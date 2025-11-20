Planificación
Cómo facilitar la programación de la agencia y ganar más lanzamientos
El éxito de una convocatoria depende de la rapidez y la claridad. Limpia la programación de las agencias, reduce las ausencias y ofrece a los clientes una experiencia de reserva fluida con Doodle. Cuando un cliente potencial te pide tiempo esta semana, un correo electrónico lento puede costarte la reunión... y el acuerdo.
Las agencias se mueven deprisa. Haces malabarismos con llamadas de descubrimiento, revisiones internas, entrevistas con las partes interesadas, presentaciones creativas y formación. Cada día que se pierde en programar una reunión es un día en el que el competidor gana ventaja.
Esta guía te muestra cómo simplificar la programación de la agencia en cada fase del proceso de presentación. Verás pasos prácticos, herramientas probadas y ejemplos reales. También aprenderás cómo Doodle te ayuda a reservar la reunión adecuada más rápidamente, con menos clics y una experiencia del cliente más fluida.
El reto al que se enfrentan los profesionales de las agencias
Los calendarios de las agencias son complicados. A menudo necesitas al responsable de la cuenta, al estratega, al director creativo y, a veces, al director financiero del cliente. Mucha gente, muchas zonas horarias y muy poco tiempo para coordinarse.
Los problemas más comunes son:
Interminables hilos de correo electrónico que frenan el impulso
Transferencias perdidas entre ventas y entrega
Ausencias causadas por invitaciones poco claras o falta de recordatorios
Confusión de zonas horarias
Reserva de plazas para talleres con capacidad limitada
Enlaces y archivos de reuniones dispersos que confunden a los clientes
Arreglar la programación te devuelve horas a la semana. Pasas de reaccionar a liderar, y esa ventaja puede hacer que ganes tu próxima licitación.
Por qué es importante para las agencias
En el trabajo de agencia, el tiempo determina la percepción. Un proceso de reserva rápido y claro indica que eres organizado y fiable. Un retraso -o una invitación desordenada- sugiere caos.
Una programación eficaz aporta beneficios reales:
Mayores tasas de éxito, porque los clientes potenciales reservan cuando la intención es alta.
Más tiempo facturable, ya que tu equipo deja de perseguir respuestas
Menos ausencias, gracias a los recordatorios y a la claridad de los detalles de la reunión.
Mayor confianza del cliente, porque tu proceso parece fácil y profesional.
La solución no es más coordinación. Es un sistema que puedes aplicar a cada propuesta.
Crea un manual de programación para tu proceso de presentación
Empieza mapeando cada reunión en tu proceso de ventas y entregas. Define quién asiste, cuánto dura y qué herramienta de Doodle se adapta mejor.
Paso 1: Enumera cada tipo de reunión
Llamadas de descubrimiento
Sesiones de definición del alcance de la RFP
Lanzamiento interno
Entrevistas con las partes interesadas
Revisiones creativas
Ensayo de lanzamiento final
Presentación final al cliente
Talleres de incorporación y formación
Paso 2: Asignar duraciones predeterminadas, propietarios y herramientas
Tipo de reunión
Duración
Propietario
Mejor herramienta Doodle
Llamada de descubrimiento
30 min
Nueva oportunidad de negocio
Página de reservas
Lanzamiento interno
45 min
Pista de lanzamiento
Sondeo de grupo
Entrevista a las partes interesadas
30 min
Estratega
1:1
Sesión de formación / investigación
Varía
Gestor de proyectos
Hoja de inscripción
Paso 3: Establece ventanas de tiempo claras para el trabajo de lanzamiento
Bloquea dos mañanas a la semana para las llamadas de descubrimiento
Utiliza los viernes por la tarde para las revisiones creativas
Reserva una ventana semanal para las entrevistas con las partes interesadas
Este manual elimina las conjeturas. Tu equipo sabe exactamente cómo programar cada paso antes de que llegue la RFP.
Crea plantillas reutilizables en Doodle
Las plantillas te ayudan a mantener alta la calidad y cortos los tiempos de reserva.
Página de reservas para descubrimiento
Conecta Google Calendar, Microsoft Outlook o Apple Calendar
Añade topes, antelación mínima y límites de reserva
Incluye enlaces a Zoom, Google Meet, Microsoft Teams o Cisco Webex
Añade marcas personalizadas con Doodle Pro o Teams
Incluye preguntas personalizadas (agenda, objetivos, RFP ID)
Activa Stripe si vendes auditorías o consultas de pago
Invitaciones 1:1 para entrevistas con las partes interesadas
Ofrece un conjunto curado de horas para la misma semana
Deja que Doodle gestione las confirmaciones y las invitaciones del calendario
Activa los recordatorios para reducir las ausencias
Utiliza Stripe para incentivos de investigación pagados, si procede
Encuestas de grupo para revisiones de equipos o clientes
Propón varias opciones de horarios
Invita hasta 1000 personas
Añade fechas límite para acelerar las respuestas
Oculta los datos de los participantes con Pro para mayor privacidad
Hojas de inscripción para formación o investigación
Crea varias franjas horarias
Limita las plazas por sesión
Haz un seguimiento automático de la asistencia
Envía recordatorios para cada franja horaria
Protege el tiempo de concentración sin ralentizar tu proceso
Una buena programación proporciona a los clientes un acceso rápido al tiempo que protege el trabajo en profundidad de tu equipo.
Añade buffers de 15 minutos antes y después de las reuniones clave
Crea un bloque diario sin reuniones para el trabajo creativo
Fija una antelación mínima para que los clientes no puedan reservar huecos de última hora para los que no puedas prepararte
Activa recordatorios para que la gente llegue a tiempo
Estas reglas se aplican en tu Página de reservas de Doodle y en la configuración 1:1, para garantizar la coherencia.
Consejos prácticos para agilizar las reservas y mejorar las reuniones
Estos sencillos cambios eliminan la fricción de inmediato.
Añade tu Página de Reservas a tu firma de correo electrónico
Ponle la etiqueta "Reservar una llamada de descubrimiento" para que los clientes potenciales se autoconcierten en cuestión de segundos.
Pon tu Página de Reservas en tu sitio web
Añádela a las páginas de Contacto y de casos prácticos para convertir a los clientes potenciales.
Utiliza una Encuesta de Grupo para bloquear tu lanzamiento interno
Invita al equipo principal y añade una fecha límite para impulsar las respuestas.
Utiliza enlaces 1:1 para las entrevistas con las partes interesadas
Comparte horarios curados. Doodle envía la invitación y los recordatorios automáticamente.
Recopila el contexto clave por adelantado
Añade preguntas personalizadas para bandas presupuestarias, objetivos y calendario.
Estandariza las descripciones de las reuniones
Utiliza las descripciones generadas por la IA de Doodle Pro para obtener agendas limpias y acordes con la marca.
Adjunta automáticamente enlaces de vídeo
Conecta Zoom, Microsoft Teams, Google Meet o Webex.
Integra CRM y Slack mediante Zapier
Envía reservas a tu pipeline y notifica al equipo de lanzamiento al instante.
Utiliza Stripe para sesiones de pago
Perfecto para auditorías, consultoría o formación.
Limita las plazas de los talleres
Evita el overbooking estableciendo límites en las Hojas de inscripción.
Utiliza recordatorios y fechas límite
Reducen drásticamente las ausencias y aceleran las decisiones del grupo.
Limítate a un enlace por objetivo
Uno para descubrimiento, otro para investigación, otro para formación. Mantén la sencillez.
Errores comunes que hay que evitar
Evita estos problemas que ralentizan la programación y dañan la confianza del cliente.
Utilizar el correo electrónico para encontrar una hora
Compartir largas listas de "horas libres" que caducan rápidamente
Olvidar las zonas horarias
Enviar invitaciones sin enlace de vídeo
Mezclar enlaces de reservas personales y de equipo
No recopilar el contexto antes de las llamadas
No asignar un anfitrión de reserva para las reuniones de presentación
Exponer las listas de asistentes cuando la privacidad importa
Herramientas y soluciones para agencias
Doodle ofrece a las agencias un sistema unificado para cada reunión del ciclo de presentación.
Página de reservas
Comparte la disponibilidad en directo, evita conflictos, adjunta enlaces de vídeo, cobra pagos a través de Stripe, añade preguntas personalizadas, aplica la marca y gestiona los topes y la antelación mínima.
Encuestas de grupo
Ofrece opciones de tiempo para grupos ocupados, invita hasta 1000 personas, oculta los detalles de los participantes, añade fechas límite y utiliza recordatorios.
1:1
Ofrece un conjunto curado de horas para una persona. Utiliza Stripe para sesiones facturables y recordatorios automáticos para aumentar los índices de participación.
Hojas de inscripción
Crea sesiones con plazas limitadas para investigación, formación o talleres para clientes.
Funciones Premium en Doodle Pro y Doodle Teams
Descripciones de reuniones con IA
Marca personalizada
Invitaciones por correo electrónico a un máximo de 1000 participantes
Conexión Zapier
Sesiones ilimitadas de la Hoja de Inscripción
Ocultar detalles de los participantes
Experiencia sin anuncios
Seguridad de nivel empresarial
Configura tu sistema en 30 minutos
Sigue este rápido esquema:
Conecta tu calendario (Google, Outlook o Apple)
Crea tu plantilla de Página de Reservas con topes, aviso mínimo, preguntas y marca
Crea una plantilla 1:1 para entrevistas
Crea una plantilla de Encuesta de Grupo para revisiones internas
Añade una Hoja de Inscripción para investigación o formación
Conecta Stripe para auditorías o sesiones de pago
Conecta Zapier para la automatización de CRM y Slack
Una vez hecho esto, toda tu agencia tiene una forma coherente de reservar cada reunión en el ciclo de lanzamiento.
Ejemplos reales de equipos de agencias
Agencia creativa, lanzamiento minorista
El estratega envía enlaces 1:1 para entrevistas a través de tres zonas horarias. El responsable de la cuenta utiliza una encuesta de grupo para el lanzamiento interno. Todo se reserva en 48 horas, lo que da al equipo creativo dos días más para conceptualizar.
Agencia de relaciones públicas, jornada de formación para medios de comunicación
Publican una Hoja de Inscripción con ocho sesiones de una hora. Stripe recoge el pago. Los recordatorios reducen las ausencias. Doodle Pro AI añade instrucciones de preparación sin problemas a cada invitación.
Agencia de marketing de resultados, estado semanal
Doce partes interesadas rotatorias eligen una hora de reunión permanente mediante una Encuesta de Grupo mensual. Ocultar los detalles de los participantes protege la privacidad. Los recordatorios estabilizan la asistencia.
Estudio de diseño boutique, llamadas de descubrimiento
Añaden una Página de Reservas con su marca a su sitio web y a LinkedIn. Los clientes potenciales reservan al instante. Las preguntas personalizadas recogen los objetivos y plazos del proyecto.
Agencia integrada, auditorías de pago
Los clientes potenciales reservan una auditoría de dos horas y pagan a través de Stripe. Zapier crea un acuerdo CRM y lo publica en Slack. El equipo se une con una agenda generada por IA.
Puntos clave
Construye un sistema de programación repetible para todo tu proceso de lanzamiento
Utiliza la Página de Reservas para el descubrimiento, Encuestas de Grupo para las decisiones, 1:1 para las entrevistas y Hojas de Inscripción para las sesiones
Añade topes, preguntas y recordatorios para mejorar los resultados
Conecta calendarios, herramientas de vídeo, Stripe y Zapier para reducir la administración
Marca todo con Doodle Pro o Teams para una experiencia pulida
Empieza a programar mejor
No necesitas un flujo de trabajo complejo para avanzar más rápido y tener un aspecto pulido. Configura una Página de Reserva para el descubrimiento, utiliza Encuestas de Grupo para decisiones internas y comparte enlaces 1:1 para entrevistas. Añade Hojas de Inscripción para investigación o formación. Activa Stripe para las sesiones de pago, y deja que Doodle se encargue de los recordatorios y los detalles.
¿Listo para simplificar tu programación? Crea un Doodle y comprueba cómo los equipos de las agencias ahorran horas cada semana mientras ganan más lanzamientos.
