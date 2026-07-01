Så här bokar och hanterar du tider för undervisning online

Du undervisar online, dina elever lär sig online – så varför planerar du fortfarande som om det vore 2005?

Att gå fram och tillbaka för att bekräfta tider. Skicka e-post sent på kvällen. Följa upp för att se vem som kommer till ett gruppmöte. Det är tid som du istället kunde ägna åt att förbereda lektioner, ta en paus mellan samtalen eller bara hämta andan.

Den goda nyheten? Det finns ett enkelt sätt att göra din schemaläggning lika modern som din undervisning.

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Visa när du är tillgänglig och låt eleverna boka själva

När eleverna vill boka en lektion ska de inte behöva skicka ett meddelande till dig först och vänta på svar. Med en Booking Page kan de se vilka tider du har lediga, välja en som passar och bekräfta direkt.

Du behåller kontrollen över din kalender. De får tydlighet och trygghet. Du skickar bara en länk via e-post, WhatsApp eller lägger upp den på sociala medier, så sköter sig resten av sig själv.

Låt eleverna skicka in frågor i förväg

När någon bokar en session kan de lämna ett kort meddelande om vad de behöver hjälp med. På så sätt kan du komma väl förberedd. Du slösar inte tid på att fundera ut vad du ska fokusera på, och de får ut mer av sessionen.

Oavsett om det handlar om en matteuppgift som de har fastnat på eller en grammatikregel som kräver en mer ingående förklaring, får du möjlighet att förbereda dig redan innan samtalet börjar.

Använd Sign-up Sheets för gruppträningar

Kanske undervisar du om samma ämne för en grupp en gång i veckan. Eller så erbjuder du repetitionspass inför tentor. Du kan använda en Sign-up Sheet för att skapa ett pass med ett begränsat antal platser (säg 20) och bjuda in dina elever att välja en tid.

När platserna är upptagna är de upptagna. Ingen överbokning. Inget mejlväxlande för att kolla vem som är med. Alla som anmäler sig får den information de behöver direkt.

Du undervisar online, så din schemaläggning bör också ske online

Du använder redan Zoom, Google Meet eller Teams i din undervisning. Därför är det helt logiskt att använda ett verktyg som passar in perfekt.

Om dina elever är yngre kan du helt enkelt skicka länken till deras föräldrar. De kan boka sessionen åt sina barn. Ingen förvirring. Inga ändlösa diskussionstrådar där man försöker reda ut vem som ska komma och när.

Inga fler påminnelser, inget mer jagande

Om du någonsin har haft en elev som har glömt bort ett pass eller kommit för sent, så vet du hur frustrerande det kan vara.

Med automatiska påminnelser får dina elever (eller deras föräldrar) ett meddelande innan lektionen börjar. Du behöver varken skicka meddelanden eller dubbelkolla närvaron. Om någon avbokar blir platsen ledig igen och någon annan kan boka den – helt utan att du behöver göra något.

Dela din länk var som helst

Oavsett om du undervisar enskilt eller i grupp behöver du bara skapa din länk en gång. Därefter kan du:

Skicka det via e-post till dina nuvarande elever

Dela det i en WhatsApp-grupp för snabb åtkomst

Lägg upp det på din webbplats eller i dina sociala medier så att även nya elever kan boka hos dig

Det är dörren till ditt digitala klassrum. Du bestämmer själv vem som får komma in och när.

Välj verktyg som passar din kalender

Ditt undervisningsschema bör inte vara helt skilt från resten av ditt liv.

Välj ett verktyg som kan kopplas till din befintliga kalender, så att alla dina möten visas på ett och samma ställe. På så sätt undviker du dubbelbokningar, att missa pauser eller att komma för sent till dina egna sessioner.

Doodle integreras med de verktyg du redan använder. Det synkroniseras med din kalender, hjälper dig att undvika tidskonflikter och gör hela processen enklare att hantera.