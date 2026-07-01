Det borde vara enkelt att få betalt. Men om du är frilansare, entreprenör eller småföretagare vet du att det inte alltid är så. Det finns fakturor att skicka, kunder i olika tidszoner och ibland till och med personer som föredrar att betala via banköverföring istället för med kort.

Stripe är en av de mest kända betalningsplattformarna som finns. Men passar den ditt företag? Här är några saker att tänka på.

Prova Doodle Inget kreditkort krävs

Stripe gör betalningar mindre stressiga

Med Stripe kan du på ett och samma ställe ta emot betalningar med kort, Apple Pay, Google Pay och till och med banköverföringar. Tjänsten stöder över 135 valutor och fungerar i mer än 40 länder, vilket gör den till ett smart val om dina kunder finns spridda över hela världen.

En ytterligare fördel? Dina kunder behöver inte ha ett Stripe-konto för att betala dig. De klickar på en länk, anger sina betalningsuppgifter – och så är det klart. Du behöver varken jaga dem eller förklara hur processen går till.

Med Stripe kan du dessutom:

Ställ in återkommande betalningar för prenumerationer eller månatliga arvoden

Gör det enkelt att utfärda återbetalningar när det behövs

Håll koll på betalningar och export för skatte- eller ekonomirapporter

Använd de inbyggda säkerhetsfunktionerna utan att behöva sköta efterlevnaden på egen hand

När det väl är konfigurerat sköter Stripe sitt jobb i bakgrunden medan du kan fokusera på ditt arbete – inte på ditt bankkonto.

Vem Stripe passar bäst för

Stripe kan vara ett bra val för alla typer av företag, men det är särskilt användbart för:

Frilansare och konsulter som erbjuder 1:1-sessioner och vill få betalt i förskott

Tränare och pedagoger som erbjuder betalda onlinekurser eller workshops i små grupper

Ideella organisationer som samlar in donationer via sin webbplats

SaaS-startups eller ekonomiteam som behöver tydliga digitala register för varje transaktion

Om din verksamhet är beroende av tidsbaserade tjänster, digital leverans eller internationella kunder ger Stripe dig flexibiliteten att växa utan att behöva byta verktyg i framtiden.

Låt oss säga att du är en frilansande UX-designer som håller designgennemgångar via Zoom. Eller att du är en terapeut som erbjuder privata onlinesessioner. Eller kanske driver du en liten ideell organisation och vill samla in donationer direkt via en bokningslänk. I alla dessa fall passar Stripe in utan att kännas överväldigande.

Vad Stripe inte täcker

Stripe är utmärkt för att hantera betalningar. Men det klarar inte allt. Du behöver fortfarande ett sätt att visa kunderna när du är tillgänglig, hantera bokningar och minska det fram- och tillbaka-snacket som uppstår när man försöker bestämma en tid.

Stripe hjälper dig inte:

Boka möten

Skicka länkar till lediga platser

Förhindra uteblivna besök

Samla liknande bokningar i ett enda bokningsflöde

Det är just där som kombinationen av Stripe och schemaläggningsverktyget Doodle verkligen gör skillnad.

Hur Doodle och Stripe samverkar

Doodle hjälper människor att boka tid hos dig. Stripe ser till att du får betalt för det. Tillsammans täcker de hela processen – från det ögonblick någon hittar en ledig tid hos dig till det ögonblick betalningen kommer in på ditt konto.

Med Doodle kan du:

Dela en 1:1-länk som gör det möjligt för någon att välja en tid och betala direkt

Skapa en Booking Page med flera olika typer av möten (t.ex. coaching, introduktionssamtal och fördjupningssession)

Lägg till betalning för alla möten du erbjuder, eller endast för vissa av dem

Skicka automatiska påminnelser för att minska antalet uteblivna besök och avbokningar

Låt oss säga att du är en konsult som erbjuder ett 30-minuters introduktionsmöte och ett 90-minuters strategimöte. Med Doodle och Stripe kan varje möte ha sitt eget pris, sin egen tidslucka och sitt eget betalningsflöde – allt på en och samma Booking Page. Kunderna väljer tid, betalar direkt och får en bekräftelse omedelbart. Ingen uppföljning, inget jaktande på fakturor, inga manuella steg.

Och du då? Du får betalt i förskott, varje gång.

Varför detta är viktigt

Tid är din mest värdefulla resurs. Oavsett om du arbetar ensam eller i ett litet team är den tid du lägger på att samordna scheman, jaga in betalningar eller hantera missade samtal tid som du aldrig får tillbaka.

Doodle och Stripe hjälper dig tillsammans att spara tid på två sätt:

Kunderna agerar omedelbart – ingen väntan, ingen förvirring

Du slipper lägga timmar på att koordinera logistiken

Denna kombination ger ditt företag ett mer professionellt intryck och gör upplevelsen smidigare för alla inblandade.

Stripe är ett kraftfullt betalningsverktyg, särskilt om din verksamhet omfattar onlinesessioner, tjänster eller flexibla kundscheman. Det är säkert, snabbt och åtnjuter förtroende hos företag i alla storlekar.

Men betalningen är bara en del av helheten. Om du vill att bokningen ska vara lika enkel som att ta emot betalningar, får du en komplett lösning genom att kombinera Stripe med Doodle.

Du kommer att lägga mindre tid på att hantera din kalender och mer tid på att utföra det arbete som folk faktiskt betalar dig för.

För att det ska vara lika enkelt att boka och betala som att klicka på en länk.