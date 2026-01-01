Jak usprawnić planowanie pracy w agencji i wygrywać więcej przetargów

Sukces prezentacji zależy od szybkości i przejrzystości. Usprawnij planowanie spotkań w agencji, ogranicz liczbę osób, które nie pojawiają się na spotkaniach, i zapewnij klientom płynny proces rezerwacji dzięki Doodle. Gdy potencjalny klient o dużym potencjale poprosi o spotkanie w tym tygodniu, powolna wymiana e-maili może kosztować Cię utratę spotkania — a wraz z nim transakcji.

Agencje działają szybko. Musisz pogodzić rozmowy rozpoznawcze, wewnętrzne przeglądy, wywiady z interesariuszami, prezentacje kreatywne i szkolenia. Każdy dzień stracony na ustalanie harmonogramu to dzień, w którym konkurencja buduje relacje z klientami.

W tym przewodniku dowiesz się, jak uprościć planowanie spotkań w agencji na każdym etapie procesu ofertowego. Znajdziesz tu praktyczne wskazówki, sprawdzone narzędzia i rzeczywiste przykłady. Dowiesz się również, w jaki sposób Doodle pomaga szybciej umówić odpowiednie spotkanie – przy mniejszej liczbie kliknięć i zapewniając klientom większy komfort.

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Wyzwanie stojące przed specjalistami z agencji

Kalendarze agencji są skomplikowane. Często trzeba skonsultować się z kierownikiem ds. klienta, strategiem, dyrektorem kreatywnym, a czasem nawet z dyrektorem finansowym klienta. Wiele osób, wiele stref czasowych i bardzo mało czasu na koordynację.

Do typowych problemów należą:

Niekończące się wątki e-mailowe, które hamują tempo pracy

Brak koordynacji między działem sprzedaży a działem dostaw

Niepojawienie się spowodowane niejasnymi zaproszeniami lub brakiem przypomnień

Niejasności związane ze strefami czasowymi

Rezerwacja miejsc na warsztaty o ograniczonej liczbie uczestników

Rozproszone linki do spotkań i pliki, które dezorientują klientów

Usprawnienie planowania pozwala zyskać dodatkowe godziny w każdym tygodniu. Przechodzisz od reagowania do przejmowania inicjatywy — a ta przewaga może zadecydować o sukcesie Twojej kolejnej prezentacji.

Dlaczego ma to znaczenie dla agencji

W branży agencyjnej czas ma kluczowe znaczenie dla postrzegania firmy. Szybki i przejrzysty proces rezerwacji świadczy o tym, że jesteś dobrze zorganizowany i godny zaufania. Opóźnienie — lub nieuporządkowane zaproszenie — sugeruje chaos.

Skuteczne planowanie przynosi realne korzyści:

Wyższy wskaźnik skuteczności, ponieważ potencjalni klienci dokonują rezerwacji w momencie, gdy ich zainteresowanie jest największe

Więcej czasu rozliczeniowego, ponieważ Twój zespół nie musi już czekać na odpowiedzi

Mniej nieobecności dzięki przypomnieniom i jasnym informacjom o spotkaniu

Większe zaufanie klientów, ponieważ proces ten wydaje się prosty i profesjonalny

Rozwiązaniem nie jest lepsza koordynacja. Jest to system, który można zastosować w każdej prezentacji.

Opracuj podręcznik planowania procesu prezentacji

Zacznij od sporządzenia mapy wszystkich spotkań w ramach procesu sprzedaży i realizacji zamówień. Określ, kto w nich uczestniczy, jak długo trwają oraz które narzędzie Doodle najlepiej się do tego nadaje.

Krok 1: Wymień wszystkie rodzaje spotkań

Rozmowy wstępne

Spotkania dotyczące określenia zakresu zapytania ofertowego

Wewnętrzne spotkanie inauguracyjne

Wywiady z interesariuszami

Recenzje twórcze

Ostatnia próba prezentacji

Ostateczna prezentacja dla klienta

Warsztaty wprowadzające i szkoleniowe

Krok 2: Przypisz domyślne długości, właścicieli i narzędzia

Rodzaj spotkania Długość Właściciel Najlepsze narzędzie do rysowania Doodle Rozmowa wstępna 30 min Nowy potencjalny klient Booking Page Wewnętrzne spotkanie inauguracyjne 45 min Przewód antenowy Group Poll Wywiad z interesariuszami 30 min Strateg 1:1 Sesja szkoleniowo-badawcza Różne Kierownik projektu Sign-up Sheet

Krok 3: Określ jasne przedziały czasowe na prace związane z prezentacją

Zarezerwuj sobie dwa poranki w tygodniu na rozmowy zapoznawcze

Wykorzystaj piątkowe popołudnia na kreatywne przeglądy

Zarezerwuj jeden tydzień na rozmowy z interesariuszami

Ten podręcznik eliminuje konieczność zgadywania. Twój zespół dokładnie wie, jak zaplanować każdy etap jeszcze przed otrzymaniem zapytania ofertowego.

Twórz szablony wielokrotnego użytku w serwisie Doodle

Szablony pomagają utrzymać wysoką jakość i skrócić czas rezerwacji.

Booking Page dla wycieczki „Discovery”

Połącz Kalendarz Google, Microsoft Outlook lub Kalendarz Apple

Dodaj bufory, minimalny okres wyprzedzenia i limity rezerwacji

Dodaj linki do Zoom, Google Meet, Microsoft Teams lub Cisco Webex

Dodaj własne elementy brandingowe za pomocą Doodle Pro lub Teams

Dodaj pytania niestandardowe (porządek obrad, cele, numer zapytania ofertowego)

Włącz Stripe, jeśli oferujesz płatne audyty lub konsultacje

Zaproszenia na rozmowy z interesariuszami w formacie 1:1

Zaproponuj starannie dobrany zestaw terminów na ten sam tydzień

Pozwól, by Doodle zajął się potwierdzeniami i zaproszeniami do kalendarza

Włącz przypomnienia, aby ograniczyć liczbę osób, które nie pojawiają się na umówionych wizytach

W razie potrzeby skorzystaj z serwisu Stripe do wypłacania wynagrodzeń za udział w badaniach

Group Poll dotyczące ocen zespołu lub klienta

Zaproponuj kilka opcji czasowych

Zaproś do 1000 osób

Dodaj terminy, aby przyspieszyć udzielanie odpowiedzi

Ukryj dane uczestników, korzystając z wersji Pro, aby chronić prywatność

Sign-up Sheets for training or research

Utwórz wiele przedziałów czasowych

Ograniczenie liczby miejsc na sesję

Automatyczne śledzenie obecności

Wysyłaj przypomnienia dla każdego terminu

Zabezpiecz czas poświęcony na skupienie, nie spowalniając przy tym procesu

Dobre planowanie zapewnia klientom szybki dostęp, jednocześnie chroniąc możliwość skupienia się na pracy Twojego zespołu.

Należy przewidzieć 15-minutowe rezerwy czasowe przed i po najważniejszych spotkaniach

Zarezerwuj sobie codziennie czas wolny od spotkań na pracę twórczą

Ustal minimalny termin powiadomienia, aby klienci nie mogli rezerwować terminów w ostatniej chwili, do których nie zdążysz się przygotować

Włącz przypomnienia, aby goście pojawili się na czas

Zasady te są zawarte na Twojej Booking Page Doodle oraz w ustawieniach 1:1, co zapewnia spójność.

Praktyczne wskazówki dotyczące szybszego rezerwowania spotkań i ich lepszego przebiegu

Te proste zmiany natychmiast eliminują utrudnienia.

Dodaj swoją Booking Page do podpisu w wiadomościach e-mail

Nazwij tę opcję „Umów się na rozmowę wstępną”, aby potencjalni klienci mogli samodzielnie to zrobić w ciągu kilku sekund.

Umieść Booking Page na swojej witrynie internetowej

Dodaj to do stron z danymi kontaktowymi i stronami z studiami przypadków, aby przekształcić potencjalnych klientów o wysokim poziomie zainteresowania w rzeczywistych klientów.

Skorzystaj z Group Poll, aby zablokować rozpoczęcie wewnętrznej prezentacji

Zaproś głównych członków zespołu i wyznacz termin, aby zachęcić ich do udzielenia odpowiedzi.

W wywiadach z interesariuszami należy stosować linki w formacie 1:1

Ustalajcie wspólne terminy. Doodle automatycznie wysyła zaproszenia i przypomnienia.

Zbierz najważniejsze informacje kontekstowe na samym początku

Dodaj własne pytania dotyczące przedziałów budżetowych, celów i harmonogramu.

Ujednolicenie opisów spotkań

Skorzystaj z opisów generowanych przez sztuczną inteligencję Doodle Pro, aby tworzyć przejrzyste porządki obrad zgodne z wizerunkiem marki.

Automatyczne dołączanie linków do filmów

Połącz się z Zoom, Microsoft Teams, Google Meet lub Webex.

Zintegruj CRM i Slack za pomocą Zapier

Przekaż rezerwacje do swojego systemu obsługi i natychmiast powiadom zespół ds. prezentacji.

W przypadku sesji płatnych korzystaj z serwisu Stripe

Idealne rozwiązanie do audytów, doradztwa lub szkoleń.

Siedzenia z daszkiem do warsztatów

Aby uniknąć nadmiernej liczby zapisów, należy ustawić limity w Sign-up Sheets.

Korzystaj z przypomnień i terminów

Dzięki temu znacznie zmniejsza się liczba osób, które nie pojawiają się na spotkaniu, a także przyspiesza się podejmowanie decyzji grupowych.

Trzymaj się zasady: jeden link na jeden cel

Jedno do odkrywania, jedno do badań, jedno do szkolenia. Nie komplikujmy tego.

Typowe błędy, których należy unikać

Zapobiegaj tym problemom, które spowalniają proces planowania i podważają zaufanie klientów.

Uzgodnienie terminu poprzez wymianę wiadomości e-mail

Publikowanie długich list „wolnych terminów”, które szybko tracą na aktualności

Pomijanie stref czasowych

Wysyłanie zaproszeń bez linku do filmu

Łączenie linków do rezerwacji osobistych i zespołowych

Brak zebrania informacji kontekstowych przed wywołaniami

Brak wyznaczenia zastępczego gospodarza spotkań dotyczących prezentacji pomysłów

Ujawnianie list uczestników w sytuacjach, gdy ważna jest ochrona prywatności

Narzędzia i rozwiązania dla agencji

Doodle zapewnia agencjom spójny system do obsługi wszystkich spotkań w ramach procesu prezentacji ofert.

Booking Page

Udostępniaj informacje o dostępności na żywo, unikaj kolizji terminów, dołączaj linki do filmów, pobieraj opłaty za pośrednictwem Stripe, dodawaj własne pytania, dostosowuj wygląd do wizerunku marki oraz zarządzaj rezerwami czasowymi i minimalnym wyprzedzeniem.

Group Polls

Zaproponuj różne terminy dla zapracowanych grup, zaproś nawet 1000 osób, ukryj dane uczestników, ustaw terminy i korzystaj z przypomnień.

1:1

Zaproponuj jednej osobie starannie dobrany zestaw terminów. Skorzystaj z serwisu Stripe do rozliczania sesji oraz automatycznych przypomnień, aby zwiększyć liczbę realizowanych zleceń.

Sign-up Sheets

Twórz sesje z ograniczoną liczbą miejsc przeznaczone na badania, szkolenia lub warsztaty dla klientów.

Funkcje premium w Doodle Pro i Doodle Teams

Opisy spotkań dotyczących sztucznej inteligencji

Indywidualne oznakowanie

Zaproszenia e-mailowe do maksymalnie 1000 uczestników

Połączenie z Zapierem

Nieograniczona liczba sesji z Sign-up Sheet

Ukryj dane uczestników

Korzystanie bez reklam

Zabezpieczenia na poziomie korporacyjnym

Skonfiguruj swój system w 30 minut

Skorzystaj z poniższego krótkiego przewodnika:

Połącz swój kalendarz (Google, Outlook lub Apple) Stwórz szablon swojej Booking Page, uwzględniając rezerwy czasowe, minimalny termin powiadomienia, pytania i elementy identyfikacji wizualnej Utwórz szablon rozmowy kwalifikacyjnej w skali 1:1 Utwórz szablon Group Poll na potrzeby wewnętrznych ocen Dodaj Sign-up Sheet dla badań lub szkoleń Podłącz Stripe w celu przeprowadzenia audytów lub płatnych sesji Podłącz Zapier, aby zautomatyzować obsługę CRM i Slacka

Gdy to zrobisz, cała Twoja agencja będzie miała spójny sposób rezerwowania wszystkich spotkań w ramach cyklu prezentacji.

Praktyczne przykłady z zespołów agencji

Agencja kreatywna, prezentacja dla branży detalicznej

Strateg wysyła linki do rozmów kwalifikacyjnych w formacie 1:1 w trzech strefach czasowych. Kierownik ds. klienta wykorzystuje Group Poll do przeprowadzenia wewnętrznego spotkania inauguracyjnego. Wszystko zostaje ustalone w ciągu 48 godzin, co daje zespołowi kreatywnemu dwa dodatkowe dni na opracowanie koncepcji.

Agencja PR, dzień szkoleń medialnych

Publikują Sign-up Sheet obejmujący osiem godzinnych sesji. Płatności pobiera Stripe. Przypomnienia ograniczają liczbę osób, które nie pojawiają się na zajęciach. Doodle Pro AI dołącza do każdego zaproszenia przejrzyste instrukcje dotyczące przygotowań.

Agencja marketingu efektywnościowego – cotygodniowe podsumowanie

Dwunastu zmieniających się członków grupy wybiera stałą porę spotkań w comiesięcznej Group Poll. Ukrycie danych uczestników zapewnia ochronę prywatności. Przypomnienia zapewniają stałą frekwencję.

Butikowe studio projektowe, rozmowy wstępne

Dodają markową Booking Page do swojej witryny internetowej i profilu na LinkedIn. Potencjalni klienci dokonują rezerwacji natychmiast. Dzięki niestandardowym pytaniom zbierane są informacje o celach projektu i harmonogramach.

Agencja zintegrowana, płatne audyty

Potencjalni klienci rezerwują dwugodzinny audyt i dokonują płatności za pośrednictwem Stripe. Zapier tworzy transakcję w systemie CRM i publikuje informację w Slacku. Zespół spotyka się, korzystając z porządku obrad wygenerowanego przez sztuczną inteligencję.

Najważniejsze wnioski

Stwórz system planowania z możliwością powtarzania dla całego procesu prezentacji

Wykorzystaj Booking Page do wyszukiwania, Group Poll do podejmowania decyzji, rozmowy indywidualne do przeprowadzania wywiadów oraz Sign-up Sheet do sesji

Dodaj bufory, pytania i przypomnienia, aby poprawić wyniki

Połącz kalendarze, narzędzia do wideokonferencji, Stripe i Zapier, aby ograniczyć nakłady administracyjne

Oznaczaj wszystkie elementy za pomocą Doodle Pro lub Teams, aby zapewnić profesjonalny wygląd

Zacznij od lepszego planowania

Nie potrzebujesz skomplikowanego procesu, aby działać szybciej i prezentować się profesjonalnie. Skonfiguruj Booking Page, aby zwiększyć widoczność, korzystaj z Group Poll przy podejmowaniu decyzji wewnętrznych i udostępniaj linki 1:1 do rozmów kwalifikacyjnych. Dodaj Sign-up Sheet do badań lub szkoleń. Włącz Stripe do obsługi płatnych sesji, a Doodle zajmie się przypomnieniami i szczegółami.

Chcesz uprościć planowanie? Utwórz ankietę w Doodle i przekonaj się, jak zespoły agencji oszczędzają wiele godzin tygodniowo, a jednocześnie wygrywają więcej przetargów.