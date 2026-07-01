Är Stripe lämpligt som betalningssystem för företag?
Updated: 1 juli 2026
Det borde vara enkelt att få betalt. Men om du är frilansare, entreprenör eller småföretagare vet du att det inte alltid är så. Det finns fakturor att skicka, kunder i olika tidszoner och ibland till och med personer som föredrar att betala via banköverföring istället för med kort.
Stripe är en av de mest kända betalningsplattformarna som finns. Men passar den ditt företag? Här är några saker att tänka på.
Inget kreditkort krävs
Stripe gör betalningar mindre stressiga
Med Stripe kan du på ett och samma ställe ta emot betalningar med kort, Apple Pay, Google Pay och till och med banköverföringar. Tjänsten stöder över 135 valutor och fungerar i mer än 40 länder, vilket gör den till ett smart val om dina kunder finns spridda över hela världen.
En ytterligare fördel? Dina kunder behöver inte ha ett Stripe-konto för att betala dig. De klickar på en länk, anger sina betalningsuppgifter – och så är det klart. Du behöver varken jaga dem eller förklara hur processen går till.
Med Stripe kan du dessutom:
Ställ in återkommande betalningar för prenumerationer eller månatliga arvoden
Gör det enkelt att utfärda återbetalningar när det behövs
Håll koll på betalningar och export för skatte- eller ekonomirapporter
Använd de inbyggda säkerhetsfunktionerna utan att behöva sköta efterlevnaden på egen hand
När det väl är konfigurerat sköter Stripe sitt jobb i bakgrunden medan du kan fokusera på ditt arbete – inte på ditt bankkonto.
Vem Stripe passar bäst för
Stripe kan vara ett bra val för alla typer av företag, men det är särskilt användbart för:
Frilansare och konsulter som erbjuder 1:1-sessioner och vill få betalt i förskott
Tränare och pedagoger som erbjuder betalda onlinekurser eller workshops i små grupper
Ideella organisationer som samlar in donationer via sin webbplats
SaaS-startups eller ekonomiteam som behöver tydliga digitala register för varje transaktion
Om din verksamhet är beroende av tidsbaserade tjänster, digital leverans eller internationella kunder ger Stripe dig flexibiliteten att växa utan att behöva byta verktyg i framtiden.
Låt oss säga att du är en frilansande UX-designer som håller designgennemgångar via Zoom. Eller att du är en terapeut som erbjuder privata onlinesessioner. Eller kanske driver du en liten ideell organisation och vill samla in donationer direkt via en bokningslänk. I alla dessa fall passar Stripe in utan att kännas överväldigande.
Vad Stripe inte täcker
Stripe är utmärkt för att hantera betalningar. Men det klarar inte allt. Du behöver fortfarande ett sätt att visa kunderna när du är tillgänglig, hantera bokningar och minska det fram- och tillbaka-snacket som uppstår när man försöker bestämma en tid.
Stripe hjälper dig inte:
Boka möten
Skicka länkar till lediga platser
Förhindra uteblivna besök
Samla liknande bokningar i ett enda bokningsflöde
Det är just där som kombinationen av Stripe och schemaläggningsverktyget Doodle verkligen gör skillnad.
Hur Doodle och Stripe samverkar
Doodle hjälper människor att boka tid hos dig. Stripe ser till att du får betalt för det. Tillsammans täcker de hela processen – från det ögonblick någon hittar en ledig tid hos dig till det ögonblick betalningen kommer in på ditt konto.
Med Doodle kan du:
Dela en 1:1-länk som gör det möjligt för någon att välja en tid och betala direkt
Skapa en Booking Page med flera olika typer av möten (t.ex. coaching, introduktionssamtal och fördjupningssession)
Lägg till betalning för alla möten du erbjuder, eller endast för vissa av dem
Skicka automatiska påminnelser för att minska antalet uteblivna besök och avbokningar
Låt oss säga att du är en konsult som erbjuder ett 30-minuters introduktionsmöte och ett 90-minuters strategimöte. Med Doodle och Stripe kan varje möte ha sitt eget pris, sin egen tidslucka och sitt eget betalningsflöde – allt på en och samma Booking Page. Kunderna väljer tid, betalar direkt och får en bekräftelse omedelbart. Ingen uppföljning, inget jaktande på fakturor, inga manuella steg.
Och du då? Du får betalt i förskott, varje gång.
Varför detta är viktigt
Tid är din mest värdefulla resurs. Oavsett om du arbetar ensam eller i ett litet team är den tid du lägger på att samordna scheman, jaga in betalningar eller hantera missade samtal tid som du aldrig får tillbaka.
Doodle och Stripe hjälper dig tillsammans att spara tid på två sätt:
Kunderna agerar omedelbart – ingen väntan, ingen förvirring
Du slipper lägga timmar på att koordinera logistiken
Denna kombination ger ditt företag ett mer professionellt intryck och gör upplevelsen smidigare för alla inblandade.
Stripe är ett kraftfullt betalningsverktyg, särskilt om din verksamhet omfattar onlinesessioner, tjänster eller flexibla kundscheman. Det är säkert, snabbt och åtnjuter förtroende hos företag i alla storlekar.
Men betalningen är bara en del av helheten. Om du vill att bokningen ska vara lika enkel som att ta emot betalningar, får du en komplett lösning genom att kombinera Stripe med Doodle.
Du kommer att lägga mindre tid på att hantera din kalender och mer tid på att utföra det arbete som folk faktiskt betalar dig för.
För att det ska vara lika enkelt att boka och betala som att klicka på en länk.
Inget kreditkort krävs