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Trender

Jämför kalendrar direkt med smarta förslag

Read Time: 1 minutes
Doodle Editorial Team
Doodle Editorial Team

Updated: 20 juli 2026

Add-time-suggestions

Doodle är nu smartare än någonsin! Med ett enda klick hjälper Doodle dig att hitta de bästa möjliga tiderna för ditt möte utifrån all information vi har tillgång till (din tillgänglighet i kalendern, dina schemaläggningsvanor, rubriken på din omröstning och tillgängligheten hos de personer som är kopplade till din huvudkalender).

Så här fungerar det:

  1. När du skapar en omröstning i Doodle Group (i steg 2) ska du lägga till dina inbjudnas kalendrar. Du ser rullgardinsmenyn för kalendrar uppe till vänster.

  2. Klicka på knappen ”Lägg till tidsförslag” uppe till höger så kommer Doodle att föreslå tre tidsalternativ för ditt möte utifrån deltagarnas tillgänglighet. Du behöver inte jämföra scheman eller leta efter en tid som passar alla!

Prova det Prova redan nu och se hur smarta våra förslag är.

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