Gruppestudie gjort nemt: Afstem den bedste tid på få minutter

Gruppestudier kan løfte resultaterne og selvtilliden, men at vælge et tidspunkt, der fungerer, sætter ofte en stopper for planen. Hvis du underviser, kender du smerten ved e-mails frem og tilbage og rodede gruppechats. Resultatet er forsinkelser, udeblivelser og tabt momentum, før den første session overhovedet er startet.

Der findes en hurtigere måde. Med Doodle Group Polls kan du bede de studerende om at stemme om det bedste tidspunkt og bekræfte en session på få minutter. I denne vejledning lærer du, hvordan du sætter den perfekte afstemning op, øger svarprocenten, undgår almindelige fejl og forbinder din planlægning med din kalender og dine videoværktøjer. Du vil også se, hvornår du skal bruge Doodle 1:1, Booking Page og Sign-up Sheets til at køre hele din undervisningsuge med selvtillid.

Prøv Doodle Intet kreditkort påkrævet

Den udfordring, som tutorer står over for

Vejledere jonglerer med skoleskemaer, sport, job og familietid. Hver elev har sin egen rytme. Mange bor også i forskellige tidszoner eller har skiftende vagter.

Når man forsøger at aftale en gruppetime via sms eller e-mail, sker der tre ting:

Svarene spredes på tværs af apps og dage

Det første valgte tidspunkt kolliderer med nogens kalender

Du bruger tid på at koordinere i stedet for at undervise

Du vil gerne undervise, ikke jage svar. Du ønsker også en fair proces, der giver alle mulighed for at komme til orde og hurtigt finde en tid.

Hvorfor dette er vigtigt for undervisere

Tid brugt på planlægning er tid, der ikke bruges på lektionsplaner, karaktergivning eller markedsføring af dine ydelser. Bedre planlægning hjælper dig:

Fylde sessioner, så eleverne får den støtte, de har brug for

Beskytte dine forberedelsestimer og din balance mellem arbejde og privatliv

Reducere ændringer i sidste øjeblik, som dræner dig for energi

Holde en klar kalender, der er synkroniseret med dine undervisningsmål

Når planlægningen er enkel, kan du køre forudsigelige gruppestudieblokke, tilføje betalte ekstratimer og åbne 1:1 for studerende, der har brug for mere hjælp. Din kalender bliver en fast del af din forretning.

Opbyg et hurtigt workflow for gruppestudier med en Doodle-gruppeafstemning

Start med en gentagelig arbejdsgang, der forvandler interesse til en bekræftet tid. Med Doodle Group Polls kan du invitere op til 1000 deltagere til at stemme. Her er en trin-for-trin-plan, der fungerer for undervisere.

Definer målet og varigheden Eksempel: Gennemgang af Algebra II, 60 minutter

Hold sessionerne fokuserede, så de studerende ved, hvad de kan forvente Vælg et par stærke tidsmuligheder Tilbyd 3 til 6 slots inden for et snævert vindue

Brug dine typiske vejledningsvinduer som hverdagsaftener eller søndag eftermiddage Forbind din kalender Forbind Google Kalender, Microsoft Outlook Kalender eller Apple Kalender

Doodle skjuler de tidspunkter, hvor du ikke er ledig, og foreslår bedre mødetidspunkter. Tilføj en klar beskrivelse Skitsér emner, nødvendige materialer og forberedelsesarbejde

Med Doodle Pro kan du bruge AI-genererede mødebeskrivelser til hurtigt at sætte tonen og forventningerne Indstil en afstemningsfrist og påmindelser Tilføj en slutdato, så du kan bekræfte og forberede dig

Slå automatiske påmindelser til for at skubbe til studerende, der glemmer at stemme Send invitationen derhen, hvor de studerende læser den Send en e-mail til de studerende fra Doodle, læg linket op i dit LMS, eller smid det i klassens gruppechat

Doodle kan sende invitationer til op til 1000 deltagere, hvis du har store kohorter. Bekræft og sæt det i kalenderen Når stemmerne er kommet ind, skal du vælge den bedste plads og sende bekræftelsen

Tilføj Zoom, Microsoft Teams, Google Meet eller Cisco Webex med et enkelt klik

Vælg tidspunkter, som de studerende rent faktisk kan nå

En stærk afstemning starter med realistiske muligheder. Brug disse idéer, der er testet af undervisere:

Afstem med klokkeslæt Undgå de første 30 minutter efter skoletid, hvor eleverne pendler Overvej sene aftener for travle atleter eller studerende med job

Vær opmærksom på weekenden Lørdag formiddag fungerer ofte for testforberedelsesgrupper Søndag sidst på eftermiddagen kan fungere godt, før ugen starter

Planlæg efter tidszoner Hvis de studerende bor langt væk, så vælg muligheder, der falder inden for et fælles vindue, f.eks. kl. 17-20 lokal tid. Doodle håndterer tidszoner, så de studerende ser den korrekte lokale tid



Praktiske tips til at øge svarene på afstemninger og deltagelsen

Du kan lave en god afstemning og stadig få langsomme svar. Brug disse praktiske tips til at få hurtige stemmer og fulde sessioner.

Hold valgmulighederne begrænsede - tilbyd ikke mere end 6 gange; for mange valgmuligheder gør beslutningerne langsommere.

Giv en fast deadline - luk afstemningen inden for 48 til 72 timer for at holde momentum

Brug klare titler - f.eks. "Kemi støkiometri gennemgang, 60 min, øvelsesopgaver medfølger"

Lov en fordel - tilføj en note som "Inkluderer et øvelsessæt med 10 spørgsmål og en løsningsnøgle"

Tilføj videolinket tidligt - vedhæft Zoom eller Google Meet i Doodle, så eleverne kender formatet

Brug påmindelser - slå automatiske påmindelser til for vælgere, der ikke har svaret

Beskyt elevernes privatliv - skjul deltageroplysninger med Doodle Pro for yngre eller følsomme grupper

Følg op med 1:1-muligheder - efter gruppestudiet kan du tilbyde et Doodle 1:1-link til studerende, der ønsker ekstra hjælp

Opkræv betaling, når det er nødvendigt - brug din Doodle-bookingside eller 1:1 med Stripe til at opkræve betaling ved booking

Almindelige fejl at undgå

De fleste problemer med planlægning kommer fra nogle få gentagne fejl. Undgå disse, så bliver dine gruppeforløb hurtigere fyldt op.

For mange valg af tidspunkter

Vage mål for sessionen

Ingen deadline

Ignorerer buffertid

Synkroniserer ikke din kalender

Ingen bekræftelse eller forberedelsesmail

Bruger ét værktøj til alt

Brug Group Polls til at beslutte et tidspunkt, derefter Booking Page til løbende studiesale og 1:1 til dybe dyk.

Værktøjer og løsninger, som undervisere kan bruge i dag

Doodle giver dig en komplet værktøjskasse til gruppestudier, løbende undervisning og private sessioner. Her er, hvordan hvert produkt hjælper.

Gruppeafstemninger - inviter op til 1000 studerende, forbind kalendere, indstil deadlines, tilføj påmindelser, skjul detaljer og brand med Doodle Pro.

Bookingside - del et link, så elever eller forældre kan booke inden for din åbningstid, tilføj buffere, opkræv betaling med Stripe, og vedhæft videolinks.

1:1 - tilbyd privatundervisning med automatiske bekræftelser og opkrævning af betaling.

Tilmeldingsark - opret sessioner med begrænsede pladser til laboratorier eller workshops, og hold nemt styr på deltagerlisten.

Avancerede funktioner - AI-genererede mødebeskrivelser, Zapier-integration, reklamefri grænseflade og sikkerhed på virksomhedsniveau.

Eksempler fra den virkelige verden på vejledningsscenarier

Se, hvordan undervisere bruger Doodle i almindelige situationer. Hvert eksempel indeholder trin, du kan kopiere.

SAT-gruppe i gymnasiet med travle skemaer

Du har 12 elever med sport, klubber og deltidsjob. Du vil have en 90-minutters SAT-matematikgruppe hver uge.

Opret en Doodle-gruppeafstemning med 4 muligheder

Søndag kl. 17.00, søndag kl. 19.00, tirsdag kl. 19.00, torsdag kl. 19.00

Forbind din kalender, så konflikter blokeres

Tilføj en klar beskrivelse

"SAT Math Practice, 90 minutter, medbring en lommeregner. Vi dækker lineære ligninger og ordproblemer. PDF-pakke sendes 24 timer før sessionen."

Sæt en deadline på 48 timer, og aktiver påmindelser

Send linket via e-mail og i din gruppechat

Bekræft den øverste plads og vedhæft Zoom

Send pakken, når tiden er sat

Resultat: Du vælger et tidspunkt på én dag og holder et fokuseret gruppestudie uden at jage svar.

Supportgruppe i matematik på universitetet på tværs af tidszoner

Du underviser førsteårsstuderende, nogle på campus og andre eksternt. Tidszonerne varierer med 3 timer.

Tilbyd 5 muligheder inden for et fælles vindue

17-20 Eastern på to hverdage og en weekenddag

Lad Doodle håndtere visning af lokal tid

Skjul deltageroplysninger på Doodle Pro

Beskyt privatlivets fred og undgå socialt pres i afstemningen

Tilføj en note om deltagelse

"Vi starter med 20 minutters konceptgennemgang, derefter 40 minutters problemer i par"

Efter afstemningen kan du dele et Doodle 1:1-link

Studerende, der ønsker ekstra hjælp, kan booke et 30-minutters slot

Resultat: Du respekterer privatlivets fred, afbalancerer tidszoner og tilbyder en klar vej til mere dybdegående hjælp.

Skriveworkshop på mellemtrinnet med begrænsede pladser

Du planlægger en kreativ skrivegruppe med 10 pladser pr. session. Du ønsker to sessioner i denne måned.

Brug Doodle-tilmeldingsark

Opret to datoer med 10 pladser hver

Tilføj en kort beskrivelse og en liste over materialer

Del linket med forældrene

Send en e-mail fra Doodle eller slå op i din klasseportal

Spor tilmeldinger i realtid

Luk arket, når pladserne er fyldt op

Følg op med materialer

Send en opfordring 48 timer før workshoppen

Resultat: Familierne vælger hurtigt deres plads, og du holder listen ren.

Betalt eksamens-bootcamp med enkel booking og betaling

Du kører en ACT-bootcamp med 3 sessioner og opkræver betaling pr. plads. Du tilbyder også ekstra 1:1 til coaching på testdagen.

Opret en bookingside

Indstil dine åbne vinduer og sessionslængder

Tilslut Stripe for at opkræve betaling ved booking

Tilføj Zoom, så hvert møde er klar til brug

Del linket til bookingsiden

Forældre vælger et tidspunkt, der passer, og betaler i ét trin

Tilbyd 1:1 add-ons

Send et Doodle 1:1-link til et 30-minutters coaching-slot

Stripe håndterer betaling igen, ingen fakturaer frem og tilbage

Resultat: Din indtægt er klar, betalingerne bogføres før sessionen, og du kan fokusere på at undervise.

Stor eksamensgennemgang med hurtig tidsbeslutning

Du skal vælge et tidspunkt til en afsluttende gennemgang med 60 studerende før terminsprøverne.

Send en Doodle-gruppeafstemning til din klasseliste

Brug e-mailinvitationer fra Doodle til at nå ud til alle

Sæt en 24-timers deadline og aktiver påmindelser

Tilbyd 3 tidspunkter

Undgå for mange valgmuligheder, og hold dig inden for en uge

Bekræft og slå tidspunktet op i dit LMS

Vedhæft Microsoft Teams eller Google Meet

Resultat: Du vælger et tidspunkt på en dag med næsten fuldt fremmøde.

Bedste praksis for klar kommunikation

God planlægning fungerer bedst med klar, elevvenlig kommunikation. Brug disse quick wins.

Brug skabeloner

Navnekonventioner

Forberedelsespakker

Tilstedeværelse og opfølgning

Tidsbuffere

Kontortid

Fejlfinding ved lavt fremmøde

Selv med en god plan vil nogle sessioner være underfyldte. Her kan du se, hvordan du justerer.

Ændr sessionens længde

Flyt vinduet

Tilføj en krog

Del resultater

Brug påmindelser og deadlines

Vigtige pointer

Brug Doodle-gruppeafstemninger til at vælge en gruppetid på få minutter

Tilbyd 3 til 6 stærke muligheder med en fast deadline og påmindelser

Forbind din kalender og dit videoværktøj for at undgå konflikter

Brug Booking Page til studiesale og betalte sessioner med Stripe

Brug 1:1 og tilmeldingsark til andre formater

Kom i gang med bedre planlægning

Hvis du underviser, er din tid din service. En hurtig afstemning fjerner den friktion, der forhindrer gruppestudier i at finde sted. Opret en Doodle-gruppeafstemning, forbind din kalender, tilføj en deadline, og lad de studerende stemme om det bedste tidspunkt. Brug derefter din bookingside til betalte sessioner og 1:1 til opfølgning. Du kan tilføje Zoom eller Teams med et enkelt klik og opkræve betaling via Stripe, når det er nødvendigt.

Er du klar til at gøre gruppestudier enkle og hurtige? Opret din første afstemning på få minutter.