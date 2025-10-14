Opret en Doodle

Gruppestudie gjort nemt: Afstem den bedste tid på få minutter

Read Time: 8 minutes

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Opdateret: 14. okt. 2025

Table of Contents

    Gruppestudier kan løfte resultaterne og selvtilliden, men at vælge et tidspunkt, der fungerer, sætter ofte en stopper for planen. Hvis du underviser, kender du smerten ved e-mails frem og tilbage og rodede gruppechats. Resultatet er forsinkelser, udeblivelser og tabt momentum, før den første session overhovedet er startet.

    Der findes en hurtigere måde. Med Doodle Group Polls kan du bede de studerende om at stemme om det bedste tidspunkt og bekræfte en session på få minutter. I denne vejledning lærer du, hvordan du sætter den perfekte afstemning op, øger svarprocenten, undgår almindelige fejl og forbinder din planlægning med din kalender og dine videoværktøjer. Du vil også se, hvornår du skal bruge Doodle 1:1, Booking Page og Sign-up Sheets til at køre hele din undervisningsuge med selvtillid.

    Den udfordring, som tutorer står over for

    Vejledere jonglerer med skoleskemaer, sport, job og familietid. Hver elev har sin egen rytme. Mange bor også i forskellige tidszoner eller har skiftende vagter.

    Når man forsøger at aftale en gruppetime via sms eller e-mail, sker der tre ting:

    • Svarene spredes på tværs af apps og dage

    • Det første valgte tidspunkt kolliderer med nogens kalender

    • Du bruger tid på at koordinere i stedet for at undervise

    Du vil gerne undervise, ikke jage svar. Du ønsker også en fair proces, der giver alle mulighed for at komme til orde og hurtigt finde en tid.

    Hvorfor dette er vigtigt for undervisere

    Tid brugt på planlægning er tid, der ikke bruges på lektionsplaner, karaktergivning eller markedsføring af dine ydelser. Bedre planlægning hjælper dig:

    • Fylde sessioner, så eleverne får den støtte, de har brug for

    • Beskytte dine forberedelsestimer og din balance mellem arbejde og privatliv

    • Reducere ændringer i sidste øjeblik, som dræner dig for energi

    • Holde en klar kalender, der er synkroniseret med dine undervisningsmål

    Når planlægningen er enkel, kan du køre forudsigelige gruppestudieblokke, tilføje betalte ekstratimer og åbne 1:1 for studerende, der har brug for mere hjælp. Din kalender bliver en fast del af din forretning.

    Opbyg et hurtigt workflow for gruppestudier med en Doodle-gruppeafstemning

    Start med en gentagelig arbejdsgang, der forvandler interesse til en bekræftet tid. Med Doodle Group Polls kan du invitere op til 1000 deltagere til at stemme. Her er en trin-for-trin-plan, der fungerer for undervisere.

    1. Definer målet og varigheden

      • Eksempel: Gennemgang af Algebra II, 60 minutter

      • Hold sessionerne fokuserede, så de studerende ved, hvad de kan forvente

    2. Vælg et par stærke tidsmuligheder

      • Tilbyd 3 til 6 slots inden for et snævert vindue

      • Brug dine typiske vejledningsvinduer som hverdagsaftener eller søndag eftermiddage

    3. Forbind din kalender

      • Forbind Google Kalender, Microsoft Outlook Kalender eller Apple Kalender

      • Doodle skjuler de tidspunkter, hvor du ikke er ledig, og foreslår bedre mødetidspunkter.

    4. Tilføj en klar beskrivelse

      • Skitsér emner, nødvendige materialer og forberedelsesarbejde

      • Med Doodle Pro kan du bruge AI-genererede mødebeskrivelser til hurtigt at sætte tonen og forventningerne

    5. Indstil en afstemningsfrist og påmindelser

      • Tilføj en slutdato, så du kan bekræfte og forberede dig

      • Slå automatiske påmindelser til for at skubbe til studerende, der glemmer at stemme

    6. Send invitationen derhen, hvor de studerende læser den

      • Send en e-mail til de studerende fra Doodle, læg linket op i dit LMS, eller smid det i klassens gruppechat

      • Doodle kan sende invitationer til op til 1000 deltagere, hvis du har store kohorter.

    7. Bekræft og sæt det i kalenderen

      • Når stemmerne er kommet ind, skal du vælge den bedste plads og sende bekræftelsen

      • Tilføj Zoom, Microsoft Teams, Google Meet eller Cisco Webex med et enkelt klik

    Vælg tidspunkter, som de studerende rent faktisk kan nå

    En stærk afstemning starter med realistiske muligheder. Brug disse idéer, der er testet af undervisere:

    • Afstem med klokkeslæt

      • Undgå de første 30 minutter efter skoletid, hvor eleverne pendler

      • Overvej sene aftener for travle atleter eller studerende med job

    • Vær opmærksom på weekenden

      • Lørdag formiddag fungerer ofte for testforberedelsesgrupper

      • Søndag sidst på eftermiddagen kan fungere godt, før ugen starter

    • Planlæg efter tidszoner

      • Hvis de studerende bor langt væk, så vælg muligheder, der falder inden for et fælles vindue, f.eks. kl. 17-20 lokal tid.

      • Doodle håndterer tidszoner, så de studerende ser den korrekte lokale tid

    Praktiske tips til at øge svarene på afstemninger og deltagelsen

    Du kan lave en god afstemning og stadig få langsomme svar. Brug disse praktiske tips til at få hurtige stemmer og fulde sessioner.

    • Hold valgmulighederne begrænsede - tilbyd ikke mere end 6 gange; for mange valgmuligheder gør beslutningerne langsommere.

    • Giv en fast deadline - luk afstemningen inden for 48 til 72 timer for at holde momentum

    • Brug klare titler - f.eks. "Kemi støkiometri gennemgang, 60 min, øvelsesopgaver medfølger"

    • Lov en fordel - tilføj en note som "Inkluderer et øvelsessæt med 10 spørgsmål og en løsningsnøgle"

    • Tilføj videolinket tidligt - vedhæft Zoom eller Google Meet i Doodle, så eleverne kender formatet

    • Brug påmindelser - slå automatiske påmindelser til for vælgere, der ikke har svaret

    • Beskyt elevernes privatliv - skjul deltageroplysninger med Doodle Pro for yngre eller følsomme grupper

    • Følg op med 1:1-muligheder - efter gruppestudiet kan du tilbyde et Doodle 1:1-link til studerende, der ønsker ekstra hjælp

    • Opkræv betaling, når det er nødvendigt - brug din Doodle-bookingside eller 1:1 med Stripe til at opkræve betaling ved booking

    Almindelige fejl at undgå

    De fleste problemer med planlægning kommer fra nogle få gentagne fejl. Undgå disse, så bliver dine gruppeforløb hurtigere fyldt op.

    • For mange valg af tidspunkter

    • Vage mål for sessionen

    • Ingen deadline

    • Ignorerer buffertid

    • Synkroniserer ikke din kalender

    • Ingen bekræftelse eller forberedelsesmail

    • Bruger ét værktøj til alt

    Brug Group Polls til at beslutte et tidspunkt, derefter Booking Page til løbende studiesale og 1:1 til dybe dyk.

    Værktøjer og løsninger, som undervisere kan bruge i dag

    Doodle giver dig en komplet værktøjskasse til gruppestudier, løbende undervisning og private sessioner. Her er, hvordan hvert produkt hjælper.

    • Gruppeafstemninger - inviter op til 1000 studerende, forbind kalendere, indstil deadlines, tilføj påmindelser, skjul detaljer og brand med Doodle Pro.

    • Bookingside - del et link, så elever eller forældre kan booke inden for din åbningstid, tilføj buffere, opkræv betaling med Stripe, og vedhæft videolinks.

    • 1:1 - tilbyd privatundervisning med automatiske bekræftelser og opkrævning af betaling.

    • Tilmeldingsark - opret sessioner med begrænsede pladser til laboratorier eller workshops, og hold nemt styr på deltagerlisten.

    • Avancerede funktioner - AI-genererede mødebeskrivelser, Zapier-integration, reklamefri grænseflade og sikkerhed på virksomhedsniveau.

    Eksempler fra den virkelige verden på vejledningsscenarier

    Se, hvordan undervisere bruger Doodle i almindelige situationer. Hvert eksempel indeholder trin, du kan kopiere.

    SAT-gruppe i gymnasiet med travle skemaer

    Du har 12 elever med sport, klubber og deltidsjob. Du vil have en 90-minutters SAT-matematikgruppe hver uge.

    Opret en Doodle-gruppeafstemning med 4 muligheder

    • Søndag kl. 17.00, søndag kl. 19.00, tirsdag kl. 19.00, torsdag kl. 19.00

    • Forbind din kalender, så konflikter blokeres

    Tilføj en klar beskrivelse

    • "SAT Math Practice, 90 minutter, medbring en lommeregner. Vi dækker lineære ligninger og ordproblemer. PDF-pakke sendes 24 timer før sessionen."

    Sæt en deadline på 48 timer, og aktiver påmindelser

    • Send linket via e-mail og i din gruppechat

    Bekræft den øverste plads og vedhæft Zoom

    • Send pakken, når tiden er sat

    Resultat: Du vælger et tidspunkt på én dag og holder et fokuseret gruppestudie uden at jage svar.

    Supportgruppe i matematik på universitetet på tværs af tidszoner

    Du underviser førsteårsstuderende, nogle på campus og andre eksternt. Tidszonerne varierer med 3 timer.

    Tilbyd 5 muligheder inden for et fælles vindue

    • 17-20 Eastern på to hverdage og en weekenddag

    • Lad Doodle håndtere visning af lokal tid

    Skjul deltageroplysninger på Doodle Pro

    • Beskyt privatlivets fred og undgå socialt pres i afstemningen

    Tilføj en note om deltagelse

    • "Vi starter med 20 minutters konceptgennemgang, derefter 40 minutters problemer i par"

    Efter afstemningen kan du dele et Doodle 1:1-link

    • Studerende, der ønsker ekstra hjælp, kan booke et 30-minutters slot

    Resultat: Du respekterer privatlivets fred, afbalancerer tidszoner og tilbyder en klar vej til mere dybdegående hjælp.

    Skriveworkshop på mellemtrinnet med begrænsede pladser

    Du planlægger en kreativ skrivegruppe med 10 pladser pr. session. Du ønsker to sessioner i denne måned.

    Brug Doodle-tilmeldingsark

    • Opret to datoer med 10 pladser hver

    • Tilføj en kort beskrivelse og en liste over materialer

    Del linket med forældrene

    • Send en e-mail fra Doodle eller slå op i din klasseportal

    Spor tilmeldinger i realtid

    • Luk arket, når pladserne er fyldt op

    Følg op med materialer

    • Send en opfordring 48 timer før workshoppen

    Resultat: Familierne vælger hurtigt deres plads, og du holder listen ren.

    Betalt eksamens-bootcamp med enkel booking og betaling

    Du kører en ACT-bootcamp med 3 sessioner og opkræver betaling pr. plads. Du tilbyder også ekstra 1:1 til coaching på testdagen.

    Opret en bookingside

    • Indstil dine åbne vinduer og sessionslængder

    • Tilslut Stripe for at opkræve betaling ved booking

    • Tilføj Zoom, så hvert møde er klar til brug

    Del linket til bookingsiden

    • Forældre vælger et tidspunkt, der passer, og betaler i ét trin

    Tilbyd 1:1 add-ons

    • Send et Doodle 1:1-link til et 30-minutters coaching-slot

    • Stripe håndterer betaling igen, ingen fakturaer frem og tilbage

    Resultat: Din indtægt er klar, betalingerne bogføres før sessionen, og du kan fokusere på at undervise.

    Stor eksamensgennemgang med hurtig tidsbeslutning

    Du skal vælge et tidspunkt til en afsluttende gennemgang med 60 studerende før terminsprøverne.

    Send en Doodle-gruppeafstemning til din klasseliste

    • Brug e-mailinvitationer fra Doodle til at nå ud til alle

    • Sæt en 24-timers deadline og aktiver påmindelser

    Tilbyd 3 tidspunkter

    • Undgå for mange valgmuligheder, og hold dig inden for en uge

    Bekræft og slå tidspunktet op i dit LMS

    • Vedhæft Microsoft Teams eller Google Meet

    Resultat: Du vælger et tidspunkt på en dag med næsten fuldt fremmøde.

    Bedste praksis for klar kommunikation

    God planlægning fungerer bedst med klar, elevvenlig kommunikation. Brug disse quick wins.

    • Brug skabeloner

    • Navnekonventioner

    • Forberedelsespakker

    • Tilstedeværelse og opfølgning

    • Tidsbuffere

    • Kontortid

    Fejlfinding ved lavt fremmøde

    Selv med en god plan vil nogle sessioner være underfyldte. Her kan du se, hvordan du justerer.

    • Ændr sessionens længde

    • Flyt vinduet

    • Tilføj en krog

    • Del resultater

    • Brug påmindelser og deadlines

    Vigtige pointer

    • Brug Doodle-gruppeafstemninger til at vælge en gruppetid på få minutter

    • Tilbyd 3 til 6 stærke muligheder med en fast deadline og påmindelser

    • Forbind din kalender og dit videoværktøj for at undgå konflikter

    • Brug Booking Page til studiesale og betalte sessioner med Stripe

    • Brug 1:1 og tilmeldingsark til andre formater

    Kom i gang med bedre planlægning

    Hvis du underviser, er din tid din service. En hurtig afstemning fjerner den friktion, der forhindrer gruppestudier i at finde sted. Opret en Doodle-gruppeafstemning, forbind din kalender, tilføj en deadline, og lad de studerende stemme om det bedste tidspunkt. Brug derefter din bookingside til betalte sessioner og 1:1 til opfølgning. Du kan tilføje Zoom eller Teams med et enkelt klik og opkræve betaling via Stripe, når det er nødvendigt.

    Er du klar til at gøre gruppestudier enkle og hurtige? Opret din første afstemning på få minutter.

