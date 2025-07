Se faire payer devrait être facile. Mais si vous êtes freelance, entrepreneur ou propriétaire d'une petite entreprise, vous savez que ce n'est pas toujours le cas. Il y a des factures à envoyer, des clients qui se trouvent dans des fuseaux horaires différents, et parfois même des personnes qui préfèrent payer par virement bancaire plutôt que par carte.

Stripe est l'une des plateformes de paiement les plus connues. Mais est-elle adaptée à votre entreprise ? Voici ce qu'il faut prendre en compte.

Stripe rend les paiements moins stressants

Stripe vous offre un seul endroit pour accepter les paiements par carte, Apple Pay, Google Pay et même les virements bancaires. Il prend en charge plus de 135 devises et fonctionne dans plus de 40 pays, ce qui en fait un choix judicieux si vos clients sont répartis dans le monde entier.

Un autre avantage ? Vos clients n'ont pas besoin d'un compte Stripe pour vous payer. Ils cliquent sur un lien, saisissent leurs informations de paiement et le tour est joué. Vous n'avez pas besoin de leur courir après ou de leur expliquer comment fonctionne le processus.

Stripe vous permet également de

de mettre en place des paiements récurrents pour les abonnements ou les acomptes mensuels

d'effectuer facilement des remboursements en cas de besoin

Suivre les paiements et les exportations pour les impôts ou les rapports financiers

d'utiliser les fonctions de sécurité intégrées sans avoir à gérer la conformité par vous-même.

Une fois configuré, Stripe fait son travail en arrière-plan pendant que vous vous concentrez sur votre travail, et non sur votre compte en banque.

A qui s'adresse Stripe ?

Stripe peut convenir à toutes sortes d'entreprises, mais il est particulièrement utile pour :

Les freelances et les consultants qui proposent des sessions 1:1 et qui souhaitent être payés à l'avance.

Les coachs et les éducateurs qui proposent des cours en ligne rémunérés ou des ateliers en petits groupes

Les organisations à but non lucratif qui collectent des dons sur leur site web

Les startups SaaS ou les équipes financières qui ont besoin de registres numériques propres pour chaque transaction.

Si votre travail dépend de services basés sur le temps, de livraisons numériques ou de clients internationaux, Stripe vous offre la flexibilité nécessaire pour vous développer sans avoir à changer d'outil par la suite.

Supposons que vous soyez un designer UX indépendant qui organise des revues de conception sur Zoom. Ou que vous êtes un thérapeute proposant des séances privées en ligne. Ou encore que vous dirigez une petite association à but non lucratif et que vous souhaitez collecter des dons directement par le biais d'un lien de réservation. Dans tous les cas, Stripe s'intègre sans être envahissant.

Ce que Stripe ne couvre pas

Stripe est excellent pour gérer l'argent. Mais il ne fait pas tout. Vous avez toujours besoin d'un moyen de montrer à vos clients quand vous êtes disponible, de gérer les réservations et de réduire les allers-retours qui se produisent lorsque vous essayez de fixer une heure.

Stripe ne vous aide pas :

Planifier des réunions

Envoyer des liens de disponibilité

Prévenir les désistements

Regrouper des rendez-vous similaires en un seul flux de réservation

C'est là que l'association de Stripe et d'un outil de planification, Doodle, fait toute la différence.

Comment Doodle et Stripe fonctionnent ensemble

Doodle aide les gens à réserver votre temps. Stripe vous aide à vous faire payer. Ensemble, ils couvrent l'ensemble de l'expérience - du moment où quelqu'un trouve vos disponibilités au moment où le paiement arrive sur votre compte.

Avec Doodle, vous pouvez

Partager un lien 1:1 qui permet à quelqu'un de choisir une heure et de payer sur place.

Créer une page de réservation avec plusieurs types de rendez-vous (comme le coaching, l'appel d'introduction et la session d'approfondissement).

Ajouter le paiement à toutes les réunions que vous proposez, ou seulement à certaines d'entre elles.

Envoyez des rappels automatiques pour réduire les absences et les annulations.

Supposons que vous soyez un consultant proposant une session d'introduction de 30 minutes et une session de stratégie de 90 minutes. Avec Doodle et Stripe, chaque session peut avoir son propre prix, son propre créneau horaire et son propre flux de paiement, le tout sur une seule page de réservation. Les clients choisissent l'heure, paient immédiatement et reçoivent une confirmation instantanée. Pas de suivi, pas de recherche de factures, pas d'étapes manuelles.

Et vous ? Vous êtes payé d'avance, à chaque fois.

Pourquoi c'est important

Le temps est votre ressource la plus précieuse. Que vous travailliez seul ou avec une petite équipe, le temps que vous passez à organiser les emplois du temps, à courir après les paiements ou à gérer les appels manqués est un temps que vous ne pouvez pas récupérer.

Doodle et Stripe vous aident à protéger votre temps de deux manières :

Les clients agissent immédiatement - pas d'attente, pas de confusion

Vous ne perdez pas de temps à coordonner la logistique.

Cette combinaison donne à votre entreprise un aspect plus professionnel et rend l'expérience plus fluide pour toutes les personnes impliquées.

Stripe est un outil de paiement puissant, en particulier si votre travail implique des sessions en ligne, des services ou des horaires flexibles pour les clients. Il est sécurisé, rapide et reconnu par les entreprises de toutes tailles.

Mais le paiement n'est qu'une partie de l'équation. Si vous souhaitez rendre la réservation aussi facile que le paiement, la combinaison de Stripe et de Doodle vous offre une configuration complète.

Vous passerez moins de temps à gérer votre calendrier et plus de temps à faire le travail pour lequel les gens vous paient.

Parce que réserver et être payé devrait être aussi simple que de cliquer sur un lien.