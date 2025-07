Stripe è adatto come sistema di pagamento aziendale?

Essere pagati dovrebbe essere facile. Ma se siete freelance, imprenditori o piccoli imprenditori, sapete che non è sempre così. Ci sono fatture da inviare, clienti con fusi orari diversi e a volte anche persone che preferiscono pagare con bonifico bancario invece che con carta.

Stripe è una delle piattaforme di pagamento più conosciute. Ma è adatta alla vostra attività? Ecco cosa considerare.

Stripe rende i pagamenti meno stressanti

Stripe vi offre un unico luogo per accettare pagamenti con carta, Apple Pay, Google Pay e persino bonifici bancari. Supporta oltre 135 valute e funziona in più di 40 Paesi, il che lo rende una scelta intelligente se i vostri clienti sono sparsi in tutto il mondo.

Un altro vantaggio? I vostri clienti non hanno bisogno di un account Stripe per pagarvi. Cliccano su un link, inseriscono i dati per il pagamento e il gioco è fatto. Non dovrete inseguirli o spiegare loro come funziona il processo.

Stripe vi permette anche di:

Impostare pagamenti ricorrenti per abbonamenti o pagamenti mensili

Emettere facilmente rimborsi quando necessario

Tracciare i pagamenti e le esportazioni per le tasse o i rapporti finanziari

Utilizzare le funzioni di sicurezza integrate senza dover gestire da soli la conformità.

Una volta configurato, Stripe fa il suo lavoro in background mentre voi vi concentrate sul vostro lavoro, non sul vostro conto in banca.

Per chi funziona meglio Stripe

Stripe può essere adatto a tutti i tipi di aziende, ma è particolarmente utile per:

Freelance e consulenti che offrono sessioni 1:1 e vogliono essere pagati in anticipo

Allenatori ed educatori che offrono corsi online a pagamento o workshop per piccoli gruppi

Organizzazioni non profit che raccolgono donazioni attraverso il loro sito web

Startup SaaS o team finanziari che necessitano di registri digitali puliti per ogni transazione.

Se il vostro lavoro dipende da servizi a tempo, consegna digitale o clienti internazionali, Stripe vi offre la flessibilità necessaria per crescere senza dover cambiare strumento in seguito.

Supponiamo che siate un UX designer freelance che esegue revisioni di design su Zoom. O che siate un terapeuta che offre sedute private online. O forse gestite una piccola organizzazione no-profit e volete raccogliere donazioni direttamente attraverso un link di prenotazione. In ogni caso, Stripe si inserisce senza essere invadente.

Cosa non copre Stripe

Stripe è ottimo per gestire il denaro. Ma non fa tutto. Avete ancora bisogno di un modo per mostrare ai clienti quando siete disponibili, gestire le prenotazioni e ridurre il tira e molla che si verifica quando cercate di fissare un orario.

Stripe non vi aiuta:

Programmare incontri

Inviare link alla disponibilità

Prevenire i no-show

Raggruppare appuntamenti simili in un unico flusso di prenotazioni

È qui che l'abbinamento di Stripe con lo strumento di pianificazione Doodle fa la differenza.

Come Doodle e Stripe lavorano insieme

Doodle aiuta le persone a prenotare il vostro tempo. Stripe vi aiuta a farvi pagare. Insieme, coprono l'intera esperienza, dal momento in cui qualcuno trova la vostra disponibilità al momento in cui il pagamento arriva sul vostro conto.

Con Doodle, potete:

Condividere un link 1:1 che permetta a qualcuno di scegliere un orario e di pagare sul posto.

Creare una pagina di prenotazione con diversi tipi di appuntamenti (come coaching, chiamata introduttiva e sessione di approfondimento).

Aggiungere il pagamento a tutti gli incontri che offrite o solo a quelli specifici

Inviare promemoria automatici per ridurre i no-show e le cancellazioni.

Supponiamo che siate un consulente che offre una sessione introduttiva di 30 minuti e una sessione strategica di 90 minuti. Con Doodle e Stripe, ogni sessione può avere il proprio prezzo, la propria fascia oraria e il proprio flusso di pagamento, il tutto in un'unica pagina di prenotazione. I clienti scelgono l'orario, pagano subito e ricevono una conferma immediata. Nessun follow-up, nessuna rincorsa alle fatture, nessun passaggio manuale.

E voi? Sarete pagati in anticipo, ogni volta.

Perché è importante

Il tempo è la vostra risorsa più preziosa. Che lavoriate da soli o con un piccolo team, il tempo che passate a organizzare gli orari, a rincorrere i pagamenti o a gestire le chiamate perse è tempo che non potete recuperare.

Doodle e Stripe insieme aiutano a proteggere il vostro tempo in due modi:

I clienti agiscono immediatamente, senza attese e senza confusione.

Non perdete ore a coordinare la logistica

Questa combinazione dà alla vostra attività un'impronta più professionale e rende l'esperienza più fluida per tutti i partecipanti.

Stripe è un potente strumento di pagamento, soprattutto se il vostro lavoro prevede sessioni online, servizi o orari flessibili per i clienti. È sicuro, veloce e gode della fiducia di aziende di tutte le dimensioni.

Ma il pagamento è solo una parte dell'equazione. Se volete che prenotare sia altrettanto facile che essere pagati, combinare Stripe con Doodle vi offre una configurazione completa.

Passerete meno tempo a gestire il vostro calendario e più tempo a fare il lavoro per cui vi pagano.

Perché prenotare e farsi pagare dovrebbe essere semplice come fare clic su un link.