L'étude en groupe en toute simplicité : sonde le meilleur moment en quelques minutes.

L'étude en groupe peut améliorer les résultats et la confiance en soi, mais le choix d'une heure qui convient fait souvent échouer le plan. Si tu donnes des cours particuliers, tu connais la douleur des courriels qui vont et viennent et des discussions de groupe désordonnées. Il en résulte des retards, des absences et une perte d'élan avant même que la première session ne commence.

Il existe un moyen plus rapide. Avec les sondages de groupe Doodle, tu peux demander aux élèves de voter sur le meilleur moment et confirmer une session en quelques minutes. Dans ce guide, tu apprendras à mettre en place le sondage parfait, à augmenter les taux de réponse, à éviter les erreurs courantes et à connecter ta programmation à ton calendrier et à tes outils vidéo. Tu verras également quand utiliser Doodle 1:1, la page de réservation et les feuilles d'inscription pour gérer toute ta semaine de tutorat en toute confiance.

Le défi auquel sont confrontés les tuteurs

Les tuteurs jonglent avec les emplois du temps scolaires, les sports, les emplois et le temps familial. Chaque élève a un rythme différent. Beaucoup d'entre eux vivent également dans des fuseaux horaires différents ou ont des horaires alternés.

Lorsque tu essaies de fixer une heure d'étude en groupe par texto ou par courriel, trois choses se produisent :

Les réponses s'éparpillent entre les applications et les jours

La première heure choisie entre en conflit avec le calendrier de quelqu'un.

Tu passes du temps à coordonner au lieu d'enseigner.

Tu veux enseigner, pas courir après les réponses. Tu veux aussi un processus équitable qui donne à chacun la possibilité de s'exprimer et qui aboutisse rapidement à une heure.

Pourquoi c'est important pour les tuteurs

Le temps consacré à la planification est du temps qui n'est pas consacré aux plans de cours, à la notation ou à la commercialisation de tes services. Une meilleure planification t'aide à

Remplir les sessions pour que les élèves obtiennent le soutien dont ils ont besoin.

Protéger tes heures de préparation et l'équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie privée

Réduire les changements de dernière minute qui épuisent ton énergie

Garder un calendrier clair et synchronisé avec tes objectifs d'enseignement.

Lorsque le calendrier est simple, tu peux organiser des blocs d'étude en groupe prévisibles, ajouter des suppléments payants et ouvrir des sessions 1:1 pour les étudiants qui ont besoin de plus d'aide. Ton calendrier devient une partie intégrante de ton activité.

Construis un flux de travail rapide pour l'étude en groupe avec un sondage de groupe Doodle

Commence par un flux de travail reproductible qui transforme l'intérêt en une heure confirmée. Les sondages de groupe Doodle te permettent d'inviter jusqu'à 1000 participants à voter. Voici un plan étape par étape qui fonctionne pour les tuteurs.

Définis l'objectif et la durée Exemple : Révision de l'unité d'algèbre II, 60 minutes

Concentre-toi sur les séances pour que les élèves sachent à quoi s'attendre. Choisis quelques options de temps fortes Offre 3 à 6 créneaux dans une fenêtre étroite

Utilise tes créneaux habituels de tutorat, comme les soirs de semaine ou les dimanches après-midi. Connecte ton calendrier Connecte le calendrier Google, le calendrier Microsoft Outlook ou le calendrier Apple.

Doodle cachera les heures où tu n'es pas libre et suggérera de meilleures heures de rencontre. Ajoute une description claire Décris les sujets, le matériel nécessaire et le travail préparatoire.

Avec Doodle Pro, utilise les descriptions de réunion générées par l'IA pour donner rapidement le ton et les attentes. Fixe une date limite de vote et des rappels Ajoute une date de clôture pour que tu puisses confirmer et te préparer

Active les rappels automatiques pour inciter les élèves qui oublient de voter à le faire. Envoie l'invitation là où les élèves la liront Envoie un courriel aux élèves à partir de Doodle, affiche le lien dans ton LMS ou dépose-le dans le chat du groupe de la classe.

Doodle peut envoyer des invitations par courriel à un maximum de 1000 participants si tu diriges de grandes cohortes. Confirme et établis le calendrier Une fois les votes reçus, choisis le meilleur emplacement et envoie la confirmation.

Ajoute Zoom, Microsoft Teams, Google Meet ou Cisco Webex en un clic.

Choisis des créneaux horaires que les élèves peuvent réellement respecter

Un sondage solide commence par des options réalistes. Utilise ces idées testées par des tuteurs :

S'aligner sur les horaires de la cloche Évite les 30 premières minutes après l'école, lorsque les élèves font la navette. Envisage des soirées tardives pour les athlètes occupés ou les étudiants qui ont un emploi.

Tiens compte du week-end Le samedi matin convient souvent aux groupes de préparation aux examens. Le dimanche en fin d'après-midi peut être utile avant le début de la semaine.

Planifie en fonction des fuseaux horaires Si les élèves sont éloignés, choisis des options qui se situent dans une fenêtre commune, par exemple de 17 h à 20 h, heure locale. Doodle gère les fuseaux horaires pour que les élèves voient l'heure locale correcte.



Conseils pratiques pour augmenter les réponses aux sondages et l'assiduité

Tu peux mettre en place un excellent sondage et obtenir malgré tout des réponses lentes. Utilise ces conseils pratiques pour obtenir des votes rapides et des sessions complètes.

Limite les options - ne propose pas plus de 6 choix ; trop de choix ralentissent les décisions.

Donne une date limite ferme - ferme le sondage dans les 48 à 72 heures pour maintenir l'élan.

Utilise des titres clairs - par exemple, "Révision de la stœchiométrie en chimie, 60 minutes, problèmes pratiques fournis".

Promets un avantage - ajoute une note telle que "Comprend un ensemble de 10 questions pratiques et une clé de solution".

Ajoute le lien vidéo à l'avance - joins Zoom ou Google Meet à Doodle pour que les élèves connaissent le format.

Utilise des rappels - active les rappels automatiques pour les électeurs qui n'ont pas répondu.

Protège la vie privée des élèves - cache les détails des participants avec Doodle Pro pour les groupes plus jeunes ou sensibles.

Suivez avec des options 1:1 - après l'étude en groupe, proposez un lien Doodle 1:1 pour les élèves qui souhaitent une aide supplémentaire.

Recueille le paiement lorsque c'est nécessaire - utilise ta page de réservation Doodle ou 1:1 avec Stripe pour recueillir le paiement au moment de la réservation.

Erreurs courantes à éviter

La plupart des problèmes de planification proviennent de quelques erreurs répétées. Évite-les et ton étude de groupe se remplira plus rapidement.

Trop de choix d'horaires

Objectifs vagues de la session

Pas de date limite

Ne pas tenir compte de la période tampon

Ne pas synchroniser ton calendrier

Pas de confirmation ou de courriel de préparation

Utiliser un seul outil pour tout

Utilise les sondages de groupe pour décider d'une heure, puis la page de réservation pour les salles d'étude en cours et le 1:1 pour les approfondissements.

Outils et solutions que les tuteurs peuvent utiliser dès aujourd'hui

Doodle te donne une boîte à outils complète pour l'étude en groupe, les cours continus et les sessions privées. Voici comment chaque produit est utile.

Sondages de groupe - invite jusqu'à 1000 élèves, connecte des calendriers, fixe des échéances, ajoute des rappels, cache des détails et crée une marque avec Doodle Pro.

Page de réservation - partage un lien pour que les élèves ou les parents puissent réserver pendant tes heures d'ouverture, ajoute des tampons, collecte les paiements avec Stripe et joint des liens vidéo.

1:1 - propose des créneaux de cours particuliers avec des confirmations automatiques et la collecte des paiements.

Feuilles d'inscription - crée des sessions avec un nombre limité de places pour les laboratoires ou les ateliers et suit les listes facilement.

Fonctionnalités avancées - descriptions de réunions générées par l'IA, intégration de Zapier, interface sans publicité et sécurité au niveau de l'entreprise.

Exemples réels de scénarios de tutorat

Vois comment les tuteurs utilisent Doodle dans des situations courantes. Chaque exemple comprend des étapes que tu peux copier.

Groupe de lycéens SAT avec des emplois du temps chargés

Tu as 12 élèves qui font du sport, participent à des clubs et ont des emplois à temps partiel. Tu veux une étude de groupe de 90 minutes sur les mathématiques du SAT chaque semaine.

Crée un sondage de groupe Doodle avec 4 options

Dimanche 17 heures, dimanche 19 heures, mardi 19 heures, jeudi 19 heures.

Connecte ton calendrier pour que les conflits soient bloqués

Ajoute une description claire

"Entraînement aux mathématiques du SAT, 90 minutes, apporter une calculatrice. Nous aborderons les équations linéaires et les problèmes de mots. Dossier PDF envoyé 24 heures avant la séance."

Fixe un délai de 48 heures et active les rappels.

Envoie le lien par e-mail et dans le chat de ton groupe.

Confirme le créneau supérieur et joins le Zoom

Envoie le paquet une fois l'heure fixée.

Résultat: Tu choisis une heure en une journée et tu tiens une étude de groupe ciblée sans courir après les réponses.

Groupe de soutien universitaire en calcul à travers les fuseaux horaires

Tu donnes des cours particuliers à des étudiants de première année, certains sur le campus et d'autres à distance. Les fuseaux horaires varient de 3 heures.

Offre 5 options à l'intérieur d'une fenêtre partagée

De 17 h à 20 h, heure de l'Est, deux jours de semaine et un jour de week-end.

Laisse Doodle gérer l'affichage de l'heure locale

Cache les détails des participants sur Doodle Pro

Protège la vie privée et évite la pression sociale lors du vote

Ajoute une note sur la participation

"Nous commençons par 20 minutes de révision des concepts, puis 40 minutes de problèmes en binômes".

Après le vote, partage un lien Doodle 1:1

Les élèves qui souhaitent une aide supplémentaire peuvent réserver un créneau de 30 minutes.

Résultat: Tu respectes la vie privée, tu équilibres les fuseaux horaires et tu offres un chemin clair pour une aide plus approfondie.

Atelier d'écriture au collège avec un nombre de places limité

Tu prévois un groupe d'écriture créative avec 10 places par session. Tu veux deux sessions ce mois-ci.

Utilise des feuilles d'inscription Doodle

Crée deux dates avec 10 places chacune

Ajoute une courte description et une liste de fournitures

Partage le lien avec les parents

Envoie un courriel à partir de Doodle ou affiche-le sur le portail de ta classe.

Effectue le suivi des inscriptions en temps réel

Ferme la feuille une fois que les places sont occupées

Suivi avec du matériel

Envoie un message d'encouragement 48 heures avant l'atelier.

Résultat: Les familles choisissent leur place rapidement et tu gardes une liste propre.

Atelier d'examen payant avec réservation et paiement simples

Tu organises un camp d'entraînement à l'examen ACT en trois séances et tu fais payer chaque place. Tu proposes également des séances supplémentaires de coaching 1:1 pour le jour de l'examen.

Crée une page de réservation

Définis tes fenêtres ouvertes et la durée des sessions

Connecte Stripe pour collecter le paiement lors de la réservation

Ajoute Zoom pour que chaque réunion soit prête à démarrer

Partage le lien de la page de réservation

Les parents choisissent l'heure qui leur convient et paient en une seule étape

Proposer des compléments 1:1

Envoie un lien Doodle 1:1 pour un créneau de coaching de 30 minutes.

Stripe s'occupe à nouveau du paiement, pas de factures en attente.

Résultat: Tes revenus sont clairs, les paiements sont postés avant la session, et tu te concentres sur l'enseignement.

Révision d'un examen important avec décision rapide

Tu dois choisir une heure pour un examen final de 60 élèves avant les partiels.

Envoie un sondage de groupe Doodle à ta liste de classe

Utilise les invitations par courriel de Doodle pour atteindre tout le monde.

Fixe un délai de 24 heures et active les rappels

Proposer 3 fois

Évite la surcharge de choix et reste dans les limites d'une semaine

Confirme et affiche l'heure dans ton LMS

Joins Microsoft Teams ou Google Meet

Résultat: Tu choisis une heure dans une journée où les participants sont presque tous présents.

Meilleures pratiques pour une communication claire

Une bonne planification fonctionne mieux avec une communication claire et adaptée aux étudiants. Utilise les pratiques suivantes.

Utilise des modèles

Conventions sur les noms

Paquets de préparation

Présence et suivi

Temps d'attente

Heures de bureau

Dépannage en cas de faible participation

Même avec un bon plan, certaines sessions ne seront pas assez remplies. Voici comment s'adapter.

Modifier la durée de la session

Déplace la fenêtre

Ajoute une accroche

Partage les résultats

Utiliser des rappels et des échéances

Principaux points à retenir

Utilise les sondages de groupe Doodle pour choisir une heure d'étude en groupe en quelques minutes.

Offre 3 à 6 options solides avec une date limite ferme et des rappels.

Connecte ton calendrier et l'outil vidéo pour éviter les conflits

Utilise la page de réservation pour les salles d'étude et les sessions payantes avec Stripe

Utilise 1:1 et des feuilles d'inscription pour d'autres formats.

Commence avec une meilleure planification

Si tu donnes des cours particuliers, ton temps est ton service. Un sondage rapide élimine les frictions qui empêchent l'étude en groupe de se produire. Configure un sondage de groupe Doodle, connecte ton calendrier, ajoute une date limite et laisse les étudiants voter sur le meilleur moment. Utilise ensuite ta page de réservation pour les sessions payantes et 1:1 pour les suivis. Tu peux ajouter Zoom ou Teams en un clic et collecter les paiements via Stripe lorsque c'est nécessaire.

Prêt à rendre l'étude en groupe simple et rapide ? Crée ton premier sondage en quelques minutes.