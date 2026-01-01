Jak usprawnić planowanie pracy w agencji i wygrywać więcej przetargów
Zaktualizowano: 1 lip 2026
Sukces prezentacji zależy od szybkości i przejrzystości. Usprawnij planowanie spotkań w agencji, ogranicz liczbę osób, które nie pojawiają się na spotkaniach, i zapewnij klientom płynny proces rezerwacji dzięki Doodle. Gdy potencjalny klient o dużym potencjale poprosi o spotkanie w tym tygodniu, powolna wymiana e-maili może kosztować Cię utratę spotkania — a wraz z nim transakcji.
Agencje działają szybko. Musisz pogodzić rozmowy rozpoznawcze, wewnętrzne przeglądy, wywiady z interesariuszami, prezentacje kreatywne i szkolenia. Każdy dzień stracony na ustalanie harmonogramu to dzień, w którym konkurencja buduje relacje z klientami.
W tym przewodniku dowiesz się, jak uprościć planowanie spotkań w agencji na każdym etapie procesu ofertowego. Znajdziesz tu praktyczne wskazówki, sprawdzone narzędzia i rzeczywiste przykłady. Dowiesz się również, w jaki sposób Doodle pomaga szybciej umówić odpowiednie spotkanie – przy mniejszej liczbie kliknięć i zapewniając klientom większy komfort.
Nie jest wymagana karta kredytowa
Wyzwanie stojące przed specjalistami z agencji
Kalendarze agencji są skomplikowane. Często trzeba skonsultować się z kierownikiem ds. klienta, strategiem, dyrektorem kreatywnym, a czasem nawet z dyrektorem finansowym klienta. Wiele osób, wiele stref czasowych i bardzo mało czasu na koordynację.
Do typowych problemów należą:
Niekończące się wątki e-mailowe, które hamują tempo pracy
Brak koordynacji między działem sprzedaży a działem dostaw
Niepojawienie się spowodowane niejasnymi zaproszeniami lub brakiem przypomnień
Niejasności związane ze strefami czasowymi
Rezerwacja miejsc na warsztaty o ograniczonej liczbie uczestników
Rozproszone linki do spotkań i pliki, które dezorientują klientów
Usprawnienie planowania pozwala zyskać dodatkowe godziny w każdym tygodniu. Przechodzisz od reagowania do przejmowania inicjatywy — a ta przewaga może zadecydować o sukcesie Twojej kolejnej prezentacji.
Dlaczego ma to znaczenie dla agencji
W branży agencyjnej czas ma kluczowe znaczenie dla postrzegania firmy. Szybki i przejrzysty proces rezerwacji świadczy o tym, że jesteś dobrze zorganizowany i godny zaufania. Opóźnienie — lub nieuporządkowane zaproszenie — sugeruje chaos.
Skuteczne planowanie przynosi realne korzyści:
Wyższy wskaźnik skuteczności, ponieważ potencjalni klienci dokonują rezerwacji w momencie, gdy ich zainteresowanie jest największe
Więcej czasu rozliczeniowego, ponieważ Twój zespół nie musi już czekać na odpowiedzi
Mniej nieobecności dzięki przypomnieniom i jasnym informacjom o spotkaniu
Większe zaufanie klientów, ponieważ proces ten wydaje się prosty i profesjonalny
Rozwiązaniem nie jest lepsza koordynacja. Jest to system, który można zastosować w każdej prezentacji.
Opracuj podręcznik planowania procesu prezentacji
Zacznij od sporządzenia mapy wszystkich spotkań w ramach procesu sprzedaży i realizacji zamówień. Określ, kto w nich uczestniczy, jak długo trwają oraz które narzędzie Doodle najlepiej się do tego nadaje.
Krok 1: Wymień wszystkie rodzaje spotkań
Rozmowy wstępne
Spotkania dotyczące określenia zakresu zapytania ofertowego
Wewnętrzne spotkanie inauguracyjne
Wywiady z interesariuszami
Recenzje twórcze
Ostatnia próba prezentacji
Ostateczna prezentacja dla klienta
Warsztaty wprowadzające i szkoleniowe
Krok 2: Przypisz domyślne długości, właścicieli i narzędzia
Rodzaj spotkania
Długość
Właściciel
Najlepsze narzędzie do rysowania Doodle
Rozmowa wstępna
30 min
Nowy potencjalny klient
Booking Page
Wewnętrzne spotkanie inauguracyjne
45 min
Przewód antenowy
Group Poll
Wywiad z interesariuszami
30 min
Strateg
1:1
Sesja szkoleniowo-badawcza
Różne
Kierownik projektu
Sign-up Sheet
Krok 3: Określ jasne przedziały czasowe na prace związane z prezentacją
Zarezerwuj sobie dwa poranki w tygodniu na rozmowy zapoznawcze
Wykorzystaj piątkowe popołudnia na kreatywne przeglądy
Zarezerwuj jeden tydzień na rozmowy z interesariuszami
Ten podręcznik eliminuje konieczność zgadywania. Twój zespół dokładnie wie, jak zaplanować każdy etap jeszcze przed otrzymaniem zapytania ofertowego.
Twórz szablony wielokrotnego użytku w serwisie Doodle
Szablony pomagają utrzymać wysoką jakość i skrócić czas rezerwacji.
Booking Page dla wycieczki „Discovery”
Połącz Kalendarz Google, Microsoft Outlook lub Kalendarz Apple
Dodaj bufory, minimalny okres wyprzedzenia i limity rezerwacji
Dodaj linki do Zoom, Google Meet, Microsoft Teams lub Cisco Webex
Dodaj własne elementy brandingowe za pomocą Doodle Pro lub Teams
Dodaj pytania niestandardowe (porządek obrad, cele, numer zapytania ofertowego)
Włącz Stripe, jeśli oferujesz płatne audyty lub konsultacje
Zaproszenia na rozmowy z interesariuszami w formacie 1:1
Zaproponuj starannie dobrany zestaw terminów na ten sam tydzień
Pozwól, by Doodle zajął się potwierdzeniami i zaproszeniami do kalendarza
Włącz przypomnienia, aby ograniczyć liczbę osób, które nie pojawiają się na umówionych wizytach
W razie potrzeby skorzystaj z serwisu Stripe do wypłacania wynagrodzeń za udział w badaniach
Group Poll dotyczące ocen zespołu lub klienta
Zaproponuj kilka opcji czasowych
Zaproś do 1000 osób
Dodaj terminy, aby przyspieszyć udzielanie odpowiedzi
Ukryj dane uczestników, korzystając z wersji Pro, aby chronić prywatność
Sign-up Sheets for training or research
Utwórz wiele przedziałów czasowych
Ograniczenie liczby miejsc na sesję
Automatyczne śledzenie obecności
Wysyłaj przypomnienia dla każdego terminu
Zabezpiecz czas poświęcony na skupienie, nie spowalniając przy tym procesu
Dobre planowanie zapewnia klientom szybki dostęp, jednocześnie chroniąc możliwość skupienia się na pracy Twojego zespołu.
Należy przewidzieć 15-minutowe rezerwy czasowe przed i po najważniejszych spotkaniach
Zarezerwuj sobie codziennie czas wolny od spotkań na pracę twórczą
Ustal minimalny termin powiadomienia, aby klienci nie mogli rezerwować terminów w ostatniej chwili, do których nie zdążysz się przygotować
Włącz przypomnienia, aby goście pojawili się na czas
Zasady te są zawarte na Twojej Booking Page Doodle oraz w ustawieniach 1:1, co zapewnia spójność.
Praktyczne wskazówki dotyczące szybszego rezerwowania spotkań i ich lepszego przebiegu
Te proste zmiany natychmiast eliminują utrudnienia.
Dodaj swoją Booking Page do podpisu w wiadomościach e-mail
Nazwij tę opcję „Umów się na rozmowę wstępną”, aby potencjalni klienci mogli samodzielnie to zrobić w ciągu kilku sekund.
Umieść Booking Page na swojej witrynie internetowej
Dodaj to do stron z danymi kontaktowymi i stronami z studiami przypadków, aby przekształcić potencjalnych klientów o wysokim poziomie zainteresowania w rzeczywistych klientów.
Skorzystaj z Group Poll, aby zablokować rozpoczęcie wewnętrznej prezentacji
Zaproś głównych członków zespołu i wyznacz termin, aby zachęcić ich do udzielenia odpowiedzi.
W wywiadach z interesariuszami należy stosować linki w formacie 1:1
Ustalajcie wspólne terminy. Doodle automatycznie wysyła zaproszenia i przypomnienia.
Zbierz najważniejsze informacje kontekstowe na samym początku
Dodaj własne pytania dotyczące przedziałów budżetowych, celów i harmonogramu.
Ujednolicenie opisów spotkań
Skorzystaj z opisów generowanych przez sztuczną inteligencję Doodle Pro, aby tworzyć przejrzyste porządki obrad zgodne z wizerunkiem marki.
Automatyczne dołączanie linków do filmów
Połącz się z Zoom, Microsoft Teams, Google Meet lub Webex.
Zintegruj CRM i Slack za pomocą Zapier
Przekaż rezerwacje do swojego systemu obsługi i natychmiast powiadom zespół ds. prezentacji.
W przypadku sesji płatnych korzystaj z serwisu Stripe
Idealne rozwiązanie do audytów, doradztwa lub szkoleń.
Siedzenia z daszkiem do warsztatów
Aby uniknąć nadmiernej liczby zapisów, należy ustawić limity w Sign-up Sheets.
Korzystaj z przypomnień i terminów
Dzięki temu znacznie zmniejsza się liczba osób, które nie pojawiają się na spotkaniu, a także przyspiesza się podejmowanie decyzji grupowych.
Trzymaj się zasady: jeden link na jeden cel
Jedno do odkrywania, jedno do badań, jedno do szkolenia. Nie komplikujmy tego.
Typowe błędy, których należy unikać
Zapobiegaj tym problemom, które spowalniają proces planowania i podważają zaufanie klientów.
Uzgodnienie terminu poprzez wymianę wiadomości e-mail
Publikowanie długich list „wolnych terminów”, które szybko tracą na aktualności
Pomijanie stref czasowych
Wysyłanie zaproszeń bez linku do filmu
Łączenie linków do rezerwacji osobistych i zespołowych
Brak zebrania informacji kontekstowych przed wywołaniami
Brak wyznaczenia zastępczego gospodarza spotkań dotyczących prezentacji pomysłów
Ujawnianie list uczestników w sytuacjach, gdy ważna jest ochrona prywatności
Narzędzia i rozwiązania dla agencji
Doodle zapewnia agencjom spójny system do obsługi wszystkich spotkań w ramach procesu prezentacji ofert.
Booking Page
Udostępniaj informacje o dostępności na żywo, unikaj kolizji terminów, dołączaj linki do filmów, pobieraj opłaty za pośrednictwem Stripe, dodawaj własne pytania, dostosowuj wygląd do wizerunku marki oraz zarządzaj rezerwami czasowymi i minimalnym wyprzedzeniem.
Group Polls
Zaproponuj różne terminy dla zapracowanych grup, zaproś nawet 1000 osób, ukryj dane uczestników, ustaw terminy i korzystaj z przypomnień.
1:1
Zaproponuj jednej osobie starannie dobrany zestaw terminów. Skorzystaj z serwisu Stripe do rozliczania sesji oraz automatycznych przypomnień, aby zwiększyć liczbę realizowanych zleceń.
Sign-up Sheets
Twórz sesje z ograniczoną liczbą miejsc przeznaczone na badania, szkolenia lub warsztaty dla klientów.
Funkcje premium w Doodle Pro i Doodle Teams
Opisy spotkań dotyczących sztucznej inteligencji
Indywidualne oznakowanie
Zaproszenia e-mailowe do maksymalnie 1000 uczestników
Połączenie z Zapierem
Nieograniczona liczba sesji z Sign-up Sheet
Ukryj dane uczestników
Korzystanie bez reklam
Zabezpieczenia na poziomie korporacyjnym
Skonfiguruj swój system w 30 minut
Skorzystaj z poniższego krótkiego przewodnika:
Połącz swój kalendarz (Google, Outlook lub Apple)
Stwórz szablon swojej Booking Page, uwzględniając rezerwy czasowe, minimalny termin powiadomienia, pytania i elementy identyfikacji wizualnej
Utwórz szablon rozmowy kwalifikacyjnej w skali 1:1
Utwórz szablon Group Poll na potrzeby wewnętrznych ocen
Dodaj Sign-up Sheet dla badań lub szkoleń
Podłącz Stripe w celu przeprowadzenia audytów lub płatnych sesji
Podłącz Zapier, aby zautomatyzować obsługę CRM i Slacka
Gdy to zrobisz, cała Twoja agencja będzie miała spójny sposób rezerwowania wszystkich spotkań w ramach cyklu prezentacji.
Praktyczne przykłady z zespołów agencji
Agencja kreatywna, prezentacja dla branży detalicznej
Strateg wysyła linki do rozmów kwalifikacyjnych w formacie 1:1 w trzech strefach czasowych. Kierownik ds. klienta wykorzystuje Group Poll do przeprowadzenia wewnętrznego spotkania inauguracyjnego. Wszystko zostaje ustalone w ciągu 48 godzin, co daje zespołowi kreatywnemu dwa dodatkowe dni na opracowanie koncepcji.
Agencja PR, dzień szkoleń medialnych
Publikują Sign-up Sheet obejmujący osiem godzinnych sesji. Płatności pobiera Stripe. Przypomnienia ograniczają liczbę osób, które nie pojawiają się na zajęciach. Doodle Pro AI dołącza do każdego zaproszenia przejrzyste instrukcje dotyczące przygotowań.
Agencja marketingu efektywnościowego – cotygodniowe podsumowanie
Dwunastu zmieniających się członków grupy wybiera stałą porę spotkań w comiesięcznej Group Poll. Ukrycie danych uczestników zapewnia ochronę prywatności. Przypomnienia zapewniają stałą frekwencję.
Butikowe studio projektowe, rozmowy wstępne
Dodają markową Booking Page do swojej witryny internetowej i profilu na LinkedIn. Potencjalni klienci dokonują rezerwacji natychmiast. Dzięki niestandardowym pytaniom zbierane są informacje o celach projektu i harmonogramach.
Agencja zintegrowana, płatne audyty
Potencjalni klienci rezerwują dwugodzinny audyt i dokonują płatności za pośrednictwem Stripe. Zapier tworzy transakcję w systemie CRM i publikuje informację w Slacku. Zespół spotyka się, korzystając z porządku obrad wygenerowanego przez sztuczną inteligencję.
Najważniejsze wnioski
Stwórz system planowania z możliwością powtarzania dla całego procesu prezentacji
Wykorzystaj Booking Page do wyszukiwania, Group Poll do podejmowania decyzji, rozmowy indywidualne do przeprowadzania wywiadów oraz Sign-up Sheet do sesji
Dodaj bufory, pytania i przypomnienia, aby poprawić wyniki
Połącz kalendarze, narzędzia do wideokonferencji, Stripe i Zapier, aby ograniczyć nakłady administracyjne
Oznaczaj wszystkie elementy za pomocą Doodle Pro lub Teams, aby zapewnić profesjonalny wygląd
Zacznij od lepszego planowania
Nie potrzebujesz skomplikowanego procesu, aby działać szybciej i prezentować się profesjonalnie. Skonfiguruj Booking Page, aby zwiększyć widoczność, korzystaj z Group Poll przy podejmowaniu decyzji wewnętrznych i udostępniaj linki 1:1 do rozmów kwalifikacyjnych. Dodaj Sign-up Sheet do badań lub szkoleń. Włącz Stripe do obsługi płatnych sesji, a Doodle zajmie się przypomnieniami i szczegółami.
Chcesz uprościć planowanie? Utwórz ankietę w Doodle i przekonaj się, jak zespoły agencji oszczędzają wiele godzin tygodniowo, a jednocześnie wygrywają więcej przetargów.
Nie jest wymagana karta kredytowa