Sammenlign kalendere med det samme med smarte forslag

Doodle er nu smartere end nogensinde! Med et enkelt klik på en knap hjælper Doodle dig med at finde de bedst mulige tidspunkter for dit møde baseret på alle de data, vi har til rådighed (din kalendertilgængelighed, dine planlægningsvaner, titlen på din afstemning og tilgængeligheden af de personer, der er forbundet med din hovedkalender).

Sådan fungerer det:

Når du opretter en Doodle Group-afstemning (under trin 2), skal du tilføje kalenderne for dine inviterede personer. Du vil se kalender-rullemenuen øverst til venstre. Klik på knappen "Tilføj tidsforslag" øverst til højre, og Doodle vil foreslå 3 tidsrum til dit møde baseret på dine gæsters tilgængelighed. Du behøver ikke sammenligne skemaer eller jagte et tidspunkt, der passer alle!

Prøv det nu, og se, hvor smarte vores forslag er.