Como facilitar a programação da agência e ganhar mais propostas

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Atualizado: 20 de nov. de 2025

Table of Contents

    O sucesso do pitch depende da velocidade e da clareza. Limpe a programação da agência, reduza as não comparências e ofereça aos clientes uma experiência de reserva tranquila usando o Doodle. Quando um cliente potencial solicita um horário para esta semana, e-mails lentos podem custar a você a reunião - e o negócio.

    As agências agem rapidamente. Você faz malabarismos com chamadas de descoberta, análises internas, entrevistas com partes interessadas, apresentações criativas e treinamento. Cada dia perdido com o agendamento é um dia em que o concorrente constrói um relacionamento com você.

    Este guia mostra a você como simplificar o agendamento da agência em cada etapa do processo de apresentação. Você verá etapas práticas, ferramentas comprovadas e exemplos reais. Você também aprenderá como o Doodle ajuda você a agendar a reunião certa mais rapidamente, com menos cliques e uma experiência mais tranquila para o cliente.

    O desafio enfrentado pelos profissionais de agências

    Os calendários das agências são complicados. Muitas vezes você precisa do líder da conta, do estrategista, do diretor de criação e, às vezes, do diretor financeiro do cliente. Muitas pessoas, muitos fusos horários e muito pouco tempo para coordenar.

    Os problemas comuns incluem:

    • Intermináveis conversas por e-mail que diminuem o ritmo

    • Falhas nas transferências entre vendas e entrega

    • Não comparecimento causado por convites pouco claros ou lembretes perdidos

    • Confusão de fuso horário

    • Retenção de assentos em workshops com capacidade limitada

    • Links e arquivos de reuniões espalhados que confundem os clientes

    Ao corrigir a programação, você recupera horas por semana. Você deixa de reagir e passa a liderar - e essa vantagem pode fazer com que você ganhe sua próxima proposta.

    Por que isso é importante para as agências

    No trabalho de agência, o tempo molda a percepção. Um processo de reserva rápido e claro indica que você é organizado e confiável. Um atraso - ou um convite bagunçado - sugere caos.

    O agendamento eficaz traz benefícios reais:

    • Taxas de ganho mais altas, porque os clientes em potencial fazem reservas enquanto a intenção é alta

    • Mais tempo faturável, uma vez que sua equipe deixa de buscar respostas

    • Menos não comparecimentos, graças a lembretes e detalhes claros da reunião

    • Maior confiança do cliente, porque seu processo parece fácil e profissional

    A solução não é mais coordenação. É um sistema que você pode aplicar a cada apresentação.

    Crie um manual de agendamento para seu processo de apresentação

    Comece mapeando cada reunião em seu pipeline de vendas e entrega. Defina quem participa, quanto tempo dura e qual ferramenta do Doodle é mais adequada para você.

    Etapa 1: Liste cada tipo de reunião

    • Chamadas de descoberta

    • Sessões de definição do escopo da RFP

    • Lançamento interno de propostas

    • Entrevistas com as partes interessadas

    • Revisões criativas

    • Ensaio final do pitch

    • Apresentação final ao cliente

    • Workshops de integração e treinamento

    Etapa 2: Atribuir comprimentos, proprietários e ferramentas padrão

    Tipo de reunião

    Duração

    Proprietário

    Melhor ferramenta Doodle

    Chamada de descoberta

    30 minutos

    Lead de novos negócios

    Página de reserva

    Apresentação interna

    45 min

    Pitch lead

    Pesquisa de grupo

    Entrevista com as partes interessadas

    30 min

    Estrategista

    1:1

    Sessão de treinamento/pesquisa

    Variável

    Gerente de projeto

    Folha de registro

    Etapa 3: Defina janelas de tempo claras para o trabalho de apresentação

    • Reserve duas manhãs por semana para chamadas de descoberta

    • Use as tardes de sexta-feira para revisões criativas

    • Reserve uma janela semanal para entrevistas com as partes interessadas

    Com este manual, você não precisa mais adivinhar nada. Sua equipe sabe exatamente como programar cada etapa antes da chegada da RFP.

    Crie modelos reutilizáveis no Doodle

    Os modelos ajudam você a manter a qualidade alta e os tempos de agendamento curtos.

    Página de agendamento para descoberta

    • Conecte o Google Calendar, o Microsoft Outlook ou o Apple Calendar

    • Adicione buffers, aviso mínimo e limites de agendamento

    • Inclua links para Zoom, Google Meet, Microsoft Teams ou Cisco Webex

    • Adicione uma marca personalizada com o Doodle Pro ou Teams

    • Inclua perguntas personalizadas (agenda, metas, ID de RFP)

    • Ative o Stripe se você vender auditorias ou consultas pagas

    Convites 1:1 para entrevistas com partes interessadas

    • Ofereça um conjunto de horários selecionados para a mesma semana

    • Deixe que o Doodle cuide das confirmações e dos convites do calendário

    • Habilite lembretes para reduzir o não comparecimento

    • Use o Stripe para incentivos de pesquisa paga, se aplicável

    Faça enquetes em grupo para avaliações de equipes ou clientes

    • Proponha várias opções de horário

    • Convide até 1.000 pessoas

    • Adicione prazos para acelerar as respostas

    • Oculte os detalhes dos participantes usando o Pro para privacidade

    Folhas de registro para treinamento ou pesquisa

    • Crie vários intervalos de tempo

    • Limite o número de vagas por sessão

    • Acompanhe a presença automaticamente

    • Envie lembretes para cada horário

    Proteja o tempo de concentração sem atrasar o processo

    Um bom agendamento oferece aos clientes acesso rápido e, ao mesmo tempo, protege o trabalho profundo da sua equipe.

    • Adicione intervalos de 15 minutos antes e depois das principais reuniões

    • Crie um bloco diário sem reuniões para o trabalho criativo

    • Defina um aviso mínimo para que os clientes não possam reservar horários de última hora para os quais você não pode se preparar

    • Ative os lembretes para que as pessoas compareçam no horário

    Essas regras são mantidas na página de agendamento do Doodle e nas configurações 1:1, garantindo a consistência.

    Dicas práticas para agendamentos mais rápidos e reuniões melhores

    Com essas simples alterações, você elimina imediatamente o atrito.

    • Adicione a página de agendamento à sua assinatura de e-mail

    Coloque o rótulo "Agende uma chamada de descoberta" para que os clientes em potencial façam o autoatendimento em segundos.

    • Coloque a página de agendamento em seu site

    Adicione-a às páginas de contato e às páginas de estudo de caso para converter leads quentes.

    Convide a equipe principal e adicione um prazo para gerar respostas.

    • Use links 1:1 para entrevistas com as partes interessadas

    Compartilhe horários selecionados. O Doodle envia o convite e os lembretes automaticamente.

    • Colete o contexto principal antecipadamente

    Adicione perguntas personalizadas sobre faixas de orçamento, metas e cronograma.

    • Padronize as descrições das reuniões

    Use as descrições geradas pela IA do Doodle Pro para obter agendas limpas e de acordo com a marca.

    • Anexe automaticamente links de vídeo

    Conecte o Zoom, o Microsoft Teams, o Google Meet ou o Webex.

    • Integre o CRM e o Slack via Zapier

    Envie reservas para o seu pipeline e notifique a equipe de apresentação instantaneamente.

    • Use o Stripe para sessões pagas

    Perfeito para auditorias, consultoria ou treinamento.

    • Limite os assentos para workshops

    Evite overbooking definindo limites nas planilhas de inscrição.

    • Use lembretes e prazos

    Eles reduzem drasticamente o não comparecimento e aceleram as decisões do grupo.

    • Use apenas um link por finalidade

    Um para descoberta, um para pesquisa, um para treinamento. Mantenha a simplicidade.

    Erros comuns a serem evitados

    Evite esses problemas que atrasam o agendamento e prejudicam a confiança do cliente.

    • Usar e-mails para encontrar um horário

    • Compartilhar longas listas de "horários livres" que perdem a validade rapidamente

    • Esquecer os fusos horários

    • Enviar convites sem um link de vídeo

    • Misturar links de agendamento pessoais e de equipe

    • Não coletar o contexto antes das chamadas

    • Não designar um anfitrião reserva para reuniões de apresentação

    • Expor listas de participantes quando a privacidade é importante

    Ferramentas e soluções para agências

    O Doodle oferece às agências um sistema unificado para todas as reuniões do ciclo de apresentação.

    Página de reservas

    Compartilhe a disponibilidade ao vivo, evite conflitos, anexe links de vídeo, receba pagamentos via Stripe, adicione perguntas personalizadas, aplique a marca e gerencie buffers e aviso mínimo.

    Enquetes de grupo

    Ofereça opções de horário para grupos ocupados, convide até 1.000 pessoas, oculte os detalhes dos participantes, adicione prazos e use lembretes.

    1:1

    Forneça um conjunto de horários selecionados para uma pessoa. Use o Stripe para sessões faturáveis e lembretes automáticos para aumentar as taxas de comparecimento.

    Folhas de registro

    Crie sessões com vagas limitadas para pesquisa, treinamento ou workshops com clientes.

    Recursos premium no Doodle Pro e no Doodle Teams

    • Descrições de reuniões com IA

    • Marca personalizada

    • Convites por e-mail para até 1.000 participantes

    • Conexão Zapier

    • Sessões ilimitadas de planilhas de inscrição

    • Oculte os detalhes dos participantes

    • Experiência sem anúncios

    • Segurança de nível empresarial

    Configure seu sistema em 30 minutos

    Siga este rápido roteiro:

    1. Conecte sua agenda (Google, Outlook ou Apple)

    2. Crie seu modelo de página de agendamento com buffers, aviso mínimo, perguntas e marca

    3. Crie um modelo 1:1 para entrevistas

    4. Crie um modelo de enquete de grupo para revisões internas

    5. Adicione uma planilha de inscrição para pesquisa ou treinamento

    6. Conecte o Stripe para auditorias ou sessões pagas

    7. Conecte o Zapier para automação do CRM e do Slack

    Uma vez feito isso, toda a sua agência terá uma maneira consistente de agendar todas as reuniões no ciclo de apresentação.

    Exemplos reais de equipes de agências

    Agência de criação, apresentação para o varejo

    O estrategista envia links 1:1 para entrevistas em três fusos horários. O líder da conta usa uma enquete de grupo para o lançamento interno. Tudo é agendado em 48 horas, o que dá à equipe de criação mais dois dias para conceituar.

    Agência de RP, dia de treinamento de mídia

    Eles publicam uma planilha de inscrição com oito sessões de uma hora. O Stripe coleta o pagamento. Os lembretes reduzem o não comparecimento. A IA do Doodle Pro adiciona instruções de preparação simples a cada convite.

    Agência de marketing de desempenho, status semanal

    Doze participantes rotativos escolhem um horário de reunião permanente por meio de uma enquete de grupo mensal. A ocultação dos detalhes dos participantes protege a privacidade. Os lembretes estabilizam a presença.

    Estúdio de design boutique, chamadas de descoberta

    Eles adicionam uma página de reservas com a marca ao site e ao LinkedIn. Os leads fazem a reserva instantaneamente. Perguntas personalizadas coletam metas e cronogramas do projeto.

    Agência integrada, auditorias pagas

    Os clientes em potencial reservam uma auditoria de duas horas e pagam via Stripe. O Zapier cria um negócio de CRM e publica no Slack. A equipe se junta a você com uma agenda gerada por IA.

    Principais conclusões

    • Crie um sistema de agendamento repetível para todo o seu processo de apresentação

    • Use a página de reserva para descoberta, pesquisas de grupo para decisões, 1:1 para entrevistas e planilhas de inscrição para sessões

    • Adicione amortecedores, perguntas e lembretes para melhorar os resultados

    • Conecte calendários, ferramentas de vídeo, Stripe e Zapier para reduzir a administração

    • Marque tudo com o Doodle Pro ou o Teams para que você tenha uma experiência refinada

    Comece a usar um agendamento melhor

    Você não precisa de um fluxo de trabalho complexo para se movimentar mais rapidamente e parecer polido. Configure uma página de reserva para descoberta, use enquetes de grupo para decisões internas e compartilhe links 1:1 para entrevistas. Adicione folhas de registro para pesquisa ou treinamento. Ative o Stripe para sessões pagas e deixe que o Doodle cuide dos lembretes e dos detalhes.

    Você está pronto para simplificar seu agendamento? Crie um Doodle e veja como as equipes das agências economizam horas todas as semanas e ganham mais propostas.

