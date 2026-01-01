Doodle अब पहले से कहीं अधिक स्मार्ट हो गया है! एक बटन के क्लिक से, Doodle हमारे पास उपलब्ध सभी डेटा (आपकी कैलेंडर उपलब्धता, शेड्यूलिंग की आदतें, आपके पोल का शीर्षक, और आपके मुख्य कैलेंडर से जुड़े लोगों की उपलब्धता) के आधार पर आपकी मीटिंग के लिए सर्वोत्तम संभावित समय खोजने में आपकी मदद करता है।

यह इस तरह काम करता है:

जब आप Doodle ग्रुप पोल बना रहे हों (चरण 2 के दौरान), तो अपने निमंत्रितों के कैलेंडर जोड़ें। आप ऊपरी बाएँ कोने में कैलेंडर ड्रॉपडाउन देखेंगे। ऊपर दाईं ओर 'Add time suggestions' बटन पर क्लिक करें और Doodle आपके मेहमानों की उपलब्धता के आधार पर आपकी मीटिंग के लिए तीन समय स्लॉट सुझाएगा। सभी के अनुकूल समय खोजने या शेड्यूल की तुलना करने की कोई जरूरत नहीं!

एक बार आज़माकर देखें अब देखें कि हमारी सुझाव कितने स्मार्ट हैं।