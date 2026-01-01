Otrzymywanie płatności powinno być proste. Jeśli jednak jesteś freelancerem, przedsiębiorcą lub właścicielem małej firmy, wiesz, że nie zawsze tak jest. Trzeba wysyłać faktury, klienci znajdują się w różnych strefach czasowych, a czasami zdarzają się nawet osoby, które wolą płacić przelewem bankowym zamiast kartą.

Stripe to jedna z najbardziej znanych platform płatniczych na rynku. Ale czy jest odpowiednia dla Twojej firmy? Oto, co warto wziąć pod uwagę.

Wypróbuj Doodle Nie jest wymagana karta kredytowa

Dzięki Stripe płatności stają się mniej stresujące

Stripe to rozwiązanie, które pozwala w jednym miejscu przyjmować płatności kartą, za pomocą Apple Pay, Google Pay, a nawet przelewów bankowych. Obsługuje ponad 135 walut i działa w ponad 40 krajach, co sprawia, że jest to trafny wybór, jeśli Twoi klienci są rozsiani po całym świecie.

Kolejna zaleta? Twoi klienci nie muszą mieć konta w Stripe, żeby Ci zapłacić. Wystarczy, że klikną link, wprowadzą dane do płatności i gotowe. Nie musisz ich namawiać ani wyjaśniać, jak to działa.

Stripe umożliwia również:

Skonfiguruj płatności cykliczne za subskrypcje lub miesięczne opłaty ryczałtowe

W razie potrzeby z łatwością realizuj zwroty kosztów

Śledź płatności i eksporty na potrzeby rozliczeń podatkowych lub sprawozdań finansowych

Korzystaj z wbudowanych funkcji zabezpieczeń bez konieczności samodzielnego zarządzania zgodnością z przepisami

Po skonfigurowaniu Stripe działa w tle, dzięki czemu możesz skupić się na swojej pracy, a nie na stanie konta bankowego.

Dla kogo Stripe jest najlepszym rozwiązaniem

Stripe może być dobrym rozwiązaniem dla wszelkiego rodzaju firm, ale jest szczególnie przydatny dla:

Freelancerzy i konsultanci, którzy oferują sesje indywidualne i chcą otrzymać zapłatę z góry

Trenerzy i nauczyciele prowadzący płatne zajęcia online lub warsztaty w małych grupach

Organizacje non-profit zbierające darowizny za pośrednictwem swoich stron internetowych

Start-upy z branży SaaS lub działy finansowe, które potrzebują przejrzystej dokumentacji cyfrowej każdej transakcji

Jeśli Twoja działalność opiera się na usługach związanych z rozliczeniami czasowymi, dostawach cyfrowych lub współpracy z klientami z zagranicy, Stripe zapewnia elastyczność niezbędną do rozwoju firmy bez konieczności zmiany narzędzi w przyszłości.

Załóżmy, że jesteś niezależnym projektantem UX i przeprowadzasz przeglądy projektów przez Zoom. Albo jesteś terapeutą oferującym prywatne sesje online. A może prowadzisz małą organizację non-profit i chcesz zbierać darowizny bezpośrednio za pośrednictwem linku do rezerwacji. W każdym z tych przypadków Stripe doskonale się sprawdza, nie będąc przy tym zbyt skomplikowanym rozwiązaniem.

Czego Stripe nie obejmuje

Stripe świetnie radzi sobie z obsługą płatności. Nie jest jednak rozwiązaniem wszechstronnym. Nadal potrzebujesz sposobu, by pokazać klientom, kiedy jesteś dostępny, zarządzać rezerwacjami i ograniczyć ciągłą wymianę wiadomości, która ma miejsce podczas ustalania terminu.

Stripe nie pomaga w:

Planowanie spotkań

Wyślij linki z informacjami o dostępności

Zapobieganie niepojawieniu się na spotkaniu

Zgrupuj podobne wizyty w jednym procesie rezerwacji

Właśnie w tym przypadku połączenie Stripe z narzędziem do planowania spotkań Doodle naprawdę robi różnicę.

Jak współpracują ze sobą Doodle i Stripe

Doodle pomaga klientom rezerwować terminy u Ciebie. Stripe pomaga Ci otrzymać za to zapłatę. Razem zapewniają kompleksową obsługę — od momentu, gdy ktoś znajdzie wolny termin, aż do momentu, gdy płatność trafi na Twoje konto.

Dzięki Doodle możesz:

Udostępnij Link 1:1 która pozwala wybrać termin i zapłacić od razu

Utwórz Booking Page z różnymi rodzajami spotkań (takimi jak coaching, rozmowa wstępna i sesja pogłębiająca)

Dodaj opłatę do każdego organizowanego spotkania lub tylko do wybranych spotkań

Wysyłaj automatyczne przypomnienia, aby ograniczyć liczbę osób, które nie pojawiają się na umówionych wizytach, oraz odwołania

Załóżmy, że jesteś konsultantem oferującym 30-minutową sesję wprowadzającą oraz 90-minutową sesję strategiczną. Dzięki Doodle i Stripe każda sesja może mieć własną cenę, przedział czasowy i proces płatności — a wszystko to na jednej Booking Page. Klienci wybierają termin, płacą od razu i natychmiast otrzymują potwierdzenie. Bez konieczności kontaktowania się z klientami, bez ścigania faktur, bez ręcznych czynności.

A ty? Ty za każdym razem dostajesz zapłatę z góry.

Dlaczego to ma znaczenie

Czas to Twój najcenniejszy zasób. Niezależnie od tego, czy pracujesz samodzielnie, czy w małym zespole, czas poświęcony na organizowanie harmonogramów, ściganie płatności czy zajmowanie się nieodebranymi połączeniami to czas, którego nie da się odzyskać.

Aplikacje „Doodle” i „Stripe” wspólnie pomagają chronić Twój czas na dwa sposoby:

Klienci podejmują działania natychmiast — bez czekania, bez niejasności

Nie tracisz godzin na koordynowanie logistyki

Takie połączenie nadaje Twojej firmie bardziej profesjonalny charakter i sprawia, że współpraca przebiega płynniej dla wszystkich zainteresowanych.

Stripe to potężne narzędzie do obsługi płatności, szczególnie jeśli Twoja działalność wiąże się z sesjami online, usługami lub elastycznym harmonogramem spotkań z klientami. Jest bezpieczne, szybkie i cieszy się zaufaniem firm każdej wielkości.

Jednak płatność to tylko jeden z elementów układanki. Jeśli chcesz, aby rezerwacja była równie prosta jak otrzymywanie płatności, połączenie Stripe z Doodle zapewni Ci kompletne rozwiązanie.

Będziesz poświęcać mniej czasu na zarządzanie kalendarzem, a więcej na wykonywanie pracy, za którą faktycznie ci płacą.

Bo rezerwacja i płatność powinny być tak proste, jak kliknięcie linku.