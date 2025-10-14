Planification
L'étude en groupe en toute simplicité : sonde le meilleur moment en quelques minutes.
L'étude en groupe peut améliorer les résultats et la confiance en soi, mais le choix d'une heure qui convient fait souvent échouer le plan. Si tu donnes des cours particuliers, tu connais la douleur des courriels qui vont et viennent et des discussions de groupe désordonnées. Il en résulte des retards, des absences et une perte d'élan avant même que la première session ne commence.
Il existe un moyen plus rapide. Avec les sondages de groupe Doodle, tu peux demander aux élèves de voter sur le meilleur moment et confirmer une session en quelques minutes. Dans ce guide, tu apprendras à mettre en place le sondage parfait, à augmenter les taux de réponse, à éviter les erreurs courantes et à connecter ta programmation à ton calendrier et à tes outils vidéo. Tu verras également quand utiliser Doodle 1:1, la page de réservation et les feuilles d'inscription pour gérer toute ta semaine de tutorat en toute confiance.
Le défi auquel sont confrontés les tuteurs
Les tuteurs jonglent avec les emplois du temps scolaires, les sports, les emplois et le temps familial. Chaque élève a un rythme différent. Beaucoup d'entre eux vivent également dans des fuseaux horaires différents ou ont des horaires alternés.
Lorsque tu essaies de fixer une heure d'étude en groupe par texto ou par courriel, trois choses se produisent :
Les réponses s'éparpillent entre les applications et les jours
La première heure choisie entre en conflit avec le calendrier de quelqu'un.
Tu passes du temps à coordonner au lieu d'enseigner.
Tu veux enseigner, pas courir après les réponses. Tu veux aussi un processus équitable qui donne à chacun la possibilité de s'exprimer et qui aboutisse rapidement à une heure.
Pourquoi c'est important pour les tuteurs
Le temps consacré à la planification est du temps qui n'est pas consacré aux plans de cours, à la notation ou à la commercialisation de tes services. Une meilleure planification t'aide à
Remplir les sessions pour que les élèves obtiennent le soutien dont ils ont besoin.
Protéger tes heures de préparation et l'équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie privée
Réduire les changements de dernière minute qui épuisent ton énergie
Garder un calendrier clair et synchronisé avec tes objectifs d'enseignement.
Lorsque le calendrier est simple, tu peux organiser des blocs d'étude en groupe prévisibles, ajouter des suppléments payants et ouvrir des sessions 1:1 pour les étudiants qui ont besoin de plus d'aide. Ton calendrier devient une partie intégrante de ton activité.
Construis un flux de travail rapide pour l'étude en groupe avec un sondage de groupe Doodle
Commence par un flux de travail reproductible qui transforme l'intérêt en une heure confirmée. Les sondages de groupe Doodle te permettent d'inviter jusqu'à 1000 participants à voter. Voici un plan étape par étape qui fonctionne pour les tuteurs.
Définis l'objectif et la durée
Exemple : Révision de l'unité d'algèbre II, 60 minutes
Concentre-toi sur les séances pour que les élèves sachent à quoi s'attendre.
Choisis quelques options de temps fortes
Offre 3 à 6 créneaux dans une fenêtre étroite
Utilise tes créneaux habituels de tutorat, comme les soirs de semaine ou les dimanches après-midi.
Connecte ton calendrier
Connecte le calendrier Google, le calendrier Microsoft Outlook ou le calendrier Apple.
Doodle cachera les heures où tu n'es pas libre et suggérera de meilleures heures de rencontre.
Ajoute une description claire
Décris les sujets, le matériel nécessaire et le travail préparatoire.
Avec Doodle Pro, utilise les descriptions de réunion générées par l'IA pour donner rapidement le ton et les attentes.
Fixe une date limite de vote et des rappels
Ajoute une date de clôture pour que tu puisses confirmer et te préparer
Active les rappels automatiques pour inciter les élèves qui oublient de voter à le faire.
Envoie l'invitation là où les élèves la liront
Envoie un courriel aux élèves à partir de Doodle, affiche le lien dans ton LMS ou dépose-le dans le chat du groupe de la classe.
Doodle peut envoyer des invitations par courriel à un maximum de 1000 participants si tu diriges de grandes cohortes.
Confirme et établis le calendrier
Une fois les votes reçus, choisis le meilleur emplacement et envoie la confirmation.
Ajoute Zoom, Microsoft Teams, Google Meet ou Cisco Webex en un clic.
Choisis des créneaux horaires que les élèves peuvent réellement respecter
Un sondage solide commence par des options réalistes. Utilise ces idées testées par des tuteurs :
S'aligner sur les horaires de la cloche
Évite les 30 premières minutes après l'école, lorsque les élèves font la navette.
Envisage des soirées tardives pour les athlètes occupés ou les étudiants qui ont un emploi.
Tiens compte du week-end
Le samedi matin convient souvent aux groupes de préparation aux examens.
Le dimanche en fin d'après-midi peut être utile avant le début de la semaine.
Planifie en fonction des fuseaux horaires
Si les élèves sont éloignés, choisis des options qui se situent dans une fenêtre commune, par exemple de 17 h à 20 h, heure locale.
Doodle gère les fuseaux horaires pour que les élèves voient l'heure locale correcte.
Conseils pratiques pour augmenter les réponses aux sondages et l'assiduité
Tu peux mettre en place un excellent sondage et obtenir malgré tout des réponses lentes. Utilise ces conseils pratiques pour obtenir des votes rapides et des sessions complètes.
Limite les options - ne propose pas plus de 6 choix ; trop de choix ralentissent les décisions.
Donne une date limite ferme - ferme le sondage dans les 48 à 72 heures pour maintenir l'élan.
Utilise des titres clairs - par exemple, "Révision de la stœchiométrie en chimie, 60 minutes, problèmes pratiques fournis".
Promets un avantage - ajoute une note telle que "Comprend un ensemble de 10 questions pratiques et une clé de solution".
Ajoute le lien vidéo à l'avance - joins Zoom ou Google Meet à Doodle pour que les élèves connaissent le format.
Utilise des rappels - active les rappels automatiques pour les électeurs qui n'ont pas répondu.
Protège la vie privée des élèves - cache les détails des participants avec Doodle Pro pour les groupes plus jeunes ou sensibles.
Suivez avec des options 1:1 - après l'étude en groupe, proposez un lien Doodle 1:1 pour les élèves qui souhaitent une aide supplémentaire.
Recueille le paiement lorsque c'est nécessaire - utilise ta page de réservation Doodle ou 1:1 avec Stripe pour recueillir le paiement au moment de la réservation.
Erreurs courantes à éviter
La plupart des problèmes de planification proviennent de quelques erreurs répétées. Évite-les et ton étude de groupe se remplira plus rapidement.
Trop de choix d'horaires
Objectifs vagues de la session
Pas de date limite
Ne pas tenir compte de la période tampon
Ne pas synchroniser ton calendrier
Pas de confirmation ou de courriel de préparation
Utiliser un seul outil pour tout
Utilise les sondages de groupe pour décider d'une heure, puis la page de réservation pour les salles d'étude en cours et le 1:1 pour les approfondissements.
Outils et solutions que les tuteurs peuvent utiliser dès aujourd'hui
Doodle te donne une boîte à outils complète pour l'étude en groupe, les cours continus et les sessions privées. Voici comment chaque produit est utile.
Sondages de groupe - invite jusqu'à 1000 élèves, connecte des calendriers, fixe des échéances, ajoute des rappels, cache des détails et crée une marque avec Doodle Pro.
Page de réservation - partage un lien pour que les élèves ou les parents puissent réserver pendant tes heures d'ouverture, ajoute des tampons, collecte les paiements avec Stripe et joint des liens vidéo.
1:1 - propose des créneaux de cours particuliers avec des confirmations automatiques et la collecte des paiements.
Feuilles d'inscription - crée des sessions avec un nombre limité de places pour les laboratoires ou les ateliers et suit les listes facilement.
Fonctionnalités avancées - descriptions de réunions générées par l'IA, intégration de Zapier, interface sans publicité et sécurité au niveau de l'entreprise.
Exemples réels de scénarios de tutorat
Vois comment les tuteurs utilisent Doodle dans des situations courantes. Chaque exemple comprend des étapes que tu peux copier.
Groupe de lycéens SAT avec des emplois du temps chargés
Tu as 12 élèves qui font du sport, participent à des clubs et ont des emplois à temps partiel. Tu veux une étude de groupe de 90 minutes sur les mathématiques du SAT chaque semaine.
Crée un sondage de groupe Doodle avec 4 options
Dimanche 17 heures, dimanche 19 heures, mardi 19 heures, jeudi 19 heures.
Connecte ton calendrier pour que les conflits soient bloqués
Ajoute une description claire
"Entraînement aux mathématiques du SAT, 90 minutes, apporter une calculatrice. Nous aborderons les équations linéaires et les problèmes de mots. Dossier PDF envoyé 24 heures avant la séance."
Fixe un délai de 48 heures et active les rappels.
Envoie le lien par e-mail et dans le chat de ton groupe.
Confirme le créneau supérieur et joins le Zoom
Envoie le paquet une fois l'heure fixée.
Résultat: Tu choisis une heure en une journée et tu tiens une étude de groupe ciblée sans courir après les réponses.
Groupe de soutien universitaire en calcul à travers les fuseaux horaires
Tu donnes des cours particuliers à des étudiants de première année, certains sur le campus et d'autres à distance. Les fuseaux horaires varient de 3 heures.
Offre 5 options à l'intérieur d'une fenêtre partagée
De 17 h à 20 h, heure de l'Est, deux jours de semaine et un jour de week-end.
Laisse Doodle gérer l'affichage de l'heure locale
Cache les détails des participants sur Doodle Pro
Protège la vie privée et évite la pression sociale lors du vote
Ajoute une note sur la participation
"Nous commençons par 20 minutes de révision des concepts, puis 40 minutes de problèmes en binômes".
Après le vote, partage un lien Doodle 1:1
Les élèves qui souhaitent une aide supplémentaire peuvent réserver un créneau de 30 minutes.
Résultat: Tu respectes la vie privée, tu équilibres les fuseaux horaires et tu offres un chemin clair pour une aide plus approfondie.
Atelier d'écriture au collège avec un nombre de places limité
Tu prévois un groupe d'écriture créative avec 10 places par session. Tu veux deux sessions ce mois-ci.
Utilise des feuilles d'inscription Doodle
Crée deux dates avec 10 places chacune
Ajoute une courte description et une liste de fournitures
Partage le lien avec les parents
Envoie un courriel à partir de Doodle ou affiche-le sur le portail de ta classe.
Effectue le suivi des inscriptions en temps réel
Ferme la feuille une fois que les places sont occupées
Suivi avec du matériel
Envoie un message d'encouragement 48 heures avant l'atelier.
Résultat: Les familles choisissent leur place rapidement et tu gardes une liste propre.
Atelier d'examen payant avec réservation et paiement simples
Tu organises un camp d'entraînement à l'examen ACT en trois séances et tu fais payer chaque place. Tu proposes également des séances supplémentaires de coaching 1:1 pour le jour de l'examen.
Crée une page de réservation
Définis tes fenêtres ouvertes et la durée des sessions
Connecte Stripe pour collecter le paiement lors de la réservation
Ajoute Zoom pour que chaque réunion soit prête à démarrer
Partage le lien de la page de réservation
Les parents choisissent l'heure qui leur convient et paient en une seule étape
Proposer des compléments 1:1
Envoie un lien Doodle 1:1 pour un créneau de coaching de 30 minutes.
Stripe s'occupe à nouveau du paiement, pas de factures en attente.
Résultat: Tes revenus sont clairs, les paiements sont postés avant la session, et tu te concentres sur l'enseignement.
Révision d'un examen important avec décision rapide
Tu dois choisir une heure pour un examen final de 60 élèves avant les partiels.
Envoie un sondage de groupe Doodle à ta liste de classe
Utilise les invitations par courriel de Doodle pour atteindre tout le monde.
Fixe un délai de 24 heures et active les rappels
Proposer 3 fois
Évite la surcharge de choix et reste dans les limites d'une semaine
Confirme et affiche l'heure dans ton LMS
Joins Microsoft Teams ou Google Meet
Résultat: Tu choisis une heure dans une journée où les participants sont presque tous présents.
Meilleures pratiques pour une communication claire
Une bonne planification fonctionne mieux avec une communication claire et adaptée aux étudiants. Utilise les pratiques suivantes.
Utilise des modèles
Conventions sur les noms
Paquets de préparation
Présence et suivi
Temps d'attente
Heures de bureau
Dépannage en cas de faible participation
Même avec un bon plan, certaines sessions ne seront pas assez remplies. Voici comment s'adapter.
Modifier la durée de la session
Déplace la fenêtre
Ajoute une accroche
Partage les résultats
Utiliser des rappels et des échéances
Principaux points à retenir
Utilise les sondages de groupe Doodle pour choisir une heure d'étude en groupe en quelques minutes.
Offre 3 à 6 options solides avec une date limite ferme et des rappels.
Connecte ton calendrier et l'outil vidéo pour éviter les conflits
Utilise la page de réservation pour les salles d'étude et les sessions payantes avec Stripe
Utilise 1:1 et des feuilles d'inscription pour d'autres formats.
Commence avec une meilleure planification
Si tu donnes des cours particuliers, ton temps est ton service. Un sondage rapide élimine les frictions qui empêchent l'étude en groupe de se produire. Configure un sondage de groupe Doodle, connecte ton calendrier, ajoute une date limite et laisse les étudiants voter sur le meilleur moment. Utilise ensuite ta page de réservation pour les sessions payantes et 1:1 pour les suivis. Tu peux ajouter Zoom ou Teams en un clic et collecter les paiements via Stripe lorsque c'est nécessaire.
Prêt à rendre l'étude en groupe simple et rapide ? Crée ton premier sondage en quelques minutes.
