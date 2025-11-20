Comment faciliter la programmation des agences et gagner plus d'appels d'offres

Le succès d'un pitch dépend de la rapidité et de la clarté. Nettoie le planning de l'agence, réduis les absences et donne aux clients une expérience de réservation fluide en utilisant Doodle. Lorsqu'un client potentiel demande du temps cette semaine, la lenteur des courriels peut te coûter la réunion - et le contrat.

Les agences bougent vite. Tu jongles avec les appels de découverte, les examens internes, les entretiens avec les parties prenantes, les présentations créatives et la formation. Chaque jour perdu à cause de la planification est un jour où le concurrent établit un rapport.

Ce guide te montre comment simplifier la programmation des agences à chaque étape de ton processus de présentation. Tu verras des étapes pratiques, des outils éprouvés et des exemples réels. Tu apprendras aussi comment Doodle t'aide à réserver la bonne réunion plus rapidement, avec moins de clics et une expérience client plus fluide.

Le défi auquel sont confrontés les professionnels des agences

Les calendriers des agences sont compliqués. Tu as souvent besoin de ton responsable de compte, de ton stratège, de ton directeur de la création et parfois du directeur financier du client. Beaucoup de personnes, beaucoup de fuseaux horaires, et très peu de temps pour se coordonner.

Les problèmes les plus courants sont les suivants :

Des courriels interminables qui ralentissent l'élan

Des transferts manqués entre les ventes et la livraison

Absences causées par des invitations peu claires ou des rappels manquants

Confusion des fuseaux horaires

Retenir des sièges pour des ateliers dont la capacité est limitée

Des liens et des fichiers de réunion éparpillés qui déroutent les clients.

Régler la question de l'horaire te permet de regagner des heures chaque semaine. Tu passes de la réaction à la direction, et cet avantage peut te permettre de remporter ton prochain appel d'offres.

Pourquoi c'est important pour les agences

Dans le travail d'une agence, le timing façonne la perception. Un processus de réservation rapide et clair indique que tu es organisé et fiable. Un retard - ou une invitation désordonnée - suggère le chaos.

Une planification efficace apporte des avantages réels :

Des taux de réussite plus élevés, car les clients potentiels réservent lorsque l'intention est élevée.

Plus de temps facturable, car ton équipe cesse de courir après les réponses.

Moins de désistements, grâce aux rappels et aux détails clairs de la réunion.

Une plus grande confiance de la part des clients, parce que ton processus semble facile et professionnel.

La solution n'est pas plus de coordination. Il s'agit d'un système que tu peux appliquer à chaque présentation.

Construis un calendrier de planification pour ton processus de présentation.

Commence par cartographier chaque réunion dans ton pipeline de vente et de livraison. Définis les participants, la durée de la réunion et l'outil Doodle qui convient le mieux.

Étape 1 : dresse la liste de chaque type de réunion

Appels de découverte

Séances de cadrage de l'appel d'offres

Lancement de la présentation interne

Entretiens avec les parties prenantes

Révisions créatives

Répétition de l'exposé final

Présentation finale au client

Ateliers d'intégration et de formation

Étape 2 : Attribuer des durées, des propriétaires et des outils par défaut

Type de réunion Durée Propriétaire Meilleur outil Doodle Appel de découverte 30 minutes Nouveau client potentiel Page de réservation Coup d'envoi de la présentation interne 45 minutes Piste de pitch Sondage de groupe Entretien avec les parties prenantes 30 minutes Stratège 1:1 Session de formation / de recherche Variable Gestionnaire de projet Feuille d'inscription

Étape 3 : Définir des plages horaires claires pour le travail de présentation

Bloque deux matinées par semaine pour les appels de découverte

Utiliser les vendredis après-midi pour les révisions créatives

Réserve un créneau hebdomadaire pour les entretiens avec les parties prenantes

Ce guide élimine les conjectures. Ton équipe sait exactement comment planifier chaque étape avant que l'appel d'offres n'arrive.

Créer des modèles réutilisables dans Doodle

Les modèles t'aident à maintenir une qualité élevée et des délais de réservation courts.

Page de réservation pour la découverte

Connecte Google Calendar, Microsoft Outlook ou Apple Calendar

Ajoute des tampons, un préavis minimum et des limites de réservation.

Inclure des liens Zoom, Google Meet, Microsoft Teams ou Cisco Webex

Ajoute une marque personnalisée avec Doodle Pro ou Teams

Inclure des questions personnalisées (ordre du jour, objectifs, ID RFP)

Active Stripe si tu vends des audits ou des consultations payants

Invitations 1:1 pour les entretiens avec les parties prenantes

Proposer une série de rendez-vous pour la même semaine

Laisse Doodle s'occuper des confirmations et des invitations au calendrier

Active les rappels pour réduire les absences

Utilise Stripe pour les incitations à la recherche payante, le cas échéant

Sondages de groupe pour les évaluations d'équipes ou de clients

Proposer plusieurs options de temps

Invite jusqu'à 1000 personnes

Ajoute des délais pour accélérer les réponses

Cache les détails des participants en utilisant Pro pour la confidentialité

Feuilles d'inscription pour la formation ou la recherche

Créer plusieurs plages horaires

Limite le nombre de places par session

Effectue un suivi automatique des présences

Envoie des rappels pour chaque plage horaire

Protège le temps de concentration sans ralentir ton processus

Une bonne planification donne aux clients un accès rapide tout en protégeant le travail en profondeur de ton équipe.

Ajoute des périodes tampons de 15 minutes avant et après les réunions clés.

Crée un bloc quotidien sans réunion pour le travail créatif.

Fixe un délai de préavis minimum pour que les clients ne puissent pas réserver des créneaux de dernière minute auxquels tu ne peux pas te préparer.

Active les rappels pour que les gens arrivent à l'heure.

Ces règles sont intégrées à ta page de réservation Doodle et à tes paramètres 1:1, ce qui garantit leur cohérence.

Conseils pratiques pour des réservations plus rapides et de meilleures réunions

Ces changements simples éliminent immédiatement les frictions.

Ajoute ta page de réservation à ta signature d'email

Étiquette-la "Réserver un appel de découverte" pour que les prospects se servent eux-mêmes en quelques secondes.

Place ta page de réservation sur ton site Web

Ajoute-la aux pages de contact et aux pages d'études de cas pour convertir les prospects chauds.

Utilise un sondage de groupe pour verrouiller ton lancement de présentation interne

Invite l'équipe principale et ajoute une date limite pour obtenir des réponses.

Utilise des liens 1:1 pour les entretiens avec les parties prenantes

Partage les heures fixées. Doodle envoie l'invitation et les rappels automatiquement.

Recueille le contexte clé dès le départ

Ajoute des questions personnalisées pour les tranches budgétaires, les objectifs et le calendrier.

Standardise les descriptions de réunions

Utilise les descriptions générées par l'IA de Doodle Pro pour des agendas propres et conformes à la marque.

Attache automatiquement des liens vidéo

Connecte Zoom, Microsoft Teams, Google Meet ou Webex.

Intégrer le CRM et Slack via Zapier

Envoie des réservations dans ton pipeline et préviens l'équipe de pitch instantanément.

Utilise Stripe pour les sessions payantes

Parfait pour les audits, les conseils ou les formations.

Plafonne les places pour les ateliers

Évite le surbooking en fixant des limites dans les feuilles d'inscription.

Utilise des rappels et des échéances

Ceux-ci réduisent considérablement les absences et accélèrent les décisions du groupe.

S'en tenir à un lien par objectif

Un pour la découverte, un pour la recherche, un pour la formation. Reste simple.

Erreurs courantes à éviter

Évite ces problèmes qui ralentissent la planification et nuisent à la confiance des clients.

Utiliser les courriels pour trouver une heure.

Partager de longues listes de "temps libres" qui se périment rapidement.

Oublier les fuseaux horaires

Envoyer des invitations sans lien vidéo

Mélanger les liens de réservation personnels et ceux de l'équipe

Ne pas recueillir le contexte avant les appels

Ne pas désigner d'hôte de secours pour les réunions de présentation

Exposer les listes de participants lorsque la vie privée est en jeu

Outils et solutions pour les agences

Doodle offre aux agences un système unifié pour chaque réunion du cycle de pitch.

Page de réservation

Partage les disponibilités en direct, évite les conflits, joins des liens vidéo, collecte les paiements via Stripe, ajoute des questions personnalisées, applique une stratégie de marque et gère les tampons et le préavis minimum.

Sondages de groupe

Offre des options de temps pour les groupes occupés, invite jusqu'à 1000 personnes, cache les détails des participants, ajoute des échéances et utilise des rappels.

1:1

Offre un ensemble d'heures pour une seule personne. Utilise Stripe pour les sessions facturables et les rappels automatiques pour augmenter les taux de présentation.

Feuilles d'inscription

Crée des sessions avec un nombre de places limité pour la recherche, la formation ou les ateliers clients.

Fonctionnalités Premium de Doodle Pro et Doodle Teams

Descriptions de réunions AI

Marque personnalisée

Invitations par courriel à un maximum de 1000 participants

Connexion Zapier

Nombre illimité de sessions sur la feuille d'inscription

Cache les détails des participants

Expérience sans publicité

Sécurité au niveau de l'entreprise

Configure ton système en 30 minutes

Suis ce plan rapide :

Connecte ton calendrier (Google, Outlook ou Apple) Construis ton modèle de page de réservation avec des tampons, un avis minimum, des questions et une image de marque. Crée un modèle 1:1 pour les entretiens Crée un modèle de sondage de groupe pour les examens internes Ajoute une feuille d'inscription pour la recherche ou la formation Connecte Stripe pour les audits ou les sessions payantes Connecte Zapier pour l'automatisation de la gestion de la relation client et de Slack.

Une fois que c'est fait, toute ton agence a une façon cohérente de réserver chaque réunion dans le cycle de pitch.

Exemples concrets d'équipes d'agences

Agence de création, pitch de vente au détail

Le stratège envoie des liens 1:1 pour les entretiens à travers trois fuseaux horaires. Le responsable du compte utilise un sondage de groupe pour le coup d'envoi interne. Tout est réservé dans les 48 heures, ce qui donne à l'équipe créative deux jours de plus pour conceptualiser.

Agence de relations publiques, journée de formation aux médias

Ils publient une feuille d'inscription avec huit sessions d'une heure. Stripe collecte les paiements. Les rappels réduisent les absences. Doodle Pro AI ajoute des instructions de préparation en douceur à chaque invitation.

Agence de marketing à la performance, statut hebdomadaire

Douze intervenants en rotation choisissent une heure de réunion permanente par le biais d'un sondage de groupe mensuel. Le fait de masquer les détails des participants protège la vie privée. Les rappels stabilisent la participation.

Boutique de design, appels de découverte

Ils ajoutent une page de réservation de marque à leur site Web et à LinkedIn. Les clients potentiels s'inscrivent instantanément. Des questions personnalisées permettent de recueillir les objectifs et les échéances du projet.

Agence intégrée, audits payants

Les prospects réservent un audit de deux heures et paient via Stripe. Zapier crée un accord de gestion de la relation client et le publie dans Slack. L'équipe se joint à l'audit avec un agenda généré par l'IA.

Principaux enseignements

Construis un système de planification reproductible pour l'ensemble de ton processus de présentation.

Utilise la page de réservation pour la découverte, les sondages de groupe pour les décisions, 1:1 pour les entretiens et les feuilles d'inscription pour les sessions.

Ajoute des tampons, des questions et des rappels pour améliorer les résultats.

Connecte les calendriers, les outils vidéo, Stripe et Zapier pour réduire les tâches administratives.

Marque tout avec Doodle Pro ou Teams pour une expérience soignée.

Commence avec une meilleure planification

Tu n'as pas besoin d'un flux de travail complexe pour aller plus vite et avoir l'air poli. Mets en place une page de réservation pour la découverte, utilise des sondages de groupe pour les décisions internes et partage des liens 1:1 pour les entretiens. Ajoute des feuilles d'inscription pour la recherche ou la formation. Active Stripe pour les sessions payantes, et laisse Doodle gérer les rappels et les détails.

Prêt à simplifier ton planning ? Crée un Doodle et vois comment les équipes d'agences gagnent des heures chaque semaine tout en remportant plus de pitchs.