Comment faciliter la programmation des agences et gagner plus d'appels d'offres

Temps de lecture : 10 minutes

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Mise à jour : 20 nov. 2025

Table des matières

    Le succès d'un pitch dépend de la rapidité et de la clarté. Nettoie le planning de l'agence, réduis les absences et donne aux clients une expérience de réservation fluide en utilisant Doodle. Lorsqu'un client potentiel demande du temps cette semaine, la lenteur des courriels peut te coûter la réunion - et le contrat.

    Les agences bougent vite. Tu jongles avec les appels de découverte, les examens internes, les entretiens avec les parties prenantes, les présentations créatives et la formation. Chaque jour perdu à cause de la planification est un jour où le concurrent établit un rapport.

    Ce guide te montre comment simplifier la programmation des agences à chaque étape de ton processus de présentation. Tu verras des étapes pratiques, des outils éprouvés et des exemples réels. Tu apprendras aussi comment Doodle t'aide à réserver la bonne réunion plus rapidement, avec moins de clics et une expérience client plus fluide.

    Le défi auquel sont confrontés les professionnels des agences

    Les calendriers des agences sont compliqués. Tu as souvent besoin de ton responsable de compte, de ton stratège, de ton directeur de la création et parfois du directeur financier du client. Beaucoup de personnes, beaucoup de fuseaux horaires, et très peu de temps pour se coordonner.

    Les problèmes les plus courants sont les suivants :

    • Des courriels interminables qui ralentissent l'élan

    • Des transferts manqués entre les ventes et la livraison

    • Absences causées par des invitations peu claires ou des rappels manquants

    • Confusion des fuseaux horaires

    • Retenir des sièges pour des ateliers dont la capacité est limitée

    • Des liens et des fichiers de réunion éparpillés qui déroutent les clients.

    Régler la question de l'horaire te permet de regagner des heures chaque semaine. Tu passes de la réaction à la direction, et cet avantage peut te permettre de remporter ton prochain appel d'offres.

    Pourquoi c'est important pour les agences

    Dans le travail d'une agence, le timing façonne la perception. Un processus de réservation rapide et clair indique que tu es organisé et fiable. Un retard - ou une invitation désordonnée - suggère le chaos.

    Une planification efficace apporte des avantages réels :

    • Des taux de réussite plus élevés, car les clients potentiels réservent lorsque l'intention est élevée.

    • Plus de temps facturable, car ton équipe cesse de courir après les réponses.

    • Moins de désistements, grâce aux rappels et aux détails clairs de la réunion.

    • Une plus grande confiance de la part des clients, parce que ton processus semble facile et professionnel.

    La solution n'est pas plus de coordination. Il s'agit d'un système que tu peux appliquer à chaque présentation.

    Construis un calendrier de planification pour ton processus de présentation.

    Commence par cartographier chaque réunion dans ton pipeline de vente et de livraison. Définis les participants, la durée de la réunion et l'outil Doodle qui convient le mieux.

    Étape 1 : dresse la liste de chaque type de réunion

    • Appels de découverte

    • Séances de cadrage de l'appel d'offres

    • Lancement de la présentation interne

    • Entretiens avec les parties prenantes

    • Révisions créatives

    • Répétition de l'exposé final

    • Présentation finale au client

    • Ateliers d'intégration et de formation

    Étape 2 : Attribuer des durées, des propriétaires et des outils par défaut

    Type de réunion

    Durée

    Propriétaire

    Meilleur outil Doodle

    Appel de découverte

    30 minutes

    Nouveau client potentiel

    Page de réservation

    Coup d'envoi de la présentation interne

    45 minutes

    Piste de pitch

    Sondage de groupe

    Entretien avec les parties prenantes

    30 minutes

    Stratège

    1:1

    Session de formation / de recherche

    Variable

    Gestionnaire de projet

    Feuille d'inscription

    Étape 3 : Définir des plages horaires claires pour le travail de présentation

    • Bloque deux matinées par semaine pour les appels de découverte

    • Utiliser les vendredis après-midi pour les révisions créatives

    • Réserve un créneau hebdomadaire pour les entretiens avec les parties prenantes

    Ce guide élimine les conjectures. Ton équipe sait exactement comment planifier chaque étape avant que l'appel d'offres n'arrive.

    Créer des modèles réutilisables dans Doodle

    Les modèles t'aident à maintenir une qualité élevée et des délais de réservation courts.

    Page de réservation pour la découverte

    • Connecte Google Calendar, Microsoft Outlook ou Apple Calendar

    • Ajoute des tampons, un préavis minimum et des limites de réservation.

    • Inclure des liens Zoom, Google Meet, Microsoft Teams ou Cisco Webex

    • Ajoute une marque personnalisée avec Doodle Pro ou Teams

    • Inclure des questions personnalisées (ordre du jour, objectifs, ID RFP)

    • Active Stripe si tu vends des audits ou des consultations payants

    Invitations 1:1 pour les entretiens avec les parties prenantes

    • Proposer une série de rendez-vous pour la même semaine

    • Laisse Doodle s'occuper des confirmations et des invitations au calendrier

    • Active les rappels pour réduire les absences

    • Utilise Stripe pour les incitations à la recherche payante, le cas échéant

    Sondages de groupe pour les évaluations d'équipes ou de clients

    • Proposer plusieurs options de temps

    • Invite jusqu'à 1000 personnes

    • Ajoute des délais pour accélérer les réponses

    • Cache les détails des participants en utilisant Pro pour la confidentialité

    Feuilles d'inscription pour la formation ou la recherche

    • Créer plusieurs plages horaires

    • Limite le nombre de places par session

    • Effectue un suivi automatique des présences

    • Envoie des rappels pour chaque plage horaire

    Protège le temps de concentration sans ralentir ton processus

    Une bonne planification donne aux clients un accès rapide tout en protégeant le travail en profondeur de ton équipe.

    • Ajoute des périodes tampons de 15 minutes avant et après les réunions clés.

    • Crée un bloc quotidien sans réunion pour le travail créatif.

    • Fixe un délai de préavis minimum pour que les clients ne puissent pas réserver des créneaux de dernière minute auxquels tu ne peux pas te préparer.

    • Active les rappels pour que les gens arrivent à l'heure.

    Ces règles sont intégrées à ta page de réservation Doodle et à tes paramètres 1:1, ce qui garantit leur cohérence.

    Conseils pratiques pour des réservations plus rapides et de meilleures réunions

    Ces changements simples éliminent immédiatement les frictions.

    • Ajoute ta page de réservation à ta signature d'email

    Étiquette-la "Réserver un appel de découverte" pour que les prospects se servent eux-mêmes en quelques secondes.

    • Place ta page de réservation sur ton site Web

    Ajoute-la aux pages de contact et aux pages d'études de cas pour convertir les prospects chauds.

    Invite l'équipe principale et ajoute une date limite pour obtenir des réponses.

    • Utilise des liens 1:1 pour les entretiens avec les parties prenantes

    Partage les heures fixées. Doodle envoie l'invitation et les rappels automatiquement.

    • Recueille le contexte clé dès le départ

    Ajoute des questions personnalisées pour les tranches budgétaires, les objectifs et le calendrier.

    • Standardise les descriptions de réunions

    Utilise les descriptions générées par l'IA de Doodle Pro pour des agendas propres et conformes à la marque.

    • Attache automatiquement des liens vidéo

    Connecte Zoom, Microsoft Teams, Google Meet ou Webex.

    • Intégrer le CRM et Slack via Zapier

    Envoie des réservations dans ton pipeline et préviens l'équipe de pitch instantanément.

    • Utilise Stripe pour les sessions payantes

    Parfait pour les audits, les conseils ou les formations.

    • Plafonne les places pour les ateliers

    Évite le surbooking en fixant des limites dans les feuilles d'inscription.

    • Utilise des rappels et des échéances

    Ceux-ci réduisent considérablement les absences et accélèrent les décisions du groupe.

    • S'en tenir à un lien par objectif

    Un pour la découverte, un pour la recherche, un pour la formation. Reste simple.

    Erreurs courantes à éviter

    Évite ces problèmes qui ralentissent la planification et nuisent à la confiance des clients.

    • Utiliser les courriels pour trouver une heure.

    • Partager de longues listes de "temps libres" qui se périment rapidement.

    • Oublier les fuseaux horaires

    • Envoyer des invitations sans lien vidéo

    • Mélanger les liens de réservation personnels et ceux de l'équipe

    • Ne pas recueillir le contexte avant les appels

    • Ne pas désigner d'hôte de secours pour les réunions de présentation

    • Exposer les listes de participants lorsque la vie privée est en jeu

    Outils et solutions pour les agences

    Doodle offre aux agences un système unifié pour chaque réunion du cycle de pitch.

    Page de réservation

    Partage les disponibilités en direct, évite les conflits, joins des liens vidéo, collecte les paiements via Stripe, ajoute des questions personnalisées, applique une stratégie de marque et gère les tampons et le préavis minimum.

    Sondages de groupe

    Offre des options de temps pour les groupes occupés, invite jusqu'à 1000 personnes, cache les détails des participants, ajoute des échéances et utilise des rappels.

    1:1

    Offre un ensemble d'heures pour une seule personne. Utilise Stripe pour les sessions facturables et les rappels automatiques pour augmenter les taux de présentation.

    Feuilles d'inscription

    Crée des sessions avec un nombre de places limité pour la recherche, la formation ou les ateliers clients.

    Fonctionnalités Premium de Doodle Pro et Doodle Teams

    • Descriptions de réunions AI

    • Marque personnalisée

    • Invitations par courriel à un maximum de 1000 participants

    • Connexion Zapier

    • Nombre illimité de sessions sur la feuille d'inscription

    • Cache les détails des participants

    • Expérience sans publicité

    • Sécurité au niveau de l'entreprise

    Configure ton système en 30 minutes

    Suis ce plan rapide :

    1. Connecte ton calendrier (Google, Outlook ou Apple)

    2. Construis ton modèle de page de réservation avec des tampons, un avis minimum, des questions et une image de marque.

    3. Crée un modèle 1:1 pour les entretiens

    4. Crée un modèle de sondage de groupe pour les examens internes

    5. Ajoute une feuille d'inscription pour la recherche ou la formation

    6. Connecte Stripe pour les audits ou les sessions payantes

    7. Connecte Zapier pour l'automatisation de la gestion de la relation client et de Slack.

    Une fois que c'est fait, toute ton agence a une façon cohérente de réserver chaque réunion dans le cycle de pitch.

    Exemples concrets d'équipes d'agences

    Agence de création, pitch de vente au détail

    Le stratège envoie des liens 1:1 pour les entretiens à travers trois fuseaux horaires. Le responsable du compte utilise un sondage de groupe pour le coup d'envoi interne. Tout est réservé dans les 48 heures, ce qui donne à l'équipe créative deux jours de plus pour conceptualiser.

    Agence de relations publiques, journée de formation aux médias

    Ils publient une feuille d'inscription avec huit sessions d'une heure. Stripe collecte les paiements. Les rappels réduisent les absences. Doodle Pro AI ajoute des instructions de préparation en douceur à chaque invitation.

    Agence de marketing à la performance, statut hebdomadaire

    Douze intervenants en rotation choisissent une heure de réunion permanente par le biais d'un sondage de groupe mensuel. Le fait de masquer les détails des participants protège la vie privée. Les rappels stabilisent la participation.

    Boutique de design, appels de découverte

    Ils ajoutent une page de réservation de marque à leur site Web et à LinkedIn. Les clients potentiels s'inscrivent instantanément. Des questions personnalisées permettent de recueillir les objectifs et les échéances du projet.

    Agence intégrée, audits payants

    Les prospects réservent un audit de deux heures et paient via Stripe. Zapier crée un accord de gestion de la relation client et le publie dans Slack. L'équipe se joint à l'audit avec un agenda généré par l'IA.

    Principaux enseignements

    • Construis un système de planification reproductible pour l'ensemble de ton processus de présentation.

    • Utilise la page de réservation pour la découverte, les sondages de groupe pour les décisions, 1:1 pour les entretiens et les feuilles d'inscription pour les sessions.

    • Ajoute des tampons, des questions et des rappels pour améliorer les résultats.

    • Connecte les calendriers, les outils vidéo, Stripe et Zapier pour réduire les tâches administratives.

    • Marque tout avec Doodle Pro ou Teams pour une expérience soignée.

    Commence avec une meilleure planification

    Tu n'as pas besoin d'un flux de travail complexe pour aller plus vite et avoir l'air poli. Mets en place une page de réservation pour la découverte, utilise des sondages de groupe pour les décisions internes et partage des liens 1:1 pour les entretiens. Ajoute des feuilles d'inscription pour la recherche ou la formation. Active Stripe pour les sessions payantes, et laisse Doodle gérer les rappels et les détails.

    Prêt à simplifier ton planning ? Crée un Doodle et vois comment les équipes d'agences gagnent des heures chaque semaine tout en remportant plus de pitchs.

