźć najlepsze możliwe terminy spotkania na podstawie wszystkich dostępnych nam danych (dostępności w Twoim kalendarzu, Twoich nawyków związanych z planowaniem, tytułu ankiety oraz dostępności osób powiązanych z Twoim głównym kalendarzem).

Oto jak to działa:

  1. Tworząc ankietę grupową w Doodle (w kroku 2), dodaj kalendarze zaproszonych osób. W lewym górnym rogu zobaczysz rozwijane menu z kalendarzami.

  2. Kliknij przycisk „Dodaj propozycje terminów” w prawym górnym rogu, a Doodle zaproponuje trzy terminy spotkania na podstawie dostępności uczestników. Nie musisz już porównywać harmonogramów ani szukać terminu, który odpowiada wszystkim!

Spróbuj Już teraz przekonaj się, jak trafne są nasze propozycje.

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