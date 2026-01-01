ऑनलाइन शिक्षण अपॉइंटमेंट्स कैसे शेड्यूल और प्रबंधित करें

आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं, आपके छात्र ऑनलाइन सीखते हैं, तो फिर आप अभी भी 2005 की तरह शेड्यूल क्यों बना रहे हैं?

समय की पुष्टि करने के लिए बार-बार पूछना। देर रात ईमेल भेजना। यह जानने के लिए फॉलो-अप करना कि समूह सत्र में कौन आ रहा है। यह वह समय है जिसे आप पाठ की तैयारी करने, कॉल्स के बीच ब्रेक लेने, या बस थोड़ी राहत लेने में बिता सकते थे।

अच्छी खबर? आपकी समय-सारिणी को आपकी शिक्षण पद्धति जितना ही आधुनिक बनाने का एक सरल तरीका है।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

अपनी उपलब्धता दिखाएँ और छात्रों को स्वयं बुक करने दें।

जब छात्र सत्र बुक करना चाहते हैं, तो उन्हें पहले आपको संदेश भेजकर जवाब का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। बुकिंग पेज के साथ, वे आपके उपलब्ध समय स्लॉट देख सकते हैं, उनमें से कोई एक चुन सकते हैं जो उनके लिए उपयुक्त हो, और तुरंत पुष्टि कर सकते हैं।

आप अपने कैलेंडर पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। उन्हें स्पष्टता और आत्मविश्वास मिलता है। आप बस ईमेल, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर एक लिंक भेजते हैं और बाकी सब अपने आप हो जाता है।

छात्रों को पहले से प्रश्न भेजने दें।

जब कोई सत्र बुक करता है, तो वे एक संक्षिप्त नोट छोड़ सकते हैं कि उन्हें किस बात में मदद चाहिए। इस तरह आप पूरी तैयारी के साथ आते हैं। आप यह सोचने में समय बर्बाद नहीं करते कि किस पर ध्यान केंद्रित करना है, और उन्हें सत्र से अधिक लाभ मिलता है।

चाहे वे किसी गणित के सवाल में अटके हों या व्याकरण के किसी नियम की गहरी व्याख्या चाहिए हो, कॉल शुरू होने से पहले ही आपको तैयारी करने का मौका मिलेगा।

समूह सत्रों के लिए साइन-अप शीट्स का उपयोग करें

शायद आप सप्ताह में एक बार एक ही विषय एक समूह को पढ़ाते हैं। या आप परीक्षाओं से पहले पुनरीक्षण सत्र आयोजित करते हैं। आप एक साइन-अप शीट का उपयोग करके सीमित संख्या (मान लीजिए 20) के लिए एक सत्र बना सकते हैं और अपने छात्रों को एक स्लॉट चुनने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं।

एक बार जगहें भर जाने के बाद, वे भर ही जाती हैं। कोई ओवरबुकिंग नहीं। यह जानने के लिए कि कौन शामिल है, बार-बार ईमेल करने की जरूरत नहीं। जो कोई भी साइन अप करता है, उसे तुरंत आवश्यक जानकारी मिल जाती है।

आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो आपकी समय-सारणी भी ऑनलाइन होनी चाहिए।

आप पहले से ही पढ़ाने के लिए ज़ूम, गूगल मीट या टीम्स का उपयोग करते हैं। इसलिए ऐसा टूल इस्तेमाल करना ही समझदारी है जो इनके साथ पूरी तरह मेल खाता हो।

यदि आपके छात्र छोटे हैं, तो बस लिंक उनके माता-पिता को भेज दें। वे अपने बच्चे की ओर से सत्र बुक कर सकते हैं। कोई भ्रम नहीं। आने वाले और समय तय करने के लिए अनंत थ्रेड्स की कोई ज़रूरत नहीं।

अब और कोई याद दिलाना नहीं, अब और कोई पीछा नहीं

अगर आपने कभी कोई छात्र सत्र भूल गया हो या देर से आया हो, तो आप जानते हैं कि यह कितना निराशाजनक हो सकता है।

स्वचालित रिमाइंडर के साथ, आपके छात्रों (या उनके अभिभावकों) को सत्र से पहले सूचित कर दिया जाता है। आपको संदेश भेजने या उपस्थिति की दोबारा जांच करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई रद्द करता है, तो वह स्लॉट फिर से खुल जाता है और कोई और इसे बुक कर सकता है, यह सब बिना आपके किसी भी कार्य के।

अपना लिंक कहीं भी साझा करें

चाहे आप एक-एक करके सिखा रहे हों या समूह में, आपको अपना लिंक केवल एक बार बनाना होता है। फिर आप कर सकते हैं:

इसे अपने वर्तमान छात्रों को ईमेल द्वारा भेजें।

त्वरित पहुँच के लिए इसे व्हाट्सएप समूह में साझा करें।

इसे अपनी वेबसाइट या सोशल चैनलों पर पोस्ट करें ताकि नए छात्र भी आपसे बुकिंग कर सकें।

यह आपका डिजिटल क्लासरूम का दरवाज़ा है। आप तय करते हैं कि कौन इससे कब गुज़रेगा।

ऐसे उपकरण चुनें जो आपके कैलेंडर के साथ काम करते हों।

आपकी शिक्षण समय-सारणी को आपके जीवन के बाकी हिस्सों से अलग-थलग नहीं होना चाहिए।

ऐसा टूल चुनें जो आपके मौजूदा कैलेंडर से जुड़ जाए, ताकि आपकी सभी अपॉइंटमेंट्स एक ही जगह दिखें। इस तरह आप दोहरी बुकिंग से बचेंगे, ब्रेक मिस नहीं करेंगे, और अपनी ही सत्रों में देर से नहीं पहुंचेंगे।

Doodle आपके पहले से उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के साथ एकीकृत हो जाता है। यह आपके कैलेंडर के साथ सिंक करता है, ओवरलैप से बचने में मदद करता है, और पूरी प्रक्रिया को प्रबंधित करना आसान बनाता है।