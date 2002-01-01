Como facilitar a programação da agência e ganhar mais propostas

O sucesso do pitch depende da velocidade e da clareza. Limpe a programação da agência, reduza as não comparências e ofereça aos clientes uma experiência de reserva tranquila usando o Doodle. Quando um cliente potencial solicita um horário para esta semana, e-mails lentos podem custar a você a reunião - e o negócio.
As agências agem rapidamente. Você faz malabarismos com chamadas de descoberta, análises internas, entrevistas com partes interessadas, apresentações criativas e treinamento. Cada dia perdido com o agendamento é um dia em que o concorrente constrói um relacionamento com você.
Este guia mostra a você como simplificar o agendamento da agência em cada etapa do processo de apresentação. Você verá etapas práticas, ferramentas comprovadas e exemplos reais. Você também aprenderá como o Doodle ajuda você a agendar a reunião certa mais rapidamente, com menos cliques e uma experiência mais tranquila para o cliente.
O desafio enfrentado pelos profissionais de agências
Os calendários das agências são complicados. Muitas vezes você precisa do líder da conta, do estrategista, do diretor de criação e, às vezes, do diretor financeiro do cliente. Muitas pessoas, muitos fusos horários e muito pouco tempo para coordenar.
Os problemas comuns incluem:
Intermináveis conversas por e-mail que diminuem o ritmo
Falhas nas transferências entre vendas e entrega
Não comparecimento causado por convites pouco claros ou lembretes perdidos
Confusão de fuso horário
Retenção de assentos em workshops com capacidade limitada
Links e arquivos de reuniões espalhados que confundem os clientes
Ao corrigir a programação, você recupera horas por semana. Você deixa de reagir e passa a liderar - e essa vantagem pode fazer com que você ganhe sua próxima proposta.
Por que isso é importante para as agências
No trabalho de agência, o tempo molda a percepção. Um processo de reserva rápido e claro indica que você é organizado e confiável. Um atraso - ou um convite bagunçado - sugere caos.
O agendamento eficaz traz benefícios reais:
Taxas de ganho mais altas, porque os clientes em potencial fazem reservas enquanto a intenção é alta
Mais tempo faturável, uma vez que sua equipe deixa de buscar respostas
Menos não comparecimentos, graças a lembretes e detalhes claros da reunião
Maior confiança do cliente, porque seu processo parece fácil e profissional
A solução não é mais coordenação. É um sistema que você pode aplicar a cada apresentação.
Crie um manual de agendamento para seu processo de apresentação
Comece mapeando cada reunião em seu pipeline de vendas e entrega. Defina quem participa, quanto tempo dura e qual ferramenta do Doodle é mais adequada para você.
Etapa 1: Liste cada tipo de reunião
Chamadas de descoberta
Sessões de definição do escopo da RFP
Lançamento interno de propostas
Entrevistas com as partes interessadas
Revisões criativas
Ensaio final do pitch
Apresentação final ao cliente
Workshops de integração e treinamento
Etapa 2: Atribuir comprimentos, proprietários e ferramentas padrão
Tipo de reunião
Duração
Proprietário
Melhor ferramenta Doodle
Chamada de descoberta
30 minutos
Lead de novos negócios
Página de reserva
Apresentação interna
45 min
Pitch lead
Pesquisa de grupo
Entrevista com as partes interessadas
30 min
Estrategista
1:1
Sessão de treinamento/pesquisa
Variável
Gerente de projeto
Folha de registro
Etapa 3: Defina janelas de tempo claras para o trabalho de apresentação
Reserve duas manhãs por semana para chamadas de descoberta
Use as tardes de sexta-feira para revisões criativas
Reserve uma janela semanal para entrevistas com as partes interessadas
Com este manual, você não precisa mais adivinhar nada. Sua equipe sabe exatamente como programar cada etapa antes da chegada da RFP.
Crie modelos reutilizáveis no Doodle
Os modelos ajudam você a manter a qualidade alta e os tempos de agendamento curtos.
Página de agendamento para descoberta
Conecte o Google Calendar, o Microsoft Outlook ou o Apple Calendar
Adicione buffers, aviso mínimo e limites de agendamento
Inclua links para Zoom, Google Meet, Microsoft Teams ou Cisco Webex
Adicione uma marca personalizada com o Doodle Pro ou Teams
Inclua perguntas personalizadas (agenda, metas, ID de RFP)
Ative o Stripe se você vender auditorias ou consultas pagas
Convites 1:1 para entrevistas com partes interessadas
Ofereça um conjunto de horários selecionados para a mesma semana
Deixe que o Doodle cuide das confirmações e dos convites do calendário
Habilite lembretes para reduzir o não comparecimento
Use o Stripe para incentivos de pesquisa paga, se aplicável
Faça enquetes em grupo para avaliações de equipes ou clientes
Proponha várias opções de horário
Convide até 1.000 pessoas
Adicione prazos para acelerar as respostas
Oculte os detalhes dos participantes usando o Pro para privacidade
Folhas de registro para treinamento ou pesquisa
Crie vários intervalos de tempo
Limite o número de vagas por sessão
Acompanhe a presença automaticamente
Envie lembretes para cada horário
Proteja o tempo de concentração sem atrasar o processo
Um bom agendamento oferece aos clientes acesso rápido e, ao mesmo tempo, protege o trabalho profundo da sua equipe.
Adicione intervalos de 15 minutos antes e depois das principais reuniões
Crie um bloco diário sem reuniões para o trabalho criativo
Defina um aviso mínimo para que os clientes não possam reservar horários de última hora para os quais você não pode se preparar
Ative os lembretes para que as pessoas compare�çam no horário
Essas regras são mantidas na página de agendamento do Doodle e nas configurações 1:1, garantindo a consistência.
Dicas práticas para agendamentos mais rápidos e reuniões melhores
Com essas simples alterações, você elimina imediatamente o atrito.
Adicione a página de agendamento à sua assinatura de e-mail
Coloque o rótulo "Agende uma chamada de descoberta" para que os clientes em potencial façam o autoatendimento em segundos.
Coloque a página de agendamento em seu site
Adicione-a às páginas de contato e às páginas de estudo de caso para converter leads quentes.
Use uma enquete de grupo para bloquear o início de sua apresentação interna
Convide a equipe principal e adicione um prazo para gerar respostas.
Use links 1:1 para entrevistas com as partes interessadas
Compartilhe horários selecionados. O Doodle envia o convite e os lembretes automaticamente.
Colete o contexto principal antecipadamente
Adicione perguntas personalizadas sobre faixas de orçamento, metas e cronograma.
Padronize as descrições das reuniões
Use as descrições geradas pela IA do Doodle Pro para obter agendas limpas e de acordo com a marca.
Anexe automaticamente links de vídeo
Conecte o Zoom, o Microsoft Teams, o Google Meet ou o Webex.
Integre o CRM e o Slack via Zapier
Envie reservas para o seu pipeline e notifique a equipe de apresentação instantaneamente.
Use o Stripe para sessões pagas
Perfeito para auditorias, consultoria ou treinamento.
Limite os assentos para workshops
Evite overbooking definindo limites nas planilhas de inscrição.
Use lembretes e prazos
Eles reduzem drasticamente o não comparecimento e aceleram as decisões do grupo.
Use apenas um link por finalidade
Um para descoberta, um para pesquisa, um para treinamento. Mantenha a simplicidade.
Erros comuns a serem evitados
Evite esses problemas que atrasam o agendamento e prejudicam a confiança do cliente.
Usar e-mails para encontrar um horário
Compartilhar longas listas de "horários livres" que perdem a validade rapidamente
Esquecer os fusos horários
Enviar convites sem um link de vídeo
Misturar links de agendamento pessoais e de equipe
Não coletar o contexto antes das chamadas
Não designar um anfitrião reserva para reuniões de apresentação
Expor listas de participantes quando a privacidade é importante
Ferramentas e soluções para agências
O Doodle oferece às agências um sistema unificado para todas as reuniões do ciclo de apresentação.
Página de reservas
Compartilhe a disponibilidade ao vivo, evite conflitos, anexe links de vídeo, receba pagamentos via Stripe, adicione perguntas personalizadas, aplique a marca e gerencie buffers e aviso mínimo.
Enquetes de grupo
Ofereça opções de horário para grupos ocupados, convide até 1.000 pessoas, oculte os detalhes dos participantes, adicione prazos e use lembretes.
1:1
Forneça um conjunto de horários selecionados para uma pessoa. Use o Stripe para sessões faturáveis e lembretes automáticos para aumentar as taxas de comparecimento.
Folhas de registro
Crie sessões com vagas limitadas para pesquisa, treinamento ou workshops com clientes.
Recursos premium no Doodle Pro e no Doodle Teams
Descrições de reuniões com IA
Marca personalizada
Convites por e-mail para até 1.000 participantes
Conexão Zapier
Sessões ilimitadas de planilhas de inscrição
Oculte os detalhes dos participantes
Experiência sem anúncios
Segurança de nível empresarial
Configure seu sistema em 30 minutos
Siga este rápido roteiro:
Conecte sua agenda (Google, Outlook ou Apple)
Crie seu modelo de página de agendamento com buffers, aviso mínimo, perguntas e marca
Crie um modelo 1:1 para entrevistas
Crie um modelo de enquete de grupo para revisões internas
Adicione uma planilha de inscrição para pesquisa ou treinamento
Conecte o Stripe para auditorias ou sessões pagas
Conecte o Zapier para automação do CRM e do Slack
Uma vez feito isso, toda a sua agência terá uma maneira consistente de agendar todas as reuniões no ciclo de apresentação.
Exemplos reais de equipes de agências
Agência de criação, apresentação para o varejo
O estrategista envia links 1:1 para entrevistas em três fusos horários. O líder da conta usa uma enquete de grupo para o lançamento interno. Tudo é agendado em 48 horas, o que dá à equipe de criação mais dois dias para conceituar.
Agência de RP, dia de treinamento de mídia
Eles publicam uma planilha de inscrição com oito sessões de uma hora. O Stripe coleta o pagamento. Os lembretes reduzem o não comparecimento. A IA do Doodle Pro adiciona instruções de preparação simples a cada convite.
Agência de marketing de desempenho, status semanal
Doze participantes rotativos escolhem um horário de reunião permanente por meio de uma enquete de grupo mensal. A ocultação dos detalhes dos participantes protege a privacidade. Os lembretes estabilizam a presença.
Estúdio de design boutique, chamadas de descoberta
Eles adicionam uma página de reservas com a marca ao site e ao LinkedIn. Os leads fazem a reserva instantaneamente. Perguntas personalizadas coletam metas e cronogramas do projeto.
Agência integrada, auditorias pagas
Os clientes em potencial reservam uma auditoria de duas horas e pagam via Stripe. O Zapier cria um negócio de CRM e publica no Slack. A equipe se junta a você com uma agenda gerada por IA.
Principais conclusões
Crie um sistema de agendamento repetível para todo o seu processo de apresentação
Use a página de reserva para descoberta, pesquisas de grupo para decisões, 1:1 para entrevistas e planilhas de inscrição para sessões
Adicione amortecedores, perguntas e lembretes para melhorar os resultados
Conecte calendários, ferramentas de vídeo, Stripe e Zapier para reduzir a administração
Marque tudo com o Doodle Pro ou o Teams para que você tenha uma experiência refinada
Comece a usar um agendamento melhor
Você não precisa de um fluxo de trabalho complexo para se movimentar mais rapidamente e parecer polido. Configure uma página de reserva para descoberta, use enquetes de grupo para decisões internas e compartilhe links 1:1 para entrevistas. Adicione folhas de registro para pesquisa ou treinamento. Ative o Stripe para sessões pagas e deixe que o Doodle cuide dos lembretes e dos detalhes.
Você está pronto para simplificar seu agendamento? Crie um Doodle e veja como as equipes das agências economizam horas todas as semanas e ganham mais propostas.