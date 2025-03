Doodle é agora mais inteligente do que nunca! Com o clique de um botão, o Doodle ajuda você a encontrar os melhores horários possíveis para sua reunião com base em todos os dados disponíveis (sua disponibilidade de calendário, hábitos de programação, o título de sua enquete e a disponibilidade das pessoas ligadas ao seu calendário principal).

É assim que funciona:

Ao criar uma pesquisa do Doodle Group (durante a etapa 2), acrescente os calendários de seus convidados. Você verá o calendário descer no canto superior esquerdo. Clique no botão 'Adicionar sugestões de tempo' no canto superior direito e o Doodle sugerirá 3 espaços de tempo para sua reunião, com base na disponibilidade de seus convidados. Não há necessidade de comparar horários ou caçar por um horário que agrade a todos!

(https://doodle.com/create) agora e veja como nossas sugestões são inteligentes.