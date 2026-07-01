Så här underlättar du schemaläggningen på byrån och vinner fler upphandlingar
Updated: 1 juli 2026
Framgången vid säljpresentationer hänger på snabbhet och tydlighet. Få ordning på byråns schemaläggning, minska antalet uteblivna möten och ge kunderna en smidig bokningsupplevelse med hjälp av Doodle. När en lovande potentiell kund ber om ett möte redan den här veckan kan långdragna e-postkonversationer kosta dig mötet – och affären.
Byråerna arbetar i högt tempo. Du måste jonglera med inledande samtal, interna granskningar, intervjuer med intressenter, kreativa presentationer och utbildning. Varje dag som går åt till schemaläggning är en dag då konkurrenten bygger upp en relation med kunden.
Den här guiden visar hur du kan förenkla schemaläggningen för byrån i varje steg av din offertprocess. Du får ta del av praktiska steg, beprövade verktyg och konkreta exempel. Du får också lära dig hur Doodle hjälper dig att boka rätt möte snabbare, med färre klick och en smidigare kundupplevelse.
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Den utmaning som byråernas medarbetare står inför
Kalendrarna på byråerna är komplicerade. Ofta behöver man sin kundansvarige, strateg, kreativa chef och ibland även kundens ekonomichef. Många personer, många tidszoner och väldigt lite tid att samordna allt.
Vanliga problem är bland annat:
Oändliga e-posttrådar som bromsar framdriften
Bristande samordning mellan försäljning och leverans
Uteblivna deltagare på grund av otydliga inbjudningar eller uteblivna påminnelser
Förvirring kring tidszoner
Reservering av platser till workshoppar med begränsat antal deltagare
Spridda möteslänkar och filer som förvirrar kunderna
Genom att få ordning på schemaläggningen får du flera timmar över varje vecka. Du går från att reagera till att ta initiativ – och den fördelen kan avgöra din nästa affär.
Varför detta är viktigt för byråer
Inom byråbranschen påverkar timing hur man uppfattas. En snabb och tydlig bokningsprocess visar att du är välorganiserad och pålitlig. En fördröjning – eller en rörig inbjudan – ger intryck av kaos.
En effektiv schemaläggning ger konkreta fördelar:
Högre konverteringsgrad, eftersom potentiella kunder bokar när deras köpintresse är som störst
Mer fakturerbar tid, eftersom ditt team slipper jaga svar
Färre som uteblir, tack vare påminnelser och tydliga mötesuppgifter
Ett starkare förtroende hos kunderna, eftersom er process upplevs som smidig och professionell
Lösningen ligger inte i mer samordning. Det är ett system som man kan tillämpa vid varje försäljningspresentation.
Skapa en handbok för schemaläggning av din säljprocess
Börja med att kartlägga varje möte i din försäljnings- och leveransprocess. Ange vilka som ska delta, hur länge mötet pågår och vilket Doodle-verktyg som passar bäst.
Steg 1: Gör en lista över alla typer av möten
Inledande samtal
Samråd om omfattningen av anbudsförfrågan
Internt uppstartsmöte
Intervjuer med intressenter
Kreativa recensioner
Sista repetitionen inför presentationen
Slutlig kundpresentation
Introduktions- och utbildningsworkshops
Steg 2: Ange standardlängder, ägare och verktyg
Mötestyp
Längd
Ägare
Bästa verktyget för att rita Doodle
Introduktionssamtal
30 min
Ny affärsmöjlighet
Booking Page
Internt uppstartsmöte
45 min
Ledare för presentationen
Group Poll
Intervju med intressenter
30 min
Strateg
1:1
Utbildning/forskningssession
Varierar
Projektledare
Sign-up Sheet
Steg 3: Fastställ tydliga tidsramar för presentationsarbetet
Avsätt två förmiddagar i veckan för upptäcktsamtal
Använd fredagseftermiddagarna till kreativa genomgångar
Avsätt ett tidsfönster per vecka för intervjuer med intressenterna
Den här handboken eliminerar gissningar. Ditt team vet exakt hur man planerar varje steg innan anbudsförfrågan kommer in.
Skapa återanvändbara mallar i Doodle
Mallar hjälper dig att upprätthålla hög kvalitet och korta bokningstider.
Booking Page för Discovery
Anslut Google Kalender, Microsoft Outlook eller Apple Kalender
Lägg till buffertar, kortast möjliga varsel och bokningsbegränsningar
Lägg till länkar till Zoom, Google Meet, Microsoft Teams eller Cisco Webex
Lägg till anpassad varumärkesprofilering med Doodle Pro eller Teams
Lägg till egna frågor (dagordning, mål, RFP-ID)
Aktivera Stripe om du säljer betalda granskningar eller konsultationer
1:1-inbjudningar till intervjuer med intressenter
Erbjud ett urval av tider för samma vecka
Låt Doodle sköta bekräftelser och kalenderinbjudningar
Aktivera påminnelser för att minska antalet uteblivna besök
Använd Stripe för betalda forskningsincitament om det är tillämpligt
Group Poll för utvärdering av team eller kunder
Föreslå flera tidsalternativ
Bjud in upp till 1 000 personer
Lägg till tidsfrister för att påskynda svaren
Dölj deltagaruppgifter med Pro för att skydda integriteten
Sign-up Sheets för utbildning eller forskning
Skapa flera tidsluckor
Begränsat antal platser per session
Registrera närvaro automatiskt
Skicka påminnelser för varje tidslucka
Säkerställ tid för koncentration utan att bromsa arbetet
En välplanerad schemaläggning ger kunderna snabb tillgång samtidigt som den skyddar ditt teams möjlighet till koncentrerat arbete.
Lägg till 15 minuters marginal före och efter viktiga möten
Sätt av en daglig tid utan möten för kreativt arbete
Ange en minsta uppsägningstid så att kunderna inte kan boka tider i sista minuten som du inte hinner förbereda dig för
Aktivera påminnelser så att alla kommer i tid
Dessa regler finns på din Doodle-Booking Page och i inställningarna för 1:1, vilket säkerställer enhetlighet.
Praktiska tips för snabbare bokningar och bättre möten
Dessa enkla förändringar minskar omedelbart hindren.
Lägg till din Booking Page i din e-postsignatur
Ge den rubriken ”Boka ett introduktionssamtal” så att potentiella kunder kan boka själva på några sekunder.
Lägg in din Booking Page på din webbplats
Lägg till det på kontaktsidor och sidor med kundexempel för att omvandla intresserade kunder till köpare.
Använd en Group Poll för att säkerställa en lyckad start på din interna presentation
Bjud in kärngruppen och ange en tidsfrist för att uppmuntra till svar.
Använd 1:1-länkar för intervjuer med intressenter
Dela utvalda tider. Doodle skickar inbjudan och påminnelser automatiskt.
Samla in viktig bakgrundsinformation redan från början
Lägg till egna frågor om budgetintervall, mål och tidsplan.
Standardisera mötesbeskrivningarna
Använd Doodle Pro:s AI-genererade beskrivningar för tydliga dagordningar som ligger i linje med varumärket.
Bifoga videolänkar automatiskt
Anslut till Zoom, Microsoft Teams, Google Meet eller Webex.
Integrera CRM och Slack via Zapier
Skicka bokningar till din pipeline och meddela säljteamet direkt.
Använd Stripe för betalda sessioner
Perfekt för revisioner, rådgivning eller utbildning.
Lock till verkstäder
Undvik överbokning genom att ange gränser i Sign-up Sheets.
Använd påminnelser och tidsfrister
Detta minskar avsevärt antalet uteblivna besök och påskyndar gruppbesluten.
Använd endast en länk per syfte
En för upptäckter, en för forskning, en för utbildning. Håll det enkelt.
Vanliga misstag som man bör undvika
Förhindra dessa problem som fördröjer schemaläggningen och undergräver kundernas förtroende.
Att använda e-post för att komma överens om en tid
Att dela långa listor med ”lediga tider” som snabbt blir inaktuella
Att glömma tidszoner
Skicka inbjudningar utan videolänk
Att blanda länkar för personliga bokningar och gruppbokningar
Att inte samla in sammanhanget före anrop
Att inte ange en reservvärd för presentationsmöten
Offentliggörande av deltagarlistor när integriteten är viktig
Verktyg och lösningar för byråer
Doodle erbjuder byråer ett samlat system för alla möten under anbudsprocessen.
Booking Page
Dela lediga tider i realtid, undvik tidskollisioner, bifoga videolänkar, ta emot betalningar via Stripe, lägg till egna frågor, anpassa med ditt varumärke samt hantera buffertar och minsta varselstid.
Group Poll
Erbjud olika tidsalternativ för grupper med fullspäckade scheman, bjud in upp till 1 000 personer, dölj deltagarnas uppgifter, lägg till tidsfrister och använd påminnelser.
1:1
Skapa ett anpassat tidsschema för en person. Använd Stripe för fakturerbara sessioner och automatiska påminnelser för att öka närvaron.
Sign-up Sheets
Skapa sessioner med ett begränsat antal platser för forskning, utbildning eller kundworkshops.
Premiumfunktioner i Doodle Pro och Doodle Teams
Beskrivningar av AI-möten
Skräddarsydd varumärkesprofilering
E-postinbjudningar till upp till 1 000 deltagare
Zapier-anslutning
Obegränsat antal sessioner med Sign-up Sheet
Dölj deltagaruppgifter
En reklamfri upplevelse
Säkerhet på företagsnivå
Konfigurera ditt system på 30 minuter
Följ denna enkla vägledning:
Anslut din kalender (Google, Outlook eller Apple)
Skapa din Booking Page-mall med tidsmarginaler, minsta varsel, frågor och varumärkesanpassning
Skapa en mall i skala 1:1 för intervjuer
Skapa en mall för Group Poll för interna granskningar
Lägg till en Sign-up Sheet för forskning eller utbildning
Anslut Stripe för revisioner eller betalda sessioner
Anslut Zapier för automatisering av CRM och Slack
När detta är klart har hela byrån ett enhetligt sätt att boka alla möten under pitchprocessen.
Exempel från verkligheten från byråernas team
Kreativbyrå, anbud för detaljhandeln
Strategen skickar ut länkar till individuella intervjuer över tre tidszoner. Kundansvarig använder Group Poll för den interna uppstartsmötet. Allt bokas inom 48 timmar, vilket ger det kreativa teamet ytterligare två dagar på sig att ta fram koncept.
PR-byrå, medieträningsdag
De publicerar en Sign-up Sheet med åtta pass à en timme. Stripe hanterar betalningen. Påminnelser minskar antalet uteblivna deltagare. Doodle Pro AI lägger till tydliga förberedelseinstruktioner i varje inbjudan.
Byrå för prestationsbaserad marknadsföring, veckorapport
Tolv alternerande intressenter väljer en fast mötestid genom en månatlig Group Poll. Genom att dölja deltagarnas uppgifter skyddas deras integritet. Påminnelser bidrar till en stabil närvaro.
Designstudio med personlig prägel, inledande samtal
De lägger till en Booking Page med sitt varumärke på sin webbplats och på LinkedIn. Potentiella kunder kan boka direkt. Med hjälp av anpassade frågor samlas information in om projektmål och tidsplaner.
Integrerad byrå, betalda granskningar
Potentiella kunder bokar en två timmars granskning och betalar via Stripe. Zapier skapar en affär i CRM-systemet och publicerar ett inlägg i Slack. Teamet samlas med en AI-genererad dagordning.
Viktiga slutsatser
Skapa ett system för schemaläggning som går att upprepa för hela din säljprocess
Använd Booking Page för att hitta evenemang, Group Poll för beslut, 1:1 för intervjuer och Sign-up Sheet för sessioner
Lägg till mellanrum, frågor och påminnelser för att förbättra resultaten
Koppla ihop kalendrar, videoverktyg, Stripe och Zapier för att minska det administrativa arbetet
Skapa en enhetlig profil med Doodle Pro eller Teams för en professionell upplevelse
Kom igång med bättre schemaläggning
Du behöver inte ett komplicerat arbetsflöde för att arbeta snabbare och ge ett professionellt intryck. Skapa en Booking Page för att nå ut till nya kunder, använd Group Poll för interna beslut och dela 1:1 länkar för intervjuer. Lägg till Sign-up Sheets för undersökningar eller utbildningar. Aktivera Stripe för betalda sessioner och låt Doodle sköta påminnelser och detaljer.
Är du redo att förenkla din schemaläggning? Skapa en Doodle och se hur byråteam sparar timmar varje vecka samtidigt som de vinner fler upphandlingar.
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