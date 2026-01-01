Łatwa nauka w grupie: ustal najlepszą porę w ciągu kilku minut
Zaktualizowano: 1 lip 2026
Nauka w grupie może poprawić wyniki i wzmocnić pewność siebie, ale znalezienie dogodnego terminu często uniemożliwia realizację planu. Jeśli udzielasz korepetycji, znasz ten ból związany z ciągłą wymianą e-maili i chaotycznymi czatami grupowymi. Skutkiem tego są opóźnienia, nieobecności i utrata motywacji, zanim jeszcze rozpocznie się pierwsza sesja.
Jest na to szybszy sposób. Dzięki Group Poll w Doodle możesz poprosić uczniów o głosowanie na najlepszy termin i potwierdzić sesję w ciągu kilku minut. W tym przewodniku dowiesz się, jak skonfigurować idealną ankietę, zwiększyć liczbę odpowiedzi, uniknąć typowych błędów oraz połączyć planowanie zajęć z kalendarzem i narzędziami do wideokonferencji. Dowiesz się również, kiedy warto korzystać z funkcji Doodle 1:1, Booking Page i Sign-up Sheet, aby z pewnością siebie zorganizować cały tydzień korepetycji.
Nie jest wymagana karta kredytowa
Wyzwanie stojące przed korepetytorami
Korepetytorzy muszą godzić zajęcia szkolne, sport, pracę i czas spędzany z rodziną. Każdy uczeń ma swój własny rytm. Wielu z nich mieszka również w różnych strefach czasowych lub pracuje na zmianach.
Kiedy próbujesz ustalić termin wspólnej nauki za pomocą wiadomości tekstowej lub e-maila, dzieją się trzy rzeczy:
Odpowiedzi są rozrzucone po różnych aplikacjach i dniach
Pierwszy wybrany termin koliduje z terminem w kalendarzu innej osoby
Poświęcasz czas na koordynację zamiast na nauczanie
Chcesz uczyć, a nie gonić za odpowiedziami. Zależy ci też na sprawiedliwym procesie, który zapewni wszystkim możliwość wypowiedzenia się i pozwoli szybko dojść do porozumienia.
Dlaczego ma to znaczenie dla korepetytorów
Czas poświęcony na planowanie zajęć to czas, którego nie można przeznaczyć na przygotowywanie planów lekcji, ocenianie uczniów czy promocję swoich usług. Lepsze planowanie zajęć pomaga:
Zorganizuj zajęcia tak, aby uczniowie otrzymali potrzebne wsparcie
Zadbaj o czas przeznaczony na przygotowania i równowagę między życiem zawodowym a prywatnym
Ogranicz zmiany wprowadzane w ostatniej chwili, które pochłaniają Twoją energię
Prowadź przejrzysty kalendarz, który jest zsynchronizowany z Twoimi celami dydaktycznymi
Gdy planowanie jest proste, możesz organizować przewidywalne sesje nauki grupowej, dodawać płatne usługi dodatkowe oraz oferować indywidualne zajęcia dla uczniów, którzy potrzebują większego wsparcia. Twój kalendarz staje się stałym elementem Twojej działalności.
Stwórz sprawny proces organizacji nauki w grupie dzięki Group Poll Doodle
Zacznij od sprawdzonego schematu działania, który pozwala przekształcić zainteresowanie w potwierdzony termin. Group Poll w serwisie Doodle umożliwia zaproszenie do głosowania nawet 1000 uczestników. Oto plan krok po kroku, który sprawdza się w przypadku korepetytorów.
Określ cel i czas trwania
Przykład: Powtórka z rozdziału „Algebra II”, 60 minut
Należy zadbać o to, by zajęcia były ukierunkowane na konkretny cel, tak aby uczniowie wiedzieli, czego mogą się spodziewać
Wybierz kilka dogodnych terminów
Zaproponuj od 3 do 6 terminów w krótkim przedziale czasowym
Wykorzystaj swoje typowe terminy na korepetycje, np. wieczory w dni powszednie lub niedzielne popołudnia
Połącz swój kalendarz
Połącz z Kalendarzem Google, kalendarzem programu Microsoft Outlook lub kalendarzem Apple
Doodle ukryje terminy, w których nie masz wolnego czasu, i zaproponuje lepsze terminy spotkań
Dodaj jasny opis
Zarys tematów, niezbędne materiały i prace przygotowawcze
Dzięki Doodle Pro możesz korzystać z opisów spotkań generowanych przez sztuczną inteligencję, aby szybko nadać spotkaniu odpowiedni ton i określić oczekiwania
Ustal termin głosowania i przypomnienia
Podaj datę zakończenia, abyś mógł to potwierdzić i się przygotować
Włącz automatyczne przypomnienia, aby zachęcić uczniów, którzy zapomnieli zagłosować
Wyślij zaproszenie tam, gdzie uczniowie je przeczytają
Wyślij uczniom wiadomość e-mail z serwisu Doodle, opublikuj link w systemie LMS lub wrzuć go na czacie grupowym klasy
Jeśli organizujesz zajęcia dla dużych grup, Doodle może wysłać zaproszenia e-mailem do maksymalnie 1000 uczestników
Potwierdź i zapisz to w kalendarzu
Gdy pojawią się wyniki głosowania, wybierz pierwsze miejsce i wyślij potwierdzenie
Dodaj Zoom, Microsoft Teams, Google Meet lub Cisco Webex jednym kliknięciem
Wybierz przedziały czasowe, w których uczniowie rzeczywiście mogą się pojawić
Skuteczna ankieta zaczyna się od realistycznych opcji. Skorzystaj z poniższych pomysłów sprawdzonych przez korepetytorów:
Dostosuj do harmonogramów dzwonków
Należy unikać pierwszych 30 minut po zakończeniu zajęć szkolnych, kiedy uczniowie wracają do domu
Warto rozważyć zajęcia późnym wieczorem dla zapracowanych sportowców lub studentów, którzy pracują
Pamiętaj o weekendzie
Sobotnie poranki często są dogodne dla grup przygotowujących się do egzaminów
Późne popołudnie w niedzielę może być dobrym momentem przed rozpoczęciem tygodnia
Plan dotyczący stref czasowych
Jeśli uczniowie uczą się zdalnie, wybierz opcje mieszczące się w tym samym przedziale czasowym, np. od 17:00 do 20:00 czasu lokalnego
Doodle uwzględnia strefy czasowe, dzięki czemu uczniowie widzą prawidłowy czas lokalny
Praktyczne wskazówki, jak zwiększyć liczbę odpowiedzi w ankietach i frekwencję
Możesz przygotować świetną ankietę, a mimo to odpowiedzi mogą napływać powoli. Skorzystaj z tych praktycznych wskazówek, aby szybko zebrać głosy i zapewnić pełne frekwencje.
Ograniczaj opcje – proponuj nie więcej niż 6 opcji; zbyt duży wybór spowalnia podejmowanie decyzji
Wyznacz konkretny termin – zakończ ankietę w ciągu 48–72 godzin, aby utrzymać tempo
Używaj jasnych tytułów – np. „Powtórka ze stechiometrii w chemii, 60 min, wraz z zadaniami praktycznymi”
Obiecaj korzyść – dodaj uwagę w stylu: „Zawiera zestaw 10 pytań ćwiczeniowych oraz klucz odpowiedzi”
Dodaj link do filmu jak najwcześniej – dodaj link do Zoomu lub Google Meet w serwisie Doodle, aby uczniowie wiedzieli, w jakiej formie odbędzie się spotkanie
Korzystaj z przypomnień – włącz automatyczne przypomnienia dla wyborców, którzy jeszcze nie udzielili odpowiedzi
Ochrona prywatności uczniów – ukryj dane uczestników za pomocą Doodle Pro w przypadku młodszych lub wrażliwych grup
Następnie wybierz opcje w stosunku 1:1 – po zakończeniu pracy w grupach udostępnij link do Doodle 1:1 dla uczniów, którzy potrzebują dodatkowej pomocy
Pobieraj opłaty w razie potrzeby – skorzystaj ze swojej Booking Page Doodle lub z integracji 1:1 ze Stripe, aby pobrać opłatę w momencie rezerwacji
Typowe błędy, których należy unikać
Większość problemów związanych z planowaniem wynika z kilku powtarzających się błędów. Jeśli ich unikniesz, miejsca na wasze wspólne nauki zapełnią się szybciej.
Zbyt wiele opcji czasowych
Niejasne cele sesji
Brak terminu
Pomijanie czasu buforowania
Brak synchronizacji kalendarza
Brak wiadomości e-mail z potwierdzeniem lub informacją przygotowawczą
Wykorzystanie jednego narzędzia do wszystkiego
Skorzystaj z Group Poll, aby ustalić termin, a następnie z Booking Page w przypadku regularnych sesji naukowych oraz z opcji „1:1” w przypadku szczegółowych omówień.
Narzędzia i rozwiązania, z których mogą korzystać nauczyciele już dziś
Doodle oferuje kompletny zestaw narzędzi do nauki w grupie, regularnych zajęć i sesji indywidualnych. Oto, w jaki sposób każdy z tych produktów może Ci pomóc.
Group Polls – zaproś nawet 1000 uczniów, zsynchronizuj kalendarze, ustal terminy, dodaj przypomnienia, ukryj szczegóły i dostosuj wygląd do wizerunku marki dzięki Doodle Pro.
Booking Page – udostępnij jeden link, dzięki któremu uczniowie lub rodzice będą mogli rezerwować terminy w godzinach otwarcia, dodaj rezerwy czasowe, pobieraj opłaty za pomocą Stripe oraz dołączaj linki do filmów.
1:1 – oferować terminy na prywatne korepetycje z automatycznym potwierdzeniem i pobraniem opłaty.
Sign-up Sheets – tworzyć sesje z ograniczoną liczbą miejsc na zajęcia praktyczne lub warsztaty oraz w prosty sposób śledzić listy uczestników.
Funkcje zaawansowane – Opisy spotkań generowane przez sztuczną inteligencję, integracja z Zapierem, interfejs bez reklam oraz zabezpieczenia na poziomie korporacyjnym.
Praktyczne przykłady z sytuacji związanych z korepetycjami
Zobacz, jak korepetytorzy korzystają z Doodle w typowych sytuacjach. Każdy przykład zawiera instrukcję krok po kroku, z której możesz skorzystać.
Grupa uczniów szkół średnich przygotowująca się do egzaminu SAT, którzy mają napięty harmonogram zajęć
Masz 12 uczniów, którzy uprawiają sport, należą do kółek zainteresowań i pracują na pół etatu. Chcesz organizować co tydzień 90-minutową grupową sesję nauki matematyki do egzaminu SAT.
Utwórz Group Poll w serwisie Doodle z 4 opcjami
Niedziela, godz. 17:00, niedziela, godz. 19:00, wtorek, godz. 19:00, czwartek, godz. 19:00
Połącz swój kalendarz, aby uniknąć kolizji terminów
Dodaj jasny opis
„Ćwiczenia z matematyki do egzaminu SAT, 90 minut, proszę zabrać ze sobą kalkulator. Omówimy równania liniowe i zadania tekstowe. Pakiet materiałów w formacie PDF zostanie wysłany 24 godziny przed sesją.”
Ustal 48-godzinny termin i włącz przypomnienia
Wyślij link e-mailem oraz na czacie grupowym
Sprawdź, czy urządzenie jest umieszczone w górnym gnieździe, i podłącz Zoom
Wyślij pakiet po ustawieniu czasu
Wynik: Wybierasz porę dnia i organizujesz intensywną sesję nauki w grupie, nie czekając na odpowiedzi.
Grupa wsparcia z zakresu rachunku różniczkowego i całkowego dla studentów z różnych stref czasowych
Prowadzisz zajęcia z studentami pierwszego roku – część z nich odbywa się na terenie uczelni, a część zdalnie. Różnica czasu wynosi 3 godziny.
Zaproponuj 5 opcji w jednym oknie
od 17:00 do 20:00 czasu wschodnioamerykańskiego w dwa dni robocze i jeden dzień weekendowy
Pozwól, aby Doodle zajmowało się wyświetlaniem czasu lokalnego
Ukryj dane uczestników w Doodle Pro
Chroń swoją prywatność i unikaj presji społecznej podczas głosowania
Dodaj informację o udziale
„Zaczynamy od 20 minut powtórki materiału, a potem przez 40 minut rozwiązujemy zadania w parach”
Po zakończeniu ankiety udostępnij link do Doodle 1:1
Studenci, którzy potrzebują dodatkowej pomocy, mogą zarezerwować 30-minutowy termin
Wynik: Szanujecie prywatność, uwzględniacie różnice stref czasowych i zapewniacie jasną ścieżkę do uzyskania bardziej szczegółowej pomocy.
Warsztaty pisarskie dla uczniów gimnazjum – liczba miejsc ograniczona
Planujesz zorganizować grupę kreatywnego pisania z 10 miejscami na każdą sesję. Chcesz zorganizować dwie sesje w tym miesiącu.
Skorzystaj z Sign-up Sheets Doodle
Utwórz dwie rezerwacje, każda na 10 miejsc
Dodaj krótki opis i listę materiałów
Prześlij link rodzicom
E-mail z serwisu Doodle lub wpis na portalu klasy
Śledź rejestracje w czasie rzeczywistym
Zamknij listę, gdy wszystkie miejsca zostaną zajęte
Dodaj materiały
Wyślij wskazówkę przed sesją na 48 godzin przed warsztatami
Wynik: Rodziny szybko wybierają sobie miejsce, a ty dbasz o porządek na liście.
Płatny kurs przygotowujący do egzaminu z prostym systemem rezerwacji i płatności
Prowadzisz trzyczęściowy kurs przygotowawczy do egzaminu ACT i pobierasz opłatę za każde miejsce. Oferujesz również dodatkowe sesje indywidualne w ramach przygotowań do dnia egzaminu.
Utwórz Booking Page
Ustaw liczbę otwartych okien i czas trwania sesji
Połącz Stripe, aby pobierać opłaty w momencie rezerwacji
Dodaj funkcję powiększania, aby każde spotkanie było gotowe do rozpoczęcia
Udostępnij link do Booking Page
Rodzice wybierają dogodny termin i dokonują płatności w jednym kroku
Oferta: dodatki 1:1
Wyślij link do sesji 1:1 w Doodle na 30-minutową sesję coachingową
Płatności znów obsługuje Stripe, nie ma już wymiany faktur
Wynik: Twoje przychody są przejrzyste, płatności są księgowane przed rozpoczęciem zajęć, a Ty możesz skupić się na nauczaniu.
Obszerny przegląd egzaminu z szybką decyzją dotyczącą terminu
Musisz wybrać termin na ostatnie powtórzenie materiału dla 60 studentów przed egzaminami śródokresowymi.
Wyślij Group Poll Doodle do listy uczniów z Twojej klasy
Skorzystaj z zaproszeń e-mailowych serwisu Doodle, aby dotrzeć do wszystkich
Ustal 24-godzinny termin i włącz przypomnienia
Złóż ofertę 3 razy
Unikaj nadmiaru możliwości wyboru i ogranicz się do jednego tygodnia
Potwierdź i opublikuj godzinę w systemie LMS
Dodaj aplikację Microsoft Teams lub Google Meet
Wynik: Wybierasz porę dnia, w której frekwencja jest niemal pełna.
Najlepsze praktyki w zakresie jasnej komunikacji
Skuteczne planowanie zajęć opiera się przede wszystkim na jasnej i przyjaznej dla studentów komunikacji. Skorzystaj z tych prostych wskazówek.
Korzystaj z szablonów
Zasady nazewnictwa
Pakiety przygotowawcze
Obecność i dalsze działania
Rezerwy czasowe
Godziny przyjęć
Rozwiązywanie problemów związanych z niską frekwencją
Nawet mając dobry plan, niektóre zajęcia mogą się okazać słabo frekwencyjne. Oto jak sobie z tym poradzić.
Zmień czas trwania sesji
Przesuń okno
Dodaj haczyk
Podziel się wynikami
Korzystaj z przypomnień i terminów
Najważniejsze wnioski
Skorzystaj z Group Poll w Doodle, aby w ciągu kilku minut ustalić termin wspólnej nauki
Zaproponuj od 3 do 6 konkretnych opcji wraz z jasno określonym terminem i przypomnieniami
Połącz swój kalendarz z narzędziem do wideokonferencji, aby uniknąć kolizji terminów
Skorzystaj z Booking Page, aby rezerwować sale do nauki i płatne sesje za pomocą Stripe
Wykorzystaj format 1:1 oraz Sign-up Sheets w innych formatach
Zacznij od lepszego planowania
Jeśli udzielasz korepetycji, Twój czas to Twoja usługa. Szybka ankieta pozwala wyeliminować przeszkody, które uniemożliwiają organizację wspólnej nauki. Utwórz Group Poll w serwisie Doodle, połącz ją ze swoim kalendarzem, ustaw termin i pozwól uczniom zagłosować na dogodny termin. Następnie skorzystaj ze swojej Booking Page, aby organizować płatne sesje oraz spotkania indywidualne w ramach dalszej pracy. Jednym kliknięciem możesz dodać Zoom lub Teams, a w razie potrzeby pobierać opłaty za pośrednictwem Stripe.
Chcesz, aby nauka w grupie była prosta i szybka? Stwórz swoją pierwszą ankietę w kilka minut.
Nie jest wymagana karta kredytowa