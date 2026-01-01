Łatwa nauka w grupie: ustal najlepszą porę w ciągu kilku minut

Nauka w grupie może poprawić wyniki i wzmocnić pewność siebie, ale znalezienie dogodnego terminu często uniemożliwia realizację planu. Jeśli udzielasz korepetycji, znasz ten ból związany z ciągłą wymianą e-maili i chaotycznymi czatami grupowymi. Skutkiem tego są opóźnienia, nieobecności i utrata motywacji, zanim jeszcze rozpocznie się pierwsza sesja.

Jest na to szybszy sposób. Dzięki Group Poll w Doodle możesz poprosić uczniów o głosowanie na najlepszy termin i potwierdzić sesję w ciągu kilku minut. W tym przewodniku dowiesz się, jak skonfigurować idealną ankietę, zwiększyć liczbę odpowiedzi, uniknąć typowych błędów oraz połączyć planowanie zajęć z kalendarzem i narzędziami do wideokonferencji. Dowiesz się również, kiedy warto korzystać z funkcji Doodle 1:1, Booking Page i Sign-up Sheet, aby z pewnością siebie zorganizować cały tydzień korepetycji.

Wypróbuj Doodle Nie jest wymagana karta kredytowa

Wyzwanie stojące przed korepetytorami

Korepetytorzy muszą godzić zajęcia szkolne, sport, pracę i czas spędzany z rodziną. Każdy uczeń ma swój własny rytm. Wielu z nich mieszka również w różnych strefach czasowych lub pracuje na zmianach.

Kiedy próbujesz ustalić termin wspólnej nauki za pomocą wiadomości tekstowej lub e-maila, dzieją się trzy rzeczy:

Odpowiedzi są rozrzucone po różnych aplikacjach i dniach

Pierwszy wybrany termin koliduje z terminem w kalendarzu innej osoby

Poświęcasz czas na koordynację zamiast na nauczanie

Chcesz uczyć, a nie gonić za odpowiedziami. Zależy ci też na sprawiedliwym procesie, który zapewni wszystkim możliwość wypowiedzenia się i pozwoli szybko dojść do porozumienia.

Dlaczego ma to znaczenie dla korepetytorów

Czas poświęcony na planowanie zajęć to czas, którego nie można przeznaczyć na przygotowywanie planów lekcji, ocenianie uczniów czy promocję swoich usług. Lepsze planowanie zajęć pomaga:

Zorganizuj zajęcia tak, aby uczniowie otrzymali potrzebne wsparcie

Zadbaj o czas przeznaczony na przygotowania i równowagę między życiem zawodowym a prywatnym

Ogranicz zmiany wprowadzane w ostatniej chwili, które pochłaniają Twoją energię

Prowadź przejrzysty kalendarz, który jest zsynchronizowany z Twoimi celami dydaktycznymi

Gdy planowanie jest proste, możesz organizować przewidywalne sesje nauki grupowej, dodawać płatne usługi dodatkowe oraz oferować indywidualne zajęcia dla uczniów, którzy potrzebują większego wsparcia. Twój kalendarz staje się stałym elementem Twojej działalności.

Stwórz sprawny proces organizacji nauki w grupie dzięki Group Poll Doodle

Zacznij od sprawdzonego schematu działania, który pozwala przekształcić zainteresowanie w potwierdzony termin. Group Poll w serwisie Doodle umożliwia zaproszenie do głosowania nawet 1000 uczestników. Oto plan krok po kroku, który sprawdza się w przypadku korepetytorów.

Określ cel i czas trwania Przykład: Powtórka z rozdziału „Algebra II”, 60 minut

Należy zadbać o to, by zajęcia były ukierunkowane na konkretny cel, tak aby uczniowie wiedzieli, czego mogą się spodziewać Wybierz kilka dogodnych terminów Zaproponuj od 3 do 6 terminów w krótkim przedziale czasowym

Wykorzystaj swoje typowe terminy na korepetycje, np. wieczory w dni powszednie lub niedzielne popołudnia Połącz swój kalendarz Połącz z Kalendarzem Google, kalendarzem programu Microsoft Outlook lub kalendarzem Apple

Doodle ukryje terminy, w których nie masz wolnego czasu, i zaproponuje lepsze terminy spotkań Dodaj jasny opis Zarys tematów, niezbędne materiały i prace przygotowawcze

Dzięki Doodle Pro możesz korzystać z opisów spotkań generowanych przez sztuczną inteligencję, aby szybko nadać spotkaniu odpowiedni ton i określić oczekiwania Ustal termin głosowania i przypomnienia Podaj datę zakończenia, abyś mógł to potwierdzić i się przygotować

Włącz automatyczne przypomnienia, aby zachęcić uczniów, którzy zapomnieli zagłosować Wyślij zaproszenie tam, gdzie uczniowie je przeczytają Wyślij uczniom wiadomość e-mail z serwisu Doodle, opublikuj link w systemie LMS lub wrzuć go na czacie grupowym klasy

Jeśli organizujesz zajęcia dla dużych grup, Doodle może wysłać zaproszenia e-mailem do maksymalnie 1000 uczestników Potwierdź i zapisz to w kalendarzu Gdy pojawią się wyniki głosowania, wybierz pierwsze miejsce i wyślij potwierdzenie

Dodaj Zoom, Microsoft Teams, Google Meet lub Cisco Webex jednym kliknięciem

Wybierz przedziały czasowe, w których uczniowie rzeczywiście mogą się pojawić

Skuteczna ankieta zaczyna się od realistycznych opcji. Skorzystaj z poniższych pomysłów sprawdzonych przez korepetytorów:

Dostosuj do harmonogramów dzwonków Należy unikać pierwszych 30 minut po zakończeniu zajęć szkolnych, kiedy uczniowie wracają do domu Warto rozważyć zajęcia późnym wieczorem dla zapracowanych sportowców lub studentów, którzy pracują

Pamiętaj o weekendzie Sobotnie poranki często są dogodne dla grup przygotowujących się do egzaminów Późne popołudnie w niedzielę może być dobrym momentem przed rozpoczęciem tygodnia

Plan dotyczący stref czasowych Jeśli uczniowie uczą się zdalnie, wybierz opcje mieszczące się w tym samym przedziale czasowym, np. od 17:00 do 20:00 czasu lokalnego Doodle uwzględnia strefy czasowe, dzięki czemu uczniowie widzą prawidłowy czas lokalny



Praktyczne wskazówki, jak zwiększyć liczbę odpowiedzi w ankietach i frekwencję

Możesz przygotować świetną ankietę, a mimo to odpowiedzi mogą napływać powoli. Skorzystaj z tych praktycznych wskazówek, aby szybko zebrać głosy i zapewnić pełne frekwencje.

Ograniczaj opcje – proponuj nie więcej niż 6 opcji; zbyt duży wybór spowalnia podejmowanie decyzji

Wyznacz konkretny termin – zakończ ankietę w ciągu 48–72 godzin, aby utrzymać tempo

Używaj jasnych tytułów – np. „Powtórka ze stechiometrii w chemii, 60 min, wraz z zadaniami praktycznymi”

Obiecaj korzyść – dodaj uwagę w stylu: „Zawiera zestaw 10 pytań ćwiczeniowych oraz klucz odpowiedzi”

Dodaj link do filmu jak najwcześniej – dodaj link do Zoomu lub Google Meet w serwisie Doodle, aby uczniowie wiedzieli, w jakiej formie odbędzie się spotkanie

Korzystaj z przypomnień – włącz automatyczne przypomnienia dla wyborców, którzy jeszcze nie udzielili odpowiedzi

Ochrona prywatności uczniów – ukryj dane uczestników za pomocą Doodle Pro w przypadku młodszych lub wrażliwych grup

Następnie wybierz opcje w stosunku 1:1 – po zakończeniu pracy w grupach udostępnij link do Doodle 1:1 dla uczniów, którzy potrzebują dodatkowej pomocy

Pobieraj opłaty w razie potrzeby – skorzystaj ze swojej Booking Page Doodle lub z integracji 1:1 ze Stripe, aby pobrać opłatę w momencie rezerwacji

Typowe błędy, których należy unikać

Większość problemów związanych z planowaniem wynika z kilku powtarzających się błędów. Jeśli ich unikniesz, miejsca na wasze wspólne nauki zapełnią się szybciej.

Zbyt wiele opcji czasowych

Niejasne cele sesji

Brak terminu

Pomijanie czasu buforowania

Brak synchronizacji kalendarza

Brak wiadomości e-mail z potwierdzeniem lub informacją przygotowawczą

Wykorzystanie jednego narzędzia do wszystkiego

Skorzystaj z Group Poll, aby ustalić termin, a następnie z Booking Page w przypadku regularnych sesji naukowych oraz z opcji „1:1” w przypadku szczegółowych omówień.

Narzędzia i rozwiązania, z których mogą korzystać nauczyciele już dziś

Doodle oferuje kompletny zestaw narzędzi do nauki w grupie, regularnych zajęć i sesji indywidualnych. Oto, w jaki sposób każdy z tych produktów może Ci pomóc.

Group Polls – zaproś nawet 1000 uczniów, zsynchronizuj kalendarze, ustal terminy, dodaj przypomnienia, ukryj szczegóły i dostosuj wygląd do wizerunku marki dzięki Doodle Pro.

Booking Page – udostępnij jeden link, dzięki któremu uczniowie lub rodzice będą mogli rezerwować terminy w godzinach otwarcia, dodaj rezerwy czasowe, pobieraj opłaty za pomocą Stripe oraz dołączaj linki do filmów.

1:1 – oferować terminy na prywatne korepetycje z automatycznym potwierdzeniem i pobraniem opłaty.

Sign-up Sheets – tworzyć sesje z ograniczoną liczbą miejsc na zajęcia praktyczne lub warsztaty oraz w prosty sposób śledzić listy uczestników.

Funkcje zaawansowane – Opisy spotkań generowane przez sztuczną inteligencję, integracja z Zapierem, interfejs bez reklam oraz zabezpieczenia na poziomie korporacyjnym.

Praktyczne przykłady z sytuacji związanych z korepetycjami

Zobacz, jak korepetytorzy korzystają z Doodle w typowych sytuacjach. Każdy przykład zawiera instrukcję krok po kroku, z której możesz skorzystać.

Grupa uczniów szkół średnich przygotowująca się do egzaminu SAT, którzy mają napięty harmonogram zajęć

Masz 12 uczniów, którzy uprawiają sport, należą do kółek zainteresowań i pracują na pół etatu. Chcesz organizować co tydzień 90-minutową grupową sesję nauki matematyki do egzaminu SAT.

Utwórz Group Poll w serwisie Doodle z 4 opcjami

Niedziela, godz. 17:00, niedziela, godz. 19:00, wtorek, godz. 19:00, czwartek, godz. 19:00

Połącz swój kalendarz, aby uniknąć kolizji terminów

Dodaj jasny opis

„Ćwiczenia z matematyki do egzaminu SAT, 90 minut, proszę zabrać ze sobą kalkulator. Omówimy równania liniowe i zadania tekstowe. Pakiet materiałów w formacie PDF zostanie wysłany 24 godziny przed sesją.”

Ustal 48-godzinny termin i włącz przypomnienia

Wyślij link e-mailem oraz na czacie grupowym

Sprawdź, czy urządzenie jest umieszczone w górnym gnieździe, i podłącz Zoom

Wyślij pakiet po ustawieniu czasu

Wynik: Wybierasz porę dnia i organizujesz intensywną sesję nauki w grupie, nie czekając na odpowiedzi.

Grupa wsparcia z zakresu rachunku różniczkowego i całkowego dla studentów z różnych stref czasowych

Prowadzisz zajęcia z studentami pierwszego roku – część z nich odbywa się na terenie uczelni, a część zdalnie. Różnica czasu wynosi 3 godziny.

Zaproponuj 5 opcji w jednym oknie

od 17:00 do 20:00 czasu wschodnioamerykańskiego w dwa dni robocze i jeden dzień weekendowy

Pozwól, aby Doodle zajmowało się wyświetlaniem czasu lokalnego

Ukryj dane uczestników w Doodle Pro

Chroń swoją prywatność i unikaj presji społecznej podczas głosowania

Dodaj informację o udziale

„Zaczynamy od 20 minut powtórki materiału, a potem przez 40 minut rozwiązujemy zadania w parach”

Po zakończeniu ankiety udostępnij link do Doodle 1:1

Studenci, którzy potrzebują dodatkowej pomocy, mogą zarezerwować 30-minutowy termin

Wynik: Szanujecie prywatność, uwzględniacie różnice stref czasowych i zapewniacie jasną ścieżkę do uzyskania bardziej szczegółowej pomocy.

Warsztaty pisarskie dla uczniów gimnazjum – liczba miejsc ograniczona

Planujesz zorganizować grupę kreatywnego pisania z 10 miejscami na każdą sesję. Chcesz zorganizować dwie sesje w tym miesiącu.

Skorzystaj z Sign-up Sheets Doodle

Utwórz dwie rezerwacje, każda na 10 miejsc

Dodaj krótki opis i listę materiałów

Prześlij link rodzicom

E-mail z serwisu Doodle lub wpis na portalu klasy

Śledź rejestracje w czasie rzeczywistym

Zamknij listę, gdy wszystkie miejsca zostaną zajęte

Dodaj materiały

Wyślij wskazówkę przed sesją na 48 godzin przed warsztatami

Wynik: Rodziny szybko wybierają sobie miejsce, a ty dbasz o porządek na liście.

Płatny kurs przygotowujący do egzaminu z prostym systemem rezerwacji i płatności

Prowadzisz trzyczęściowy kurs przygotowawczy do egzaminu ACT i pobierasz opłatę za każde miejsce. Oferujesz również dodatkowe sesje indywidualne w ramach przygotowań do dnia egzaminu.

Utwórz Booking Page

Ustaw liczbę otwartych okien i czas trwania sesji

Połącz Stripe, aby pobierać opłaty w momencie rezerwacji

Dodaj funkcję powiększania, aby każde spotkanie było gotowe do rozpoczęcia

Udostępnij link do Booking Page

Rodzice wybierają dogodny termin i dokonują płatności w jednym kroku

Oferta: dodatki 1:1

Wyślij link do sesji 1:1 w Doodle na 30-minutową sesję coachingową

Płatności znów obsługuje Stripe, nie ma już wymiany faktur

Wynik: Twoje przychody są przejrzyste, płatności są księgowane przed rozpoczęciem zajęć, a Ty możesz skupić się na nauczaniu.

Obszerny przegląd egzaminu z szybką decyzją dotyczącą terminu

Musisz wybrać termin na ostatnie powtórzenie materiału dla 60 studentów przed egzaminami śródokresowymi.

Wyślij Group Poll Doodle do listy uczniów z Twojej klasy

Skorzystaj z zaproszeń e-mailowych serwisu Doodle, aby dotrzeć do wszystkich

Ustal 24-godzinny termin i włącz przypomnienia

Złóż ofertę 3 razy

Unikaj nadmiaru możliwości wyboru i ogranicz się do jednego tygodnia

Potwierdź i opublikuj godzinę w systemie LMS

Dodaj aplikację Microsoft Teams lub Google Meet

Wynik: Wybierasz porę dnia, w której frekwencja jest niemal pełna.

Najlepsze praktyki w zakresie jasnej komunikacji

Skuteczne planowanie zajęć opiera się przede wszystkim na jasnej i przyjaznej dla studentów komunikacji. Skorzystaj z tych prostych wskazówek.

Korzystaj z szablonów

Zasady nazewnictwa

Pakiety przygotowawcze

Obecność i dalsze działania

Rezerwy czasowe

Godziny przyjęć

Rozwiązywanie problemów związanych z niską frekwencją

Nawet mając dobry plan, niektóre zajęcia mogą się okazać słabo frekwencyjne. Oto jak sobie z tym poradzić.

Zmień czas trwania sesji

Przesuń okno

Dodaj haczyk

Podziel się wynikami

Korzystaj z przypomnień i terminów

Najważniejsze wnioski

Skorzystaj z Group Poll w Doodle, aby w ciągu kilku minut ustalić termin wspólnej nauki

Zaproponuj od 3 do 6 konkretnych opcji wraz z jasno określonym terminem i przypomnieniami

Połącz swój kalendarz z narzędziem do wideokonferencji, aby uniknąć kolizji terminów

Skorzystaj z Booking Page, aby rezerwować sale do nauki i płatne sesje za pomocą Stripe

Wykorzystaj format 1:1 oraz Sign-up Sheets w innych formatach

Zacznij od lepszego planowania

Jeśli udzielasz korepetycji, Twój czas to Twoja usługa. Szybka ankieta pozwala wyeliminować przeszkody, które uniemożliwiają organizację wspólnej nauki. Utwórz Group Poll w serwisie Doodle, połącz ją ze swoim kalendarzem, ustaw termin i pozwól uczniom zagłosować na dogodny termin. Następnie skorzystaj ze swojej Booking Page, aby organizować płatne sesje oraz spotkania indywidualne w ramach dalszej pracy. Jednym kliknięciem możesz dodać Zoom lub Teams, a w razie potrzeby pobierać opłaty za pośrednictwem Stripe.

Chcesz, aby nauka w grupie była prosta i szybka? Stwórz swoją pierwszą ankietę w kilka minut.