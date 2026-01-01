Jak planować i zarządzać terminami zajęć online

Prowadzisz zajęcia online, Twoi uczniowie uczą się online, więc dlaczego wciąż planujesz zajęcia tak, jakby był rok 2005?

Ciągłe uzgadnianie terminów. Wysyłanie e-maili późno w nocy. Sprawdzanie, kto przyjdzie na sesję grupową. To czas, który można by poświęcić na przygotowanie lekcji, przerwę między rozmowami lub po prostu na złapanie oddechu.

A jaka jest dobra wiadomość? Istnieje prosty sposób, by Twoje planowanie zajęć było równie nowoczesne jak Twoje metody nauczania.

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Pokaż swoją dostępność i pozwól uczniom samodzielnie rezerwować terminy

Gdy uczniowie chcą zarezerwować sesję, nie powinni być zmuszeni do wysyłania Ci najpierw wiadomości i czekania na odpowiedź. Dzięki Booking Page mogą sprawdzić dostępne terminy, wybrać ten, który im odpowiada, i natychmiast potwierdzić rezerwację.

Ty zachowujesz kontrolę nad swoim kalendarzem. Oni zyskują jasność i pewność. Wystarczy, że wyślesz link e-mailem, przez WhatsApp, a nawet opublikujesz go w mediach społecznościowych, a reszta załatwi się sama.

Niech uczniowie przesyłają pytania z wyprzedzeniem

Kiedy ktoś rezerwuje sesję, może zostawić krótką notatkę z informacją, w czym potrzebuje pomocy. Dzięki temu przychodzisz na sesję przygotowany. Nie tracisz czasu na zastanawianie się, na czym się skupić, a klient czerpie większe korzyści z sesji.

Niezależnie od tego, czy chodzi o zadanie matematyczne, z którym mają problem, czy o zasadę gramatyczną wymagającą dokładniejszego wyjaśnienia, będziesz mieć okazję przygotować się jeszcze przed rozpoczęciem rozmowy.

W przypadku zajęć grupowych należy korzystać z Sign-up Sheet

Być może raz w tygodniu prowadzisz zajęcia z tego samego tematu dla grupy uczniów. A może organizujesz sesje powtórkowe przed egzaminami. Możesz skorzystać z Sign-up Sheet, aby utworzyć sesję z ograniczoną liczbą miejsc (powiedzmy 20) i zaprosić uczniów do wybrania dogodnego terminu.

Gdy miejsca się wyczerpią, to się wyczerpią. Żadnych nadmiernych rezerwacji. Żadnych niekończących się wymian e-maili w celu sprawdzenia, kto się zgłosił. Każdy, kto się zapisze, od razu otrzymuje potrzebne informacje.

Prowadzisz zajęcia online, więc Twój harmonogram również powinien być dostępny online

Już teraz korzystasz z Zoom, Google Meet lub Teams do prowadzenia zajęć. Dlatego warto wybrać narzędzie, które idealnie się w to wpisuje.

Jeśli Twoi uczniowie są młodsi, po prostu prześlij link ich rodzicom. To oni mogą zarezerwować sesję w imieniu swojego dziecka. Żadnych nieporozumień. Żadnych niekończących się dyskusji, w których próbuje się ustalić, kto przyjdzie i kiedy.

Koniec z przypomnieniami, koniec z gonieniem za długami

Jeśli kiedykolwiek zdarzyło Ci się, że uczeń zapomniał o zajęciach lub spóźnił się na nie, wiesz, jak bardzo może to być frustrujące.

Dzięki automatycznym przypomnieniom Twoi uczniowie (lub ich rodzice) otrzymują powiadomienie przed rozpoczęciem zajęć. Nie musisz wysyłać wiadomości ani sprawdzać obecności. Jeśli ktoś odwoła rezerwację, miejsce znów staje się dostępne i ktoś inny może je zarezerwować – wszystko to bez Twojego udziału.

Udostępnij swój link gdziekolwiek chcesz

Niezależnie od tego, czy prowadzisz zajęcia indywidualne, czy grupowe, wystarczy, że utworzysz link tylko raz. Następnie możesz:

Wyślij to e-mailem do swoich obecnych uczniów

Udostępnij to w grupie na WhatsApp, aby mieć do tego szybki dostęp

Opublikuj to na swojej stronie internetowej lub w mediach społecznościowych, aby nowi uczniowie również mogli u Ciebie zarezerwować zajęcia

To są drzwi do Twojej cyfrowej klasy. To Ty decydujesz, kto i kiedy przez nie wejdzie.

Wybierz narzędzia, które pasują do Twojego kalendarza

Twój plan zajęć nie powinien być odizolowany od reszty Twojego życia.

Wybierz narzędzie, które integruje się z Twoim obecnym kalendarzem, dzięki czemu wszystkie Twoje spotkania będą widoczne w jednym miejscu. Dzięki temu unikniesz podwójnych rezerwacji, nie przegapisz przerw ani nie spóźnisz się na własne sesje.

Doodle integruje się z narzędziami, z których już korzystasz. Synchronizuje się z Twoim kalendarzem, pomaga uniknąć nakładania się terminów i ułatwia zarządzanie całym procesem.