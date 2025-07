Bezahlt zu werden sollte einfach sein. Aber wenn Sie Freiberufler, Unternehmer oder Inhaber eines kleinen Unternehmens sind, wissen Sie, dass das nicht immer der Fall ist. Sie müssen Rechnungen verschicken, haben Kunden in verschiedenen Zeitzonen und manchmal sogar Leute, die lieber per Banküberweisung als per Karte zahlen.

Stripe ist eine der bekanntesten Zahlungsplattformen, die es gibt. Aber ist sie die richtige für Ihr Unternehmen? Hier ist, was Sie beachten sollten.

Doodle ausprobieren Richten Sie Ihr kostenloses Konto ein - keine Kreditkarte erforderlich

Stripe macht Zahlungen weniger stressig

Stripe bietet Ihnen einen zentralen Ort, an dem Sie Zahlungen per Karte, Apple Pay, Google Pay und sogar Banküberweisungen akzeptieren können. Stripe unterstützt über 135 Währungen und funktioniert in mehr als 40 Ländern, was es zu einer guten Wahl macht, wenn Ihre Kunden auf der ganzen Welt verteilt sind.

Ein weiteres Plus? Ihre Kunden brauchen kein Stripe-Konto, um Sie zu bezahlen. Sie klicken auf einen Link, geben ihre Zahlungsinformationen ein und sind damit fertig. Sie müssen ihnen nicht hinterherlaufen oder erklären, wie der Prozess funktioniert.

Mit Stripe können Sie außerdem:

Wiederkehrende Zahlungen für Abonnements oder monatliche Abschlagszahlungen einrichten

Erstattungen bei Bedarf einfach ausstellen

Zahlungen und Exporte für Steuern oder Finanzberichte verfolgen

Integrierte Sicherheitsfunktionen nutzen, ohne sich selbst um die Einhaltung von Vorschriften kümmern zu müssen

Sobald es eingerichtet ist, erledigt Stripe seine Arbeit im Hintergrund, während Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren - und nicht auf Ihr Bankkonto.

Für wen Stripe am besten geeignet ist

Stripe kann für alle Arten von Unternehmen geeignet sein, aber es ist besonders hilfreich für:

Freiberufler und Berater, die 1:1-Sitzungen anbieten und im Voraus bezahlt werden möchten

Coaches und Pädagogen, die bezahlte Online-Kurse oder Workshops für kleine Gruppen anbieten

Gemeinnützige Organisationen, die über ihre Website Spenden sammeln

SaaS-Startups oder Finanzteams, die saubere digitale Aufzeichnungen für jede Transaktion benötigen

Wenn Ihre Arbeit von zeitbasierten Dienstleistungen, digitaler Lieferung oder internationalen Kunden abhängt, bietet Ihnen Stripe die Flexibilität, zu wachsen, ohne später das Tool zu wechseln.

Nehmen wir an, Sie sind ein freiberuflicher UX-Designer, der Designprüfungen über Zoom durchführt. Oder Sie sind ein Therapeut, der private Online-Sitzungen anbietet. Oder vielleicht betreiben Sie eine kleine gemeinnützige Organisation und möchten Spenden direkt über einen Buchungslink sammeln. In jedem Fall passt Stripe zu Ihnen, ohne Sie zu überwältigen.

Was Stripe nicht abdeckt

Stripe ist großartig im Umgang mit Geld. Aber es deckt nicht alles ab. Sie brauchen immer noch eine Möglichkeit, Ihren Kunden zu zeigen, wann Sie verfügbar sind, Buchungen zu verwalten und das Hin und Her zu reduzieren, das entsteht, wenn Sie versuchen, eine Zeit festzulegen.

Stripe hilft Ihnen dabei nicht:

Besprechungen zu planen

Links zur Verfügbarkeit senden

Verhindern von Nicht-Erscheinen

Gruppieren ähnlicher Termine in einem Buchungsablauf

Das ist der Punkt, an dem die Kombination von Stripe mit dem Terminplanungs-Tool Doodle einen echten Unterschied macht.

Wie Doodle und Stripe zusammenarbeiten

Doodle hilft Menschen, Ihre Zeit zu buchen. Stripe hilft Ihnen, dafür bezahlt zu werden. Zusammen decken sie den gesamten Prozess ab - von dem Moment, in dem jemand Ihre Verfügbarkeit findet, bis zu dem Moment, in dem die Zahlung auf Ihrem Konto landet.

Mit Doodle können Sie:

Einen 1:1-Link freigeben, über den jemand eine Zeit auswählen und vor Ort bezahlen kann

Eine Buchungsseite mit verschiedenen Terminen erstellen (z.B. Coaching, Intro-Call, Deep-Dive-Session)

Fügen Sie die Zahlung zu jedem Meeting hinzu, das Sie anbieten, oder nur zu bestimmten Meetings

Versenden Sie automatische Erinnerungen, um Absagen und Nichterscheinen zu vermeiden.

Nehmen wir an, Sie sind ein Berater und bieten eine 30-minütige Einführungssitzung und eine 90-minütige Strategiesitzung an. Mit Doodle und Stripe kann jede Sitzung einen eigenen Preis, ein eigenes Zeitfenster und einen eigenen Zahlungsablauf haben - alles auf einer Buchungsseite. Der Kunde wählt die Zeit aus, zahlt sofort und erhält eine sofortige Bestätigung. Kein Nachfassen, keine Rechnungsverfolgung, keine manuellen Schritte.

Und Sie? Sie werden jedes Mal im Voraus bezahlt.

Warum das wichtig ist

Zeit ist Ihre wertvollste Ressource. Egal, ob Sie alleine oder mit einem kleinen Team arbeiten, die Zeit, die Sie damit verbringen, Termine zu organisieren, Zahlungen nachzugehen oder sich um verpasste Anrufe zu kümmern, ist Zeit, die Sie nicht zurückbekommen.

Doodle und Stripe zusammen helfen Ihnen, Ihre Zeit auf zwei Arten zu schützen:

Die Kunden handeln sofort - kein Warten, keine Verwirrung

Sie verschwenden keine Stunden mit der Koordination der Logistik.

Diese Kombination verleiht Ihrem Unternehmen ein professionelleres Erscheinungsbild und sorgt für einen reibungsloseren Ablauf für alle Beteiligten.

Stripe ist ein leistungsstarkes Zahlungstool, vor allem, wenn Ihre Arbeit Online-Sitzungen, Dienstleistungen oder flexible Kundenzeitpläne umfasst. Es ist sicher, schnell und wird von Unternehmen aller Größenordnungen geschätzt.

Aber die Bezahlung ist nur ein Teil der Gleichung. Wenn Sie das Buchen genauso einfach machen wollen wie das Bezahlen, bietet Ihnen die Kombination von Stripe und Doodle eine komplette Lösung.

Sie verbringen weniger Zeit mit der Verwaltung Ihres Kalenders und haben mehr Zeit für die Arbeit, für die Sie tatsächlich bezahlt werden.

Denn gebucht und bezahlt zu werden sollte so einfach sein wie ein Klick auf einen Link.